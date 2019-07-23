Избиение, слезы и горящий Ферстаппен. Самые яркие гонки в Хоккенхайме

В предстоящий уик-энд все внимание гоночного мира будет приковано к «Хоккенхаймрингу». История наглядно показала, что гонки здесь выдаются действительно яркими.

В предстоящий уик-энд все внимание гоночного мира будет приковано к «Хоккенхаймрингу». История наглядно показала, что гонки здесь выдаются действительно яркими.

Трасса, на которой не раз происходили одни из самых запоминающихся моментов в истории «Формулы-1». Автодром, который пропадал из календаря из-за чередования со своим известным соотечественником в Нюрбурге. Трек, который был укорочен и потерял легендарную лесную часть в 2002 году. Гран-при, который отменялся и не проводился в 2015 и 2017 годах без особых надежд на новые контракты в будущем.

Когда за выталкивание с трассы били в лицо (1982)

Нечасто можно встретить дерущихся между собой гонщиков «Формулы-1», зато такие моменты довольно сильно врезаются в память болельщикам. Один из таких случаев произошел на Гран-при Германии в 1982 году. Элисео Саласар, будучи в круге отставания, вытолкнул лидера гонки Нельсона Пике при входе во вторую шикану на «Хоккенхаймринге». Раздраженный Пике выпрыгнул из машины и нанес несколько агрессивных ударов Саласару.

Впрочем, позже механики «Брэбэма» выяснили, что двигатель на автомобиле Нельсона все равно не смог бы доработать до конца гонки.

Гонщик, толкающий «Макларен» (1986)

Не доехавшие до конца гонки машины — вечная тенденция, особенно в «Макларене» и особенно во времена второго прихода к британцам Фернандо Алонсо. Кого устрашали или смешили фотографии толкающего «Макларен» испанца, тот не видел Гран-при Германии 1986 года.

Тогда, конечно, автомобили коллектива из Уокинга находились на немного другом уровне — Ален Прост вместе с Кеке Росбергом во время квалификации взяли первый ряд на стартовой решетке. В гонке в «Макларене» применили, казалось бы, выигрышную тактику одного пит-стопа, однако произошедшее на финише — это история. Сначала на последнем круге после финального поворота машина Росберга остановилась недалеко от заветной черты из-за недостатка топлива. Следом флэш-моб поддержал и автомобиль Проста. Шедший третьим, он также не доехал нескольких метров до конца. Отчаявшийся француз вылез из кокпита и начал толкать «Макларен» к финишу. Линию он не пересек, но был квалифицирован шестым, а Росберг — пятым, так как ехавший седьмым гонщик отстал от лидера на круг.

Победителю той гонки Нельсону Пике и финишировавшему вторым Айртону Сенне тоже достался кусок славы в этой топливной истории, но им повезло больше. Пилотам пришлось вилять на заключительной прямой, чтобы «отловить» остатки горючего. Докатиться до финиша им удалось, не покидая машин.

Горящий «Бенеттон» (1994)

Кстати, о топливе. Сезон 1994 года ознаменовался возвращением дозаправок в «Формулу-1». Некоторые гонщики и боссы команд беспокоились об опасности, которую могут принести брызги топлива на раскаленный корпус автомобилей, однако в первых восьми гонках все прошло нормально. Но затем пришло время Гран-при Германии на «Хоккенхаймринге».

На одном из кругов Йос Ферстаппен совершил свой плановый пит-стоп. Не прошло и нескольких секунд после начала заправки, когда огромный огненный взрыв охватил автомобиль. К счастью, механики и сам гонщик отделались небольшими ожогами.

Слезы Баррикелло (2000)

123 гонки понадобилось бразильцу, чтобы выиграть в «Формуле-1». И как выиграть — при старте с 18-го места!

События начали удивлять еще в самом начале — лидер чемпионата Михаэль Шумахер столкнулся с автомобилем Джанкарло Физикеллы, после чего оба выбыли из гонки. Все внимание болельщиков «Феррари» было приковано к напарнику Шумахера Баррикелло, который после первого круга из-за прекрасного старта стал десятым.

В результате неоднократных выездов машины безопасности (один из них произошел из-за выбегания на трассу болельщика) и сменяющихся погодных условий Баррикелло буквально предвосхитил успех Дженсона Баттона в Канаде 2011 года. Из-за верных стратегий, продолжения движения на сликах во время дождя и большого количества удачи бразильский пилот пришел к победе.

«Фернандо быстрее тебя» (2010)

Эти знаменитые слова как гром среди ясного неба прозвучали над лидирующим Фелипе Массой именно на «Хоккенхаймринге» в 2010 году. Тогда гоночный инженер бразильца Роб Смедли сказал: «Фернандо быстрее тебя. Подтверди, что ты понял это сообщение». Масса ответил пропуском своего напарника по команде Алонсо вперед. После судьи решили, что данная фраза был кодовой, поэтому оштрафовали «Феррари» на 100 тысяч долларов за применение командной тактики.

Германия вверх ногами (2014)

Четыре года спустя приключения Массы на «Хоккенхаймринге» продолжились. На старте при входе в первый поворот его «Уильямс» столкнулся с «Маклареном» Кевина Магнуссена, после чего Фелипе пролетел несколько метров вниз головой и вернулся обратно в нужное положение. Со стороны это смотрелось зрелищно, но сам бразилец сказал, что это только казалось страшным: он просто увидел мир наоборот.

Текст: Александра Шубина

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