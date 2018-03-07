Из-за статуса РУСАДА российскую легкую атлетику лишают будущего

Уже в июле наши легкоатлеты, возможно, останутся вообще без международных стартов.

6 марта совет ИААФ оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), отметив невыполнение ряда критериев восстановления ВФЛА как полноценного члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Вот что сказал отвечающий за этот вопрос руководитель рабочей группы ИААФ Руне Андерсон:

– Если ВФЛА не достигнет прогресса к следующему заседанию совета ИААФ в июле, будут обсуждаться санкции к ВФЛА, включая запрет на выступление российских спортсменов на международных турнирах в качестве нейтральных атлетов и рекомендации по исключению ВФЛА из ИААФ.

Ранее президент ИААФ Себастьан Коэ недвусмысленно заявил: «Мы обязаны защищать чистых спортсменов. Пока ВФЛА не выполнит все необходимые критерии, наша позиция не поменяется».

Для понимания цитаты Коэ нужно уточнить: в число необходимых критериев ИААФ входит и полное восстановление РУСАДА. Без этого наши легкоатлеты так и останутся «нейтралами». В легкой атлетике уже подрастает поколение юниоров, которые за Россию вообще ни разу не выступали, надевая на международных стартах только нейтральную форму. Но если не удастся добиться прогресса, то и о нейтральной можно будет только мечтать. Не будет вообще никакой.

Как дела у РУСАДА?

21 марта в Лозанне пройдет конгресс ВАДА, на котором будет рассматриваться вопрос перезапуска антидопинговой работы в России. Первым докладчиком выступит генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Но сценарий, при котором РУСАДА восстановят, видится крайне маловероятным.

Ведь для того, чтобы эта организация была полностью восстановлена в правах, необходимо выполнение следующего условия: организации, отвечающие в России за антидопинговую работу, то есть РУСАДА, Министерство спорта и Олимпийский комитет России должны публично признать выводы доклада Макларена.

Последнее на данный момент высказывание, отражающее официальную позицию России, принадлежит президенту ОКР Александру Жукову: «Этого произойти не может. Утверждается, что в России существовала государственная система поддержки применения допинга, а это не так».

Но есть любопытный момент: предшественник Жукова на его посту Виталий Смирнов еще в начале сентября 2017 года высказался по данной теме так:

– Я встречался с Маклареном. В итоге он сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве.

Макларен осенью тоже прокомментировал заявление Смирнова, сказав, что оно звучит слишком радикально. Он подчеркнул, что Смирнов просил воздержаться от формулировки «государственная поддержка» в своем отчете, пояснив, что в России слово «государство» в таком контексте относится к высшему политическому руководству, а доказательства Макларена распространяются только на Министерство спорта. Во второй части доклада формулировка была изменена на «институциональный сговор».

Таким образом, Россию обвиняют не в государственной системе поддержки допинга, а в наличии институционального сговора. Ну, а институты, причастные к этому сговору, перечислены выше: РУСАДА, Минспорта и ОКР. Соответственно, от них и требуют публичного признания выводов.

А если не признают?

Пока нет сигналов о том, что ВАДА готово пойти на уступки в вопросе признания выводов доклада Макларена. Вот прогнозируемая цепочка событий:

РУСАДА, Минспорт и ОКР не признают выводы доклада Макларена об институциональном сговоре

ВАДА не восстанавливает РУСАДА

ИААФ исключает ВФЛА полностью, и наши легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах, даже как нейтралы

Россия лишается права проведения международных стартов в более чем сотне видов спорта

Последний пункт, если вы вдруг не в курсе, связан с тем, что с 1 апреля Россия попадает под действие новых поправок к Кодексу ВАДА, подразумевающими именно такой алгоритм. Те старты, которые уже отданы России, будут проведены, а вот новых страна не получит, пока РУСАДА не заработает в полную силу.

Кювет все ближе

Статус РУСАДА – козырь в руках ВАДА. На данный момент ситуация складывается так, что у Марии Ласицкене, Данилы Лысенко, Сергея Шубенкова, Валерия Пронкина, Александра Менькова, Дарьи Клишиной заберут чемпионаты мира, Олимпийские игры и все международные старты. У других наших легкоатлетов тоже. Включая юниров.

Когда же года через полтора-два закончатся те международные турниры, которые уже отданы России, мы окончательно упадем в кювет мирового спорта. И это лишь те события, которые можно спрогнозировать на основании сделанных заявлений. Остальное – в густом тумане.

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Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Трефилов, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Антон Денисов