Александра Солдатова: «Когда утром меня обняла Ирина Винер — сразу поняла, что все получится»

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
14:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:50
Новости
15:55
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Нижегородское кольцо". Туринг. Прямая трансляция
17:00
Новости
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямая трансляция из Словакии
19:40
Новости
19:45
После футбола с Георгием Черданцевым
20:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
21:00
Реальный спорт. Баскетбол
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция из Испании
23:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00:10
"Кибератлетика" [16+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Александра Солдатова: «Когда утром меня обняла Ирина Винер — сразу поняла, что все получится»

18 мая 13:16
Александра Солдатова: «Когда утром меня обняла Ирина Винер — сразу поняла, что все получится»
Александра Солдатова / Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Разговор после окончания квалификации ленты на мажорной ноте.

После упражнения с лентой, ставшим для Александры Солдатовой победным в квалификации, спортсменка долго не могла отдышаться.

— Сейчас я встану, — сказала она, уперевшись руками в колени и приводя в порядок дыхание. — Секундочку.

По лицу гимнастки было понятно, что она, в принципе, довольна. Но, оказалось, что не до конца.

— Лента удалась?

— Не все получилось, далеко не все. Работала очень влажной лентой, где-то выходило медленнее, но настрой был значительно лучше, чем вчера.

— Что произошло вчера в мяче? (Видео ниже.)

— Все началось еще на разминке. Уже тогда я делала не так, как могу.

Открыть видео

— Травма?

— Ну… Скажу одно: завтра я сделаю все, чтобы показать, на что способна.

— Повреждения руки не было?

— Нет.

Открыть видео

— Выходили в статусе чемпионки мира в упражнении с лентой. Титул поддавливал?

— То, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. В этом сезоне уже ничего нет, нужно все завоевывать заново.

— После вчерашнего шестого места как удалось собраться?

— Я вчера вечером очень переживала. Утром мне помогла настроиться моя тренер — Анна Дьяченко. И был еще один большой знак того, что все пройдет хорошо.

— Какой?

— Утром я подошла к Ирине Винер-Усмановой, и она меня обняла. И я поняла, что все получится, все можно сделать как надо.

Чемпионат Европы-2019. Трансляции

18 мая

08:55 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru

13:35 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru

15:45 Юниорки. Группы. Многоборье. Прямая трансляция на matchtv.ru

19 мая

10:55 Юниорки. Группы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция на matchtv.ru

13:25 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция на matchtv.ru

* — время везде московское. 

Соревнования также покажет телеканал «Матч! Арена».

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+