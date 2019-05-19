«В финале с лентами было чуть больше помарок. Пока еще не осознали победу». Российские юниорки взяли все золото ЧЕ

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
00:40 Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
13:50
Новости
13:55
Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Чехия. Трансляция из Словакии [0+]
16:05
Новости
16:10
Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария. Трансляция из Словакии [0+]
18:20
Новости
18:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55
Футбол. Российская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция
20:55
Новости
21:05
Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Словакии
23:40
Тотальный футбол
00:50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«В финале с лентами было чуть больше помарок. Пока еще не осознали победу». Российские юниорки взяли все золото ЧЕ

19 мая 13:49
«В финале с лентами было чуть больше помарок. Пока еще не осознали победу». Российские юниорки взяли все золото ЧЕ
Фото: © M Piquerel / UEG 2019
Дебют удался полностью.

Молодежная сборная России в групповых упражнениях, полным составом (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) дебютировавшая на проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике, обеспечила 100-процентный результат, выиграв как многоборье, так и два отдельных финала — с пятью обручами и пятью лентами. После награждения с девушками наконец удалось пообщаться — в предыдущие дни гимнастки из-за плотности расписания не могли позволить себе задерживаться для интервью.

— Счастливы?

— Очень, но пока еще не осознаем, что победили. Очень поддерживали наши болельщики, и не только наши, это помогало.

— На такой результат рассчитывали?

— О результате не думали. Хотели выступить достойно и показать все, что можем.

Открыть видео

— Если сравнивать многоборье и финалы, что получилось лучше?

— Финалы.

— Но в лентах оценка D в финале на полбалла ниже, чем в многоборье (12,5 против 13,0).

— В финале было чуть больше пробежек и помарок, в этом причина.

— Можете чуть подробнее рассказать о причине замены обручей перед турниром?

— На старых была другая надпись, и они не подходили по параметрам. Новые обручи, они немного отличаются, но нам это не помешало.

Открыть видео

— Отдельный вопрос Амине Халдаровой. Что труднее, быть запасной в обоих видах или выходить на ковер?

— Я за девочек переживаю так, как они сами, наверное, не переживают. Когда они выступают, дергаются руки и ноги, это просто кошмар, я трясусь.

— То есть легче было выйти и сделать самой?

— Да, мне кажется, да.

— В июле в Москве пройдет юниорский чемпионат мира, эта победа поможет или добавит ответственности?

— Будем стараться, чтобы показать, что мы умеем. Нужно все забыть и готовиться к очень серьезному старту, словно не было этих медалей.

— Ирина Винер-Усманова что-то уже сказала по итогам выступления?

— Пока еще не удалось с ней пообщаться.

Чемпионат Европы-2019. Трансляции

19 мая

10:55 Юниорки. Группы. Финалы в отдельных видах — прямая трансляция на matchtv.ru

13:25 Личное первенство. Финалы в отдельных видах — прямая трансляция на matchtv.ru

* — время везде московское. 

Соревнования также покажет телеканал «Матч! Арена».

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+