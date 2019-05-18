Александра Солдатова: «Когда утром меня обняла Ирина Винер — сразу поняла, что все получится»
После упражнения с лентой, ставшим для Александры Солдатовой победным в квалификации, спортсменка долго не могла отдышаться.
— Сейчас я встану, — сказала она, уперевшись руками в колени и приводя в порядок дыхание. — Секундочку.
По лицу гимнастки было понятно, что она, в принципе, довольна. Но, оказалось, что не до конца.
— Лента удалась?
— Не все получилось, далеко не все. Работала очень влажной лентой, где-то выходило медленнее, но настрой был значительно лучше, чем вчера.
— Что произошло вчера в мяче? (Видео ниже.)
— Все началось еще на разминке. Уже тогда я делала не так, как могу.Открыть видео
— Травма?
— Ну… Скажу одно: завтра я сделаю все, чтобы показать, на что способна.
— Повреждения руки не было?
— Нет.Открыть видео
— Выходили в статусе чемпионки мира в упражнении с лентой. Титул поддавливал?
— То, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. В этом сезоне уже ничего нет, нужно все завоевывать заново.
— После вчерашнего шестого места как удалось собраться?
— Я вчера вечером очень переживала. Утром мне помогла настроиться моя тренер — Анна Дьяченко. И был еще один большой знак того, что все пройдет хорошо.
— Какой?
— Утром я подошла к Ирине Винер-Усмановой, и она меня обняла. И я поняла, что все получится, все можно сделать как надо.
Чемпионат Европы-2019. Трансляции
18 мая
08:55 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru
13:35 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru
15:45 Юниорки. Группы. Многоборье. Прямая трансляция на matchtv.ru
19 мая
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13:25 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция на matchtv.ru
* — время везде московское.
Соревнования также покажет телеканал «Матч! Арена».