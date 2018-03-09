Забытые души. Почему РУСАДА не проверяет наших сильнейших легкоатлетов?

В России забывают проверять на допинг сильных спортсменов, из-за чего они лишаются допуска к международным соревнованиям. Разбираемся в ситуации.

6 марта в Бирмингеме ИААФ решила не восстанавливать статус ВФЛА и пригрозила, что если в выполнении критериев со стороны России не будет прогресса, в июле может быть принято решение о полном запрете на выступления наших спортсменов даже под нейтральным флагом. Про первую очевидную сложность мы уже писали несколько дней назад:

Однако, есть и другой критерий, вся ответственность за который лежит на российской стороне. Как выяснилось, РУСАДА и ВФЛА до сих пор не представили комиссии ИААФ план тестирования на 2018 год. А на дворе, между прочим, март.

Про то, что РУСАДА странно составляет списки для внезапного тестирования (так называемые «пулы тестирования»), мы писали еще в декабре.

Материал возымел эффект: 14 из 15 указанных в статье спортсменов были включены в пулы тестирования РУСАДА, правда, только в конце января. И это значит, что 14 человек смогли бы поехать на соревнования не раньше января 2019-го, то есть пробыв в пуле 12 месяцев, как требует регламент ИААФ.

Сейчас же ситуация стала совсем тяжелой. Из своих источников нам удалось узнать, по каким маркерам отслеживают в ИААФ работу РУСАДА и ВФЛА. Одной из точек контроля, к примеру, было включение в пулы тестирования спортсменов, которые могли претендовать на участие в зимнем чемпионате мира, только что завершившемся в Бирмингеме. Статистика как минимум странная.

Цифры

Квалификационные нормативы для чемпионата мира имели 42 российских легкоатлета - 26 мужчин и 16 женщин.

19 из них (11 мужчин и 8 женщин) входят в пул тестирования ИААФ, то есть их проверки – на совести международной федерации.

Еще 15 человек (8 мужчин и 7 женщин) входят в пул тестирования РУСАДА. Но это не значит, что все они там состояли так долго, как того требует ИААФ.

8 человек (7 мужчин и одна женщина) не состоят ни в каких пулах вообще. Их могут проверить только на соревнованиях, они не указывают свое местонахождение в системе ADAMS, но при этом показывают достаточно высокие результаты.

Вот эта восьмерка:

Павел Вручинский (спринт)

Рудольф Верховых (400 метров)

Михаил Филатов (400 метров)

Никита Столярчук (400 метров)

Артем Леоненко (3000 метров)

Дмитрий Желябин (прыжок с шестом)

Александр Юрченко (тройной прыжок)

Юлия Кондакова (барьерный спринт)

Логично, когда комиссия ИААФ увидела, что из 42 квалифицировавшихся спортсменов РУСАДА отслеживает только 15 человек, а остальные либо отданы на откуп ИААФ, либо вообще не проверяются никем, выводы были сделаны неутешительные. Чтобы вы лучше понимали: спортсмен может находиться в двух пулах одновременно, в международном и в российском, это не запрещено.

Как быть спортсменам?

Прежде всего – забыть о смене гражданства, если вдруг кто-то хотел это сделать, устав от наших спортивных реалий. ИААФ ужесточила правила, теперь минимальный карантин составляет три года, спортсмен должен быть старше 20 лет, менять гражданство можно только полностью, без фиктивных вариантов, один раз в карьере. Смена гражданства работала в 2015 году, когда, например, челябинские спортсменки Елена Гладкова и Анастасия Комарова успели сбежать от надвигающихся российских проблем, получив азербайджанский паспорт в преддверии Европейских игр в Баку.

А вот молчать не нужно. Если спортсмен показывает результаты мирового уровня, но его не включают в пулы, обещая сделать это «уже скоро», не стоит ждать. Практика показывает: «уже скоро» может затянуться на годы, если не вынести проблему в публичную плоскость.

Что дальше?

Наверное, РУСАДА и ВФЛА следует пересмотреть стратегию включения спортсменов в пулы. Ведь забытые души не возникают из ниоткуда. Результаты, которые они показали, чтобы квалифицироваться в Бирмингем, достаточно высоки, особенно для России. Но почему, например, из двух наших шестовиков (Моргунов и Желябин), которые могли поехать, в пуле тестирования состоял только первый – загадка. Желябин шел к квалификационному нормативу 5,78 несколько сезонов, еще в прошлом году прыгнув 5,70. Спортсмена нужно было отслеживать. Кто в ВФЛА этим занимался?

Легкая атлетика – многолюдный вид спорта, в котором не помешало бы включать в пулы РУСАДА не 215 человек, как сейчас, а порядка 400. На это нужны деньги. Но если их не найти, возможен глубокий регресс России в этом виде на международной арене. Судя по цифрам, приведенным выше, такое вполне реально.

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов