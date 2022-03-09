10 красавиц чемпионата России. Знакомимся с лучшими гимнастками-художницами

Дружат с фигуристами, любят собак, вдохновлялись Кабаевой.

Дружат с фигуристами, любят собак, вдохновлялись Кабаевой.

В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике. «Матч ТВ» рассказывает главное о десяти участницах турнира, на котором будет много красоты.

Дина Аверина

23 года, родилась в городе Заволжье Нижегородской области. Самая титулованная гимнастка мира среди действующих спортсменок. Обладательница уникального достижения — 18-кратная чемпионка мира. Вице-чемпионка Олимпиады в Токио. Многократная чемпионка России и Европы. У нее есть сестра-близнец Арина Аверина, причем сестры дошли до одинакового высокого уровня, что большая редкость в спорте.

От сестры её отличает более жёсткий характер и взрывной темперамент. Арина, в свою очередь, более спокойная и рассудительная.

Личный тренер — Вера Шаталина, Юлия Барсукова.

Арина Аверина

23 года, родилась в городе Заволжье Нижегородской области. Пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Стала четвертой на Олимпиаде-2020 в Токио. Личный тренер — Вера Шаталина, Юлия Барсукова.

У сестёр один на двоих инстаграм-аккаунт, который они активно ведут. Аудитория — более 600 тысяч человек.

Лала Крамаренко

17 лет, родилась в Москве в спортивной семье. Отец — известный азербайджанский футболист, вратарь Дмитрий Крамаренко, сейчас работающий с голкиперами ЦСКА. Мама занималась биатлоном. Дедушка — советский вратарь Сергей Крамаренко. Лала — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, вице-чемпионка России, призерка международных соревнований. Личный тренер — Ляйсан Савицкая.

Лала Крамаренко / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

У Лалы пока нет татуировок, но была одна временная — написала ручкой на ступне подруга по сборной Диана Симошина. Надпись гласит «Жизнь — вечность, смерть лишь миг!».

Дарья Трубникова

19 лет, родилась в Тамбове. Личный тренер — Амина Зарипова, воспитавшая олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун. Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров, двукратная чемпионка России.

Дарья дружит с фигуристками-одиночницами — девушки иногда пересекаются на сборах в Новогорске. Она тепло поздравила с победой на Олимпиаде Анну Щербакову.

Анастасия Гузенкова

19 лет, родилась в Белгороде. Личный тренер — олимпийская чемпионка Юлия Барсукова. Пятикратная чемпионка России, многократная победительница и призерка международных соревнований.

Анастасия Гузенкова / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Настя уникально гибкая и растянутая даже по меркам художественной гимнастики. У неё есть традиция — фирменный элемент с прогибом в разных декорациях для инстаграм.

Мария Сергеева

21 год, родилась в Санкт-Петербурге. Двукратная чемпионка Европы среди юниорок, победительница этапов Гран-при и Кубков мира. Личный тренер Сергеевой — Амина Зарипова.

Мария Сергеева / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

У Марии есть сестра-близнец Анастасия, которая тоже занимается художественной гимнастикой — общие фото сестёр выглядят особенно эффектно.

Ирина Анненкова

23 года, родом из Сочи. Трехкратная чемпионка Европы среди юниорок, чемпионка Юношеских Олимпийских Игр 2014 года. Личный тренер — Антонина Иванова.

В художественную гимнастику захотела, увидев по телевизору выступление Алины Кабаевой. До этого занималась бальными танцами.

Дария Сергаева

17 лет, родом из Нижнего Новгорода. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России. Мама Дарии — тренер сборной России в групповых упражнениях Татьяна Сергаева.

Дария Сергаева / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Даша увлекается фотографией — снимает необычные творческие портреты подруг по сборной. Здесь в её объектив попала Мария Победушкина:

Мария Победушкина

19 лет, родилась в Москве. Тренируется у Елены Карпушенко — наставницы вице-чемпионки Рио-2016 и многократной чемпионки мира Яны Кудрявцевой.

Трехкратная чемпионка России, многократная призерка международных соревнований.

Мария Победушкина / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

В социальных сетях Марии можно найти фото с тренером группы Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом:

Анастасия Симакова

17 лет, родилась в Омске. Личный тренер — Евгения Канаева, Вера Штельбаумс. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница и призерка многих международных и российских турниров.

Одной из её визитных карточек можно считать упражнение с лентой на песню Юрия Антонова «Анастасия». А ещё Настя очень любит собак и лошадей.