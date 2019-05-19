«В финале с лентами было чуть больше помарок. Пока еще не осознали победу». Российские юниорки взяли все золото ЧЕ

Дебют удался полностью.

Дебют удался полностью.

Молодежная сборная России в групповых упражнениях, полным составом (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) дебютировавшая на проходящем в Баку чемпионате Европы по художественной гимнастике, обеспечила 100-процентный результат, выиграв как многоборье, так и два отдельных финала — с пятью обручами и пятью лентами. После награждения с девушками наконец удалось пообщаться — в предыдущие дни гимнастки из-за плотности расписания не могли позволить себе задерживаться для интервью.

— Счастливы?

— Очень, но пока еще не осознаем, что победили. Очень поддерживали наши болельщики, и не только наши, это помогало.

— На такой результат рассчитывали?

— О результате не думали. Хотели выступить достойно и показать все, что можем.

— Если сравнивать многоборье и финалы, что получилось лучше?

— Финалы.

— Но в лентах оценка D в финале на полбалла ниже, чем в многоборье (12,5 против 13,0).

— В финале было чуть больше пробежек и помарок, в этом причина.

— Можете чуть подробнее рассказать о причине замены обручей перед турниром?

— На старых была другая надпись, и они не подходили по параметрам. Новые обручи, они немного отличаются, но нам это не помешало.

— Отдельный вопрос Амине Халдаровой. Что труднее, быть запасной в обоих видах или выходить на ковер?

— Я за девочек переживаю так, как они сами, наверное, не переживают. Когда они выступают, дергаются руки и ноги, это просто кошмар, я трясусь.

— То есть легче было выйти и сделать самой?

— Да, мне кажется, да.

— В июле в Москве пройдет юниорский чемпионат мира, эта победа поможет или добавит ответственности?

— Будем стараться, чтобы показать, что мы умеем. Нужно все забыть и готовиться к очень серьезному старту, словно не было этих медалей.

— Ирина Винер-Усманова что-то уже сказала по итогам выступления?

— Пока еще не удалось с ней пообщаться.

Чемпионат Европы-2019. Трансляции

19 мая

10:55 Юниорки. Группы. Финалы в отдельных видах — прямая трансляция на matchtv.ru

13:25 Личное первенство. Финалы в отдельных видах — прямая трансляция на matchtv.ru

* — время везде московское.

Соревнования также покажет телеканал «Матч! Арена».

Читайте также: