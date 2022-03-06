Последний сезон «Формулы-1» без русских. Как это выглядело

Тогда еще допускали грид-герлз.

Тогда еще допускали грид-герлз.

Уволив российского пилота Никиту Мазепина, «Хаас» окончательно оставил нашу страну без представительства в элите мирового автоспорта. Ранее «Формула-1» также расторгла контракт с Гран-при России, вероятно, поставив крест на прощальной гонке «Сочи Автодрома» и дебюте новейшей трассы «Игора Драйв» под Питером. Оба события должны были состояться в ближайшие два года. На данный момент последней ниточкой, связывающей Россию с «королевскими гонками», остается Роберт Шварцман, все еще занимающий должность тест-пилота «Феррари».

Подобной ситуации в «Ф-1» не было с 2009-го — до недавнего времени последнего сезона в истории чемпионата без наших гонщиков, команд и треков. Все последующие годы в «больших призах» регулярно выступали российские пилоты или хотя бы коллективы с отечественной лицензией, как в случае с «Марусей» в 2013-м (до нее в 2006 году под флагом России принимал участие «Мидланд»). При этом русских в «Формуле-1» могло не быть вовсе, ведь именно в 2009-м под вопросом стояло само существование «королевы автоспорта». Впрочем, это был далеко не единственный знаковый момент того сезона.

Чемпион стоимостью в один доллар

Финансовый кризис 2008-го постепенно запустил исход крупных марок из автоспорта, и «Хонда» стала одной из первых ласточек. В том же году спешившие японцы избавились от формульной команды за символический один (!) доллар, продав все имущество и, главное, передовые разработки Россу Брауну, создателю чемпионских машин Шумахера и нынешнему техническому директору «Формулы-1». Одной из находок, доставшихся Брауну от «Хонды», явился созданный на грани правил двойной диффузор. Устройство помогало болиду быстрее проходить повороты и работало по схожему принципу с граунд-эффектом, который с этого года вернулся в «Ф-1». Кроме «Брауна», пришедшего на смену команде «Хонды», технологию к началу сезона смогли внедрить две других конюшни, но именно у британцев она сработала лучше всего за счет сочетания с моторами «Мерседеса».

В семи первых Гран-при «Браун» одержал шесть безоговорочных побед и оформил три дубля. Лидером коллектива и личного зачета тогда стал Дженсон Баттон — опытный и умелый пилот, ранее не отличавшийся особыми достижениями. Осознав, что новички едут в «другой лиге», конкуренты подали протест на использование двойного диффузора, но FIA лишь разрешила всем участникам использовать ту же технологию. Из-за того что ко второй половине сезона каждая команда обзавелась копией разработки «Брауна», преимущество постепенно сошло на нет. Тем не менее заработанных в первых гонках очков хватило как для титула Баттона, так и для кубка конструкторов. Причем триумфа удалось добиться практически без спонсоров — большую часть сезона болиды ездили в пустой белой ливрее — и с крошечным по меркам «Ф-1» штатом сотрудников, сокращенным на две трети уже после первой гонки. Зато со следующего года тотальное безденежье сменилось на щедрое финансирование, когда «Браун» переименовали в «Мерседес».

Несостоявшееся возвращение Шумахера

Чемпионат-2009 стал, без преувеличения, переломным для карьеры Фелипе Массы. Если годом ранее бразилец едва не выиграл титул, то в следующем сезоне он уже с трудом мог бороться за попадание в тройку на финише. Без пресловутого двойного диффузора «Феррари» было не угнаться за «Брауном», к тому же скудерия попутно страдала от традиционных «косяков» с тактикой. А на этапе в Венгрии Фелипе пришлось бороться уже за собственную жизнь, после того как во время квалификации ему в голову прилетела пружина от шедшего впереди болида Рубенса Баррикелло.

Из-за трещины в черепе Масса пропустил оставшиеся этапы и после возвращения скорее выглядел тенью прежнего себя, со временем уступив лидерство в скудерии Фернандо Алонсо. Интересно, что в 2009-м «Феррари» собиралась позвать на замену своему травмированному пилоту Михаэля Шумахера, но тогда легендарный немец не успел восстановиться после мотоциклетной аварии. Камбэк семикратного чемпиона состоялся годом позже и совсем в других цветах — вместе с Нико Росбергом Шуми стал пилотом «Мерседеса».

Бунт команд

В 2009 году «Формула-1» едва не потеряла большую часть пелотона из-за крайне сомнительного решения Международной автомобильной федерации. После глобального экономического кризиса чиновники собрались ввести потолок расходов, тем самым сделав чемпионат более доступным как для действующих, так и новых участников. Однако здравая идея была реализована максимально неудачным образом. Тем, кто был готов укладываться в 40 миллионов фунтов, FIA обещала предъявлять меньше требований на соответствие техрегламенту, и наоборот, главных транжир ждал неусыпный контроль со стороны федерации.

Против правил, допускавших два разных регламента, в первую очередь поднялись топовые конюшни с заводской поддержкой. «Феррари», «Рено», БМВ, «Тойота», а затем «Ред Булл» и «Торо Россо» пообещали бойкотировать следующий сезон, если решение FIA вступит в силу. В итоге из-за угрозы роспуска чемпионата управленцам федерации пришлось пойти на компромисс и отказаться от абсурдных планов.

Провал Хэмилтона и восход Феттеля

Наравне с Фелипе Массой выступления в тот год не задались у Льюиса Хэмилтона. После голливудской победы в 2008-м Льюису, так же как его визави из «Феррари», пришлось бороться на неконкурентной технике и по итогам сезона довольствоваться обидным пятым местом в личном зачете. Неудачи для пилота «Макларена» начались с первого же Гран-при в Мельбурне, когда он умышленно подставил под штраф Ярно Трулли, а во время разбирательств со стюардами дал ложные показания. Результатом некрасивой истории стало аннулирование результатов Хэмилтона в Австралии и увольнение из команды спортивного директора Дейва Райана, занимавшего пост с 1974 года и взявшего всю вину на себя.

Совсем по-другому сезон сложился для Себастьяна Феттеля, из «Торо Россо» перешедшего во взрослую команду «быков». По победам юный Сэб уступил лишь чемпиону в лице Дженсона Баттона (четыре против семи) и стал вторым в итоговой классификации. 2009-й получился для немца прологом к будущим четырем титулам в тандеме с «Ред Буллом».

А что было у нас?

В год, когда «Формулу-1» можно было выиграть с бюджетом, равным зарплате Никиты Мазепина, а на стартовую решетку еще пускали грид-герлз, Россия уже активно готовилась к старту в «королевских гонках». Виталий Петров — первый русский пилот в истории Гран-при — боролся за чемпионство в молодежной GP2 с Нико Хюлькенбергом, пока подростки Даниил Квят и Сергей Сироткин пробовали силы в зарубежном картинге. На троих они наберут в «Ф-1» 267 очков в 188 гонках, четырежды поднимутся на подиум и установят два лучших круга.

В том же 2009-м проектировщики олимпийской деревни в Сочи, возможно впервые, услышали о планах создать автодром прямо посреди спортивных объектов. Через год идея получила одобрение всех сторон, а еще через четыре Россия приняла дебютный Гран-при. Со временем «Сочи Автодром» вместе с нашими пилотами и болельщиками стали неотъемлемой частью формульного мира. Теперь нам предстоит повторить этот путь с самого начала.

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