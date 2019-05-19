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Сестры Аверины: «Мы все больше различаемся, у каждой свой характер, свой стиль»

19 мая 18:38
Сестры Аверины: «Мы все больше различаемся, у каждой свой характер, свой стиль»
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Разговор после чемпионата Европы.

Сестры Дина и Арина Аверины на завершившемся в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике завоевали на двоих пять или шесть медалей — смотря как считать. Если командную как одну — то пять, а если как две — то шесть. В любом случае за весь чемпионат случился, наверное, только один крупный промах — у Арины в квалификации с обручем. С этого и начали разговор.

— Забыть то, что произошло с обручем, оказалось сложно?

Арина: — Нет, мне помогли Ирина Винер-Усманова, мой тренер Вера Шаталина, наш психолог и сестра Дина. Все они в этот момент смогли найти нужные слова, поддержать меня, настроить на дальнейшую работу. После обруча я делала еще и мяч, так что нужно было перестроиться очень быстро. Я довольна, что сумела забыть это и выходила дальше с чистой головой, старалась показать то, что я наработала, то, что я умею.

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— В целом чемпионатом довольны?

Дина: — Да. И результатами, и выступлениями, и все чем только можно.

— Чемпионат мира пройдет здесь же осенью, можно считать арену в Баку для вас счастливой?

Арина: — Мы выступали тут на этапе Кубка мира и выиграли все финалы, на этом ЧЕ тоже Россия стала победителем во всех финалах. Насчет того, счастливая она для нас или нет, — не скажу.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

— Тейп на спине. Проблемы с поясницей?

— У каждого профессионального спортсмена есть свои проблемы, ничего страшного в этом нет.

— Тем не менее на фото с турниров увидеть у Авериных ноги без тейпа сложно, он почти всегда есть.

— Да нет, на самом деле ноги у нас заклеены нечасто. Просто бывает, что ты не успеваешь восстановиться после соревнований и тренировок. Это приводит к травмам.

https://www.instagram.com/p/BqM4OCfFYfL/

— Что дальше, какие планы?

Дина: — Не будем загадывать, пока даже об этом не думали. Сейчас еще немного отдохнем и будем тренироваться, работать над ошибками.

— Немного отдохнем — это сколько?

— Еще не знаем, но, думаю, что дней пять нам точно дадут.

— Где будете отдыхать?

— Пока не знаем. В родное Заволжье мы точно не сможем поехать. Может быть, останемся в Москве, может быть, куда-то полетим, но не то чтобы отдыхать, а скорее по делам.

Фото: © globallookpress.com

— Обычно близнецы с годами становятся разными, у вас это происходит?

— Мне кажется, что по мере взросления мы все больше различаемся, у каждой свой характер, свой стиль, мы меняемся и растем. Я расту сама по себе, Ариша — сама по себе.

— А если брать качества, которые требуются в гимнастике?

Арина: — Пока, я думаю, все одинаково.

Дина: — Если брать именно такие вещи, как гибкость, работу с предметом, то мы абсолютно одинаковые.

— Когда на турнир едет кто-то одна из вас, это сложнее — быть без сестры?

Арина: — Раньше было очень сложно, а сейчас мы уже немного привыкли. Научились.

— Если представить, что в Москву Вера Шаталина привезла бы только одну из вас, она бы без сестры справилась?

— Думаю, если бы такое произошло, то решали бы проблему на месте. Сейчас это уже сказать нельзя.

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