Анна Чичерова — о победе над Ласицкене, международном допуске и своих гольфах

Первый зимний старт, и сразу - 2,01!

2019-01-18T10:01:05+03:00 Первый зимний старт, и сразу - 2,01!

Анна Чичерова вернулась в спорт летом 2018 года, ровно на чемпионате России. Тогда это был дебют, который сразу принес спортсменке второе место после Марии Ласицкене c результатом 1,90. Вскоре Анна победила на Мемориале Владимира Куца, преодолев планку на высоте 1,98. Это был пятый результат сезона в мире.

Потом была пауза, и вот первый старт 2019-го — «Мемориал Лукашевича и Середкина» в Челябинске. Ласицкене — в качестве основной соперницы. До 1,97 они шли вместе, затем Мария дважды не взяла 1,99 и перенесла третью попытку на 2,01, но высота ей не покорилась. В итоге Анна выиграла, взяв 2.01 и показав лучший результат сезона в мире. Выше 2,00 Чичерова не прыгала с 2015 года. О том, как получилось так успешно начать сезон и когда мы сможем увидеть Анну на международных соревнованиях, мы поговорили со спортсменкой в тот же победный вечер.

— Проснувшись утром, чувствовали себя на 2,01?

— Нет, я ничего такого не чувствовала, просто шла делать то, что могу, на максимум.

— Как удалось?

— В зале попала в отличную волну атмосферы и как-то на ней удержалась. Честно скажу, даже не помню, когда я последний раз выходила с такой улыбкой на соревнования. Реализовала, может быть, даже больше, чем могла. Сегодня у меня большой праздник, потому что очень хотелось преодолеть значимый в прыжках в высоту рубеж двух метров. Думаю, это классный трамплин для дальнейших стартов. Понятно, что нужно успеть восстановиться, потому что следующие соревнования уже через два дня — 20 января будет «Битва полов». Но в данный момент мне просто очень приятно от того, что я преодолела себя, обстоятельства и сделала то, что хотела. Хоть это и начало сезона, и кто-то скажет: «2,01, ну и что?», но мне очень кайфово от тех эмоций, что я получила на этих соревнованиях. Они были очень легкие, позитивные, без волнения, хотя и трепет был, конечно, все-таки первый старт.

— Вы долгое время прыгали в гольфах, но на летнем ЧР, после возвращения, были без них, это даже выглядело непривычно. И вот — снова в гольфах, 2.01.

— Я нашла свои гольфы! (Смеется.) Шутка. Не знаю, почему так случилось, но сегодня я решила выйти, как обычно, в них. Наверное, мне привычнее на соревнованиях прыгать в гольфах, но в целом захотелось — надела, не захотелось — не надела. Это не талисман, более того, сегодня эти гольфы создали мне проблемы, потому что когда я надевала один из них на толчковую ногу, то он зацепил тейп, и тот скрутился, перестав выполнять свою функцию. Но тем не менее все получилось.

— Насколько этот прыжок — зимний, в помещении — переносится на летние результаты?

— Сегодня я не зацикливалась на том, что прыгаю в помещении, хотя разница, безусловно, есть. Нужно было реализовать себя прежде всего. Более того, я даже забыла, что в 2012 году прыгала здесь, в Челябинске, 2.00, это просто вылетело из памяти. И вспомнила уже, только когда смотрела брошюру соревнований, где написано, что последняя, кто здесь брал 2.00, была Маша [Ласицкене], и также был указан мой результат 2012-го. Увидела и думаю: «Ой-ой-ой, как же это было давно! Интересно, как получится сегодня?»

— После летнего чемпионата России вы рассказывали, что тренируетесь в удовольствие. Этот режим продолжается?

— Да. Сейчас я так и работаю, не жду никакого результата, в том плане, что не ставлю конкретные цели, высоты. Просто выхожу и делаю то, что могу в данный момент, выкладываюсь на максимум. Получаю удовольствие, хотя, конечно, соревнование — это особенное состояние, не похожее на тренировку. И тем радостнее, когда действительно получается так, как хочется. Для меня соревнования всегда были не борьбой с конкурентами, а прежде всего с собой в определенных обстоятельствах. Мне просто нужно достигать каких-то целей и задач, поставленных для самой себя, а каким будет результат — дело второе.

— То, что происходит с вами после возвращения, это продолжение карьеры или ее полный перезапуск, вроде как «новая Чичерова»?

— Сложно говорить, что ты новый, в 36 лет, перечеркнув все и начав заново. Безусловно, твой опыт никуда не исчезает, и каких-то моментах ты полагаешься только на него, на пережитые моменты и понимание того, как вести себя в той или иной ситуации. В моей карьере уже были паузы, например, связанная с рождением ребенка. Сказать, что такие возвращения идут с нуля — нельзя. Но и в то же время эмоционально ты входишь в каждый сезон со свежими надеждами, мечтами и ожиданиями. Так что новизна все равно присутствует, и в этом смысле, да, момент некоего перезапуска всегда есть.

— 36 лет, что со здоровьем?

— Приходится уповать после каждой тренировки, каждого старта на то, что, слава Богу, все хорошо, ничего не болит, идем дальше.

— Что с проблемной толчковой ногой, которую вы постоянно тейпировали?

— На сегодняшний день можно занести в плюс то, что, если раньше на тейпирование уходило 15-20 минут, то теперь все проще. Видимо, я несколько лет назад не зря сделала операцию — нога меньше беспокоит, и, надеюсь, что так будет дальше. Но нужно постоянно быть начеку и помнить правила восстановления, в том числе с учетом возраста. И правда жизни в том, что тренировки, которые можно было сделать через один день, теперь приходится разводить дня на три. Но даже при этом я пытаюсь искать плюсы после любого занятия, любого удачного дня, коплю все это.

— Высотницы всегда очень жестко следят за весом, как пережили новогодние застолья?

— А! Дело привычки. Думаю, что это уже тот момент, который вошел в мою повседневную жизнь. Все нормально, праздник как праздник, просто ничего лишнего. Уж не знаю, как выгляжу со стороны, но постараюсь эту форму додержать до чемпионата России.

— Что дальше, какие старты?

— Кроме вышеупомянутой «Битвы полов» у меня в планах еще «Мемориал Дьячкова и Озолина», затем я хочу съездить в Краснодарский край, после этого будет «Русская зима», а потом уже — чемпионат России в помещениях. График пока такой, а что будет в итоге — посмотрим. Я понимаю, что почивать на лаврах не стоит, но определенная задача выполнена, и от этого есть приятное послевкусие. Нужно это аккумулировать и двигаться дальше. Да, это спорт, и не всегда получается так, как ты ожидаешь, а иногда наоборот — выходит гораздо больше и лучше.

— Что с международным допуском?

— Заявку я пока не подавала, потому что мне четко дали понять, что для этого надо быть год в пуле тестирования антидопинговых организаций. У меня эта дата наступает в апреле, и тогда же будет подана заявка.

— То есть лето уже может пройти на европейских стартах?

— Если все сложится удачно, то, конечно, да. Если нет — значит, нет. По крайне мере, я на этот счет не загадываю.

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