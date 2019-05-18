Александра Солдатова: «Когда утром меня обняла Ирина Винер — сразу поняла, что все получится»

Разговор после окончания квалификации ленты на мажорной ноте.

Разговор после окончания квалификации ленты на мажорной ноте.

После упражнения с лентой, ставшим для Александры Солдатовой победным в квалификации, спортсменка долго не могла отдышаться.

— Сейчас я встану, — сказала она, уперевшись руками в колени и приводя в порядок дыхание. — Секундочку.

По лицу гимнастки было понятно, что она, в принципе, довольна. Но, оказалось, что не до конца.

— Лента удалась?

— Не все получилось, далеко не все. Работала очень влажной лентой, где-то выходило медленнее, но настрой был значительно лучше, чем вчера.

— Что произошло вчера в мяче? (Видео ниже.)

— Все началось еще на разминке. Уже тогда я делала не так, как могу.

— Травма?

— Ну… Скажу одно: завтра я сделаю все, чтобы показать, на что способна.

— Повреждения руки не было?

— Нет.

— Выходили в статусе чемпионки мира в упражнении с лентой. Титул поддавливал?

— То, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. В этом сезоне уже ничего нет, нужно все завоевывать заново.

— После вчерашнего шестого места как удалось собраться?

— Я вчера вечером очень переживала. Утром мне помогла настроиться моя тренер — Анна Дьяченко. И был еще один большой знак того, что все пройдет хорошо.

— Какой?

— Утром я подошла к Ирине Винер-Усмановой, и она меня обняла. И я поняла, что все получится, все можно сделать как надо.

Чемпионат Европы-2019. Трансляции

18 мая

08:55 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru

13:35 Личное первенство. Прямая трансляция на matchtv.ru

15:45 Юниорки. Группы. Многоборье. Прямая трансляция на matchtv.ru

19 мая

10:55 Юниорки. Группы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция на matchtv.ru

13:25 Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция на matchtv.ru

* — время везде московское.

Соревнования также покажет телеканал «Матч! Арена».

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