Сестры Аверины: «Мы все больше различаемся, у каждой свой характер, свой стиль»
Сестры Дина и Арина Аверины на завершившемся в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике завоевали на двоих пять или шесть медалей — смотря как считать. Если командную как одну — то пять, а если как две — то шесть. В любом случае за весь чемпионат случился, наверное, только один крупный промах — у Арины в квалификации с обручем. С этого и начали разговор.
— Забыть то, что произошло с обручем, оказалось сложно?
Арина: — Нет, мне помогли Ирина Винер-Усманова, мой тренер Вера Шаталина, наш психолог и сестра Дина. Все они в этот момент смогли найти нужные слова, поддержать меня, настроить на дальнейшую работу. После обруча я делала еще и мяч, так что нужно было перестроиться очень быстро. Я довольна, что сумела забыть это и выходила дальше с чистой головой, старалась показать то, что я наработала, то, что я умею.Открыть видео
— В целом чемпионатом довольны?
Дина: — Да. И результатами, и выступлениями, и все чем только можно.
— Чемпионат мира пройдет здесь же осенью, можно считать арену в Баку для вас счастливой?
Арина: — Мы выступали тут на этапе Кубка мира и выиграли все финалы, на этом ЧЕ тоже Россия стала победителем во всех финалах. Насчет того, счастливая она для нас или нет, — не скажу.
— Тейп на спине. Проблемы с поясницей?
— У каждого профессионального спортсмена есть свои проблемы, ничего страшного в этом нет.
— Тем не менее на фото с турниров увидеть у Авериных ноги без тейпа сложно, он почти всегда есть.
— Да нет, на самом деле ноги у нас заклеены нечасто. Просто бывает, что ты не успеваешь восстановиться после соревнований и тренировок. Это приводит к травмам.https://www.instagram.com/p/BqM4OCfFYfL/
— Что дальше, какие планы?
Дина: — Не будем загадывать, пока даже об этом не думали. Сейчас еще немного отдохнем и будем тренироваться, работать над ошибками.
— Немного отдохнем — это сколько?
— Еще не знаем, но, думаю, что дней пять нам точно дадут.
— Где будете отдыхать?
— Пока не знаем. В родное Заволжье мы точно не сможем поехать. Может быть, останемся в Москве, может быть, куда-то полетим, но не то чтобы отдыхать, а скорее по делам.
— Обычно близнецы с годами становятся разными, у вас это происходит?
— Мне кажется, что по мере взросления мы все больше различаемся, у каждой свой характер, свой стиль, мы меняемся и растем. Я расту сама по себе, Ариша — сама по себе.
— А если брать качества, которые требуются в гимнастике?
Арина: — Пока, я думаю, все одинаково.
Дина: — Если брать именно такие вещи, как гибкость, работу с предметом, то мы абсолютно одинаковые.
— Когда на турнир едет кто-то одна из вас, это сложнее — быть без сестры?
Арина: — Раньше было очень сложно, а сейчас мы уже немного привыкли. Научились.
— Если представить, что в Москву Вера Шаталина привезла бы только одну из вас, она бы без сестры справилась?
— Думаю, если бы такое произошло, то решали бы проблему на месте. Сейчас это уже сказать нельзя.