Погоня за Красным Бароном. Как Хэмилтон подбирался к рекорду Шумахера

Вспоминаем все титулы Льюиса в «Формуле-1».

Вспоминаем все титулы Льюиса в «Формуле-1».

Везение, упорная борьба и безоговорочное доминирование. В карьере новоиспеченного семикратного чемпиона мира было уже абсолютно все. Самое время оглянуться назад и проследить, как Льюис Хэмилтон шаг за шагом шел к величайшему достижению в мире автоспорта.

Сезон-2008

Льюис мог стать чемпионом и годом раньше — прямо в дебютном сезоне. Подвели два фактора: нехватка опыта и вышедшая за рамки всякого приличия борьба с напарником — Фернандо Алонсо. На последний этап Хэмилтон приехал лидером, но в итоге обоих пилотов «Макларена» внезапно обошел Кими Райкконен на «Феррари». Но в тот момент все равно стало ясно, что титул первого чернокожего гонщика в «Формуле-1» — вопрос времени.

И долго ждать не пришлось. Уже в следующем году Льюис и Фелипе Масса сошлись в битве за чемпионскую корону, и вновь все решалось на последнем этапе в Бразилии. Пилоту «Феррари» нужно было побеждать и надеяться, что соперник финиширует не выше шестого места. Масса бросился в атаку на дождевой трассе и в блестящем стиле выиграл гонку. В момент финиша Фелипе Хэмилтон ехал далеко позади, как раз на шестой позиции, но из-за сильного дождя идущий пятым Тимо Глок практически остановился на треке, пропустив Льюиса вперед.

Масса успел побыть двадцатисекундным чемпионом, но реальный титул достался Хэмилтону. Вся Бразилия утонула в слезах, а Британия увидела рождение нового короля.

Сезон-2014

Следующего титула пришлось ждать шесть лет. В 2013-м Льюис решился на переход из «Макларена» в тогда еще только осваивающийся в «Формуле-1» «Мерседес». Очень многие назвали этот шаг огромной ошибкой и концом карьеры Хэмилтона. Интересно, как эти люди чувствуют себя сейчас?

Переход на новый регламент и возвращение турбо-моторов разделили пелотон на «серебряных стрел» и всех остальных. Уже с первых гонок стало ясно, что борьба за чемпионство пойдет только между Хэмилтоном и его напарником Нико Росбергом.

К чести немца, он действительно смог навязать британцу эту самую борьбу. После этапа в Бельгии Нико опережал Льюиса на 29 очков, все было в его руках. Но 6 побед в 7 заключительных гонках сезона расставили все по местам. Хэмилтон стал двукратным чемпионом мира, посрамив тех, кто критиковал его за побег из «Макларена».

Сезон-2015

Третий титул дался британцу немного легче. Он пролидировал в личном зачете с первой до последней гонки, оформив чемпионство в США — за три этапа до конца сезона. Более того, на тот момент его главным соперником считался вовсе не Росберг, а новый лидер «Феррари» Себастьян Феттель.

После завоевания титула Льюис позволил себе расслабиться и в оставшихся гонках финишировал вторым — позади Нико. Тогда он еще и подумать не мог, что рекорд Михаэля Шумахера по победам (91) вообще может быть побит кем-либо…

Сезон-2017

В 2016-м Росберг смог прервать чемпионскую поступь напарника и неожиданно стал чемпионом мира. Еще более неожиданным оказалось его сообщение о завершении карьеры в том же году. В новый сезон Хэмилтон вступал с другим напарником — Вальттери Боттасом.

Финн оказался куда более покладистым партнером, на лидерство в команде не посягал, выполняя роль живого щита для Льюиса в большинстве гонок. Но в первой половине сезона это не особо помогало — на летний перерыв Хэмилтон ушел вторым, уступая Феттелю 14 очков.

А вот после паузы британца было уже не остановить. Три победы подряд вкупе с катастрофическими проблемами у Себастьяна (столкновение с напарником в Сингапуре и неполадки с машиной в Японии) вывели Льюиса вперед.

Для продолжения борьбы в Мексике Феттелю нужно было отыграть 16 очков у Хэмилтона, но столкновение на первом круге отбросило обоих претендентов на титул в самый конец пелотона. Немец сумел прорваться и финишировал четвертым, британец же стал девятым, что его полностью устраивало. Четвертое чемпионство получилось довольно будничным.

Сезон-2018

Собственно, как и пятое. Новый сезон оказался абсолютной копией предыдущего. Вновь напряженная борьба с Феттелем до летних каникул, только в этот раз лидером на них ушел уже Льюис. Этого бы не случилось, если бы Себ выиграл домашнюю гонку в Германии, в которой лидировал долгое время. Но ошибка на ровном месте перечеркнула все старания.

Пилот «Феррари» отыгрался в Бельгии, на трассе, которая куда больше подходила «Мерседесу». Но в Италии Себа ждал полный провал — темпа хватило лишь для четвертого места, тогда как Хэмилтон одержал уверенную победу. За ней последовали еще три кряду, после чего стало ясно, что пятый титул у Льюиса в кармане.

Оформлен он был снова в Мексике, и вновь без попадания на пьедестал. Хэмилтон финишировал четвертым, пропустив вперед обе «Феррари» и Макса Ферстаппена. Пятое чемпионство позволило британцу сравняться с Хуаном Мануэлем Фанхио. Впереди оставался только Шумахер.

Сезон-2019

В следующем сезоне «Феррари» сделала шаг назад, поэтому вызов Льюису наконец-то бросил Боттас. Вальттери уверенно победил в Австралии, а затем приехал первым в Азербайджане. После четырех гонок второй пилот «Мерседеса» опережал первого. Но…

Возвращение на классические европейские трассы обернулось четырьмя подряд викториями Хэмилтона, так что никакого Боттаса рядом уже не было. Покой британца после перерыва незначительно потревожили пилоты скудерии, у которой внезапно оказался самый мощный двигатель, но на чемпионской «борьбе» это никак не отразилось.

В концовке сезона Льюис снова отдал с барского плеча несколько побед напарнику, включая гонку в США. В Остине Хэмилтон финишировал вторым и официально стал шестикратным чемпионом.

Сезон-2020

В год пандемии коронавируса сама жизнь перевернулась с ног на голову, но одно осталось неизменным — доминирование Льюиса. Боттас снова стал первым в стартовой гонке, на что Хэмилтон ответил тремя победами подряд. Битва за титул завершилась, так толком и не начавшись.

Именно такими нокаутирующими сериями британец и ставил соперников на место на протяжении всей карьеры. Любопытно, что чаще всего Льюис по-настоящему включается именно после успеха напарника. Вальттери оказался на высшей ступени пьедестала в Сочи — получите серию из четырех побед Хэмилтона.

Кстати, она еще не завершена. Хотя могла и обязана была прерваться в Турции. Но в минувшие выходные Льюис наглядно показал, почему именно он, а не кто-то другой занимает место в этой машине и переписывает книгу рекордов «Формулы-1».

Пока рекорд по количеству титулов только повторен. Но у Хэмилтона еще есть время, чтобы и этот список возглавить в гордом одиночестве.

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