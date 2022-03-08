Такой борьбы не было давно: Крамаренко может отобрать у Авериной титул чемпионки страны

Чего ждать от чемпионата России по художественной гимнастике.

Чего ждать от чемпионата России по художественной гимнастике.

Чемпионат России по художественной гимнастике — исторически один из самых сложных турниров в мире, если брать в расчет регулярные ежегодные старты. Там выступают лучшие из лучших среди лучших — раз. Ему предшествует череда изнурительных контрольных тренировок, где участвуют все те же лучшие — два. Да и вообще напряжение для участниц сильное, потому что на весах первый номер сборной, состав на главные европейские и мировые чемпионаты, возможность заявить о себе и встать в полный рост с бесконечной скамейки запасных российской художественной гимнастики.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Правда, в первую очередь это все касается скорее финалов и командного многоборья. В индивидуальном многоборье фаворитки плюс-минус понятны всем, кто хотя бы немного в теме. В этот раз, естественно, фокус мы держим на продолжающих карьеру звездах Токио-2020 Дине и Арине Авериных и в перспективе лидере сборной Лале Крамаренко.

Случится ли переворот, и Крамаренко в присутствии Авериных возьмёт и выиграет чемпионат России впервые в карьере? Это довольно вероятный сценарий. Последняя очная встреча трех сильнейших российских гимнасток была двумя неделями ранее на Гран-при Москвы. И тогда интрига закрутилась узлом вроде того, что иногда завязывается на гимнастических лентах. Арина Аверина лидировала после первого дня многоборья, но много потеряла на двух последних видах и стала только третьей. Дина Аверина выступила ровнее и по сумме четырех видов оказалась лучшей. При этом Лала Крамаренко ошибалась мало и совсем немного уступила Дине, обойдя Арину.

В финалах отдельных видов юная Лала снова шла вровень с опытной Диной. Она дважды обошла обеих сестер (Дину в булавах и Арину в мяче) и один раз проиграла Дине. Дина один раз выиграла у Арины (в обруче) и один раз у Лалы (лента). Все это выглядит как обещание серьезного соперничества на чемпионате России, что довольно непривычно для Авериных — предыдущее четырехлетие на российском и мировом уровне, как правило, были отдельно они и отдельно все остальные. Теперь ни о какой почти предопределенной победе речь не идет.

Дина Аверина / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

При этом непонятно, что у девушек с мотивацией. Их прошлый старт на Гран-при прошел еще до того, как мир стер со своей карты весь российский спорт. Тогда все было многообещающе и перспективно, а сейчас — неопределенно и туманно. На данный момент чемпионат России не имеет никакого отборочного статуса перед Европой — это просто чемпионат России в вакууме. Поехать даже на этапы Кубка мира, на этапы Кубка вызова в ближайшее время и вообще в обозримом будущем наши гимнастки не смогут.

В обычное время сезон в гимнастике супернасыщенный — турниры проходят каждую неделю. Исключением стал только год пандемии, но тогда Ирина Александровна Винер-Усманова смогла не допустить ни морального уныния, ни потери формы — у гимнасток постоянно были сборы, контрольные тренировки и онлайн-турниры, где участвовали в том числе и спортсменки из других стран. Все это спасло, в частности, сестер Авериных и дало им шанс дойти готовыми до своей Олимпиады.

Лала Крамаренко / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Важная поправка — все страны и все спортсмены тогда находились в одинаковых условиях. Пандемия коронавируса уравняла права и возможности всех. Сейчас же изоляция касается только нас, в то время как остальной мир будет продолжать жить свой спортивный сезон как обычно. Кто-то в отсутствие Авериных и Крамаренко, например, займет весь пьедестал чемпионата Европы.

Очень интересно, есть ли у Ирины Винер-Усмановой какой-то план по спасению мотивации своих учениц. Возможно, мы узнаем об этом уже на чемпионате России. Пока что остаётся жить сегодняшним днем, а что хорошего у нас сегодня? Да вот хоть реально острая борьба за победу на чемпионате России — давно такой не было. А что делать со всем этим богатством и где его показывать, подумаем уже потом.

Чемпионат России по художественной гимнастике. Москва. Индивидуальная программа

08 марта

10:00 — 19:00 Командное многоборье. Обруч и мяч

09 марта

10:00 — 19:00 Командное многоборье. Булавы и лента

10 марта

14:00 — 18:00 Финал индивидуального многоборья

11 марта

12:00 — 16:00 Финалы отдельных видов упражнений