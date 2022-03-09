Гимнасткам вновь ломают карьеры. Политика уже сыграла свою роль, впереди — судейство?

В истории самого красивого вида спорта был показательный случай.

В истории самого красивого вида спорта был показательный случай.

В Москве с 8 по 11 марта проходит чемпионат России по художественной гимнастике, первые два дня отданы под квалификацию (после первого лидирует Мария Победушкина), 10 и 11 марта состоятся финалы в многоборье и отдельных видах.

Учитывая ситуацию, этот ЧР сложно назвать отборочным, скорее речь о старте, решающем исключительно внутренние задачи. Перспектива поездки на этапы Кубка мира или чемпионат Европы на данный момент выглядит очень туманно.

Художественная гимнастика традиционно в числе первых страдала от политических решений в спорте. И это даже удивительно для молодого с точки зрения олимпийской истории и скромного в плане разыгрывающихся на Играх медальных комплектов вида.

В 1975 году сборную СССР развернули непосредственно перед вылетом на ЧМ в Испанию. Решение было связано с тем, что наши опасались провокаций в стране находящейся под диктатурой Франко, который тогда уже был сильно болен и не участвовал в управлении государством. ЧМ начинался 20 ноября, в этот день Франко умер. Саму историю бойкота в интервью «Труду» вспоминала чемпионка мира в многоборье 1973 года Галима Шугурова:

— В 1975 году чемпионат мира проводился в Мадриде, а это был смутный период, когда только что скончался диктатор Франко. Мы подготовились к стартам, уже сидели на чемоданах, чтобы ехать в аэропорт. Но поездку отменили по указанию властей. Так что пришлось ждать два года, прежде чем мы смогли стартовать в мировой элите.

В результате тот ЧМ бойкотировали все соцстраны, состав участниц оказался слабым и впервые в истории победительницей по сумме многоборья стала представительница ФРГ (ГДР турнир бойкотировала — Прим. «Матч ТВ») Кармен Ришер. В общем-то она так и остается единственной немецкой гимнасткой, когда-либо завоевывавшей этот титул, хотя девять лет спустя, на подходах к ОИ-84 в Лос-Анджелесе уже гимнастки ГДР почти вклинились в, казалось бы, не подпускающий никого близко к пьедесталу тандем СССР с Болгарией.

История 1984 года с бойкотом Олимпиады четырнадцатью соцстранами ударила по виду спорта достаточно жестко, если говорить именно про советскую сборную. Дело в том, что даже тогда век спортсменки в художественной гимнастике был достаточно короток и лидеры сборной СССР 1979 года до олимпийского сезона 1984 года или не дошли (Ирину Дерюгину остановили травмы), или дошли далеко не лидерами. Ирина Габашвили за месяц до объявления бойкота обручилась и ее карьера несколько замедлилась, а Елена Томас оказалась в тени нового поколения — Куткайте, Белоглазовой и Кудиновой. Первые две и попали под удар бойкота Лос-Анджелеса вместе со своими главными соперницами — болгарками.

Бойкот объявили в мае, а календарь в художественной гимнастике в те годы заметно отличался от современного. Главный старт четных лет, чемпионат Европы, проходил не весной или в начале лета, как сейчас, а осенью. В результате возникла ситуация, когда вместо сезона началось долгое ожидание главного полноценного старта, разбавленное турниром «Дружба-84», организованном как альтернатива Олимпиаде.

Формат «Дружбы» заметно отличался от Олимпиад как географически (разные виды соревновались в разных странах), так и с точки зрения регламента (в художественной гимнастике разыгрывали не один, как на ОИ, а пять комплектов наград — многоборье и четыре отдельных вида). Болгарская школа тогда была на пике, соревнования прошли в Софии, так что нет ничего удивительного, что из теоретического максимума (пять золотых и пять серебряных наград) болгарки взяли пять золотых, три серебряных и одну бронзовую. Отодвинуть их получилось только в булавах и ленте, но и то, по лучшим традициям вида в те годы на одной ступеньке оказывались сразу две спортсменки — два серебра было вручено в многоборье (Раленкова + Куткайте), два золота и две бронзы в мяче (Георгиева + Раленкова и Белоглазова + Куткайте), две бронзы в ленте (Белоглазова + Георгиева).

Добравшись до ЧЕ в Вене девушки получили повторение той же истории с абсолютно равными оценками — многоборье выиграли Галина Белоглазова (СССР) и Анелия Раленкова (Болгария) и далее, в каждом финале у личниц кто-то обязательно делил ступеньку с соперницей, а в мяче вообще выдали три серебра. Эта традиция просуществовала до развала соцлагеря, кстати, первым стартом, где, наконец, на пьедестале все стояли по одной был ЧЕ-92 в Штутгарте.

Но, возвращаясь к поколению, которое прошло через бойкот ОИ в 1984-м, нельзя, конечно, не заметить, что карьеры Белоглазовой и Куткайте были сломаны. Даже несмотря на то, что обойти Болгарию в Лос-Анджелесе, с учетом того, что половину суммы квалификации в те годы добавляли к оценкам финала многоборья, можно было только при безупречном выступлении советских спортсменок и провалах болгарок. Слишком много оговорок, согласитесь.

Будут ли сломаны карьеры тех девушек, которые в эти дни выходят на ковер ЧР в Москве? Долго ли они смогут выступать на внутрироссийских или российско-белорусских стартах и, главное, захотят ли, если говорить о старшем поколении?

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Наконец, возникает и еще один, очевидный, вопрос — как отнесутся судьи, среди которых почти наверняка первое время не будет российских, к возвращению наших гимнасток на международную арену, пусть даже и под нейтральным флагом? Художественная гимнастика — она не про красоту и грацию, нет. Это про судейство и так было всегда. Именно судейство затаскивало по две-три спортсменки на одну ступеньку в 1980-х, именно судейство меняло расклады между квалификацией и финалом, именно судейство позволяло гимнастке с очевидными ошибками выигрывать где угодно, от первенства области до Олимпийских игр. А сейчас судьи получили в свое распоряжение 10 баллов за артистизм — категорию более чем субъективную. Как они распорядятся ими в текущей ситуации, говоря о российских гимнастках?

И все эти разговоры о Крамаренко как generation next относительно Авериных разбиваются о простой факт — а вы уверены, что следующие пару сезонов Крамаренко выйдет на старт хоть одного турнира под эгидой FIG? Аверины, которые успели взять титулы и награды, могут в принципе спокойно уйти. Но что делать спортсменкам, чья карьера только стартовала? И с какими мыслями те из них, кто уже научился думать своей головой, выходят сейчас на ковер чемпионата страны?

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