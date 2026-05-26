Опубликован состав спикеров ПМЭФ-2026

В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.

«Сегодня большинство стран мира озаботились устойчивостью своих экономических моделей. В условиях фрагментации мира, на первый план выходят идеи обеспечения роста, увеличения предложения, управления своим развитием. Россия, как значимая часть мировой экономики, также находится в стадии разработки решений, которые бы обеспечили новый импульс ее развитию. ПМЭФ традиционно был, есть и будет площадкой для поиска и выработки верных решений, как в макроэкономической сфере, так и в сфере технологического лидерства, в области геоэкономики и геополитики. Уже понятно, что ПМЭФ, как крупнейшее деловое событие, мероприятие мирового масштаба, в этом году привлечет к себе повышенное внимание», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В деловой программе ПМЭФ-2026 примут участие Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, заместители Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, а также Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

В числе международных участников Форума — Министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандар бин Ибрагим Аль-Хурейф, Министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла бин Тук Аль Марри, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Киргизской Республики Данияр Амангельдиев, Министр международных экономических отношений Республики Сербия Ненад Попович, Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Джулиус Маттай, Министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Республики Индонезия Агус Харимурти Юдойоно.

Также в деловой программе примут участие Специальный посланник Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, Комиссар Службы доходов Южно-Африканской Республики Джонстоун Макубу, президент Генеральной налоговой службы Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари, генеральный директор Федерального налогового управления ОАЭ Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла, а также представители международных организаций, органов государственной власти и деловых кругов стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Деловая программа ПМЭФ-2026 объединяет ключевые направления глобальной и российской повестки. В программу вошли тематические треки «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Технологии, определяющие будущее», «Среда для жизни: новые технологии — новое качество», «Социальная сфера в эпоху новых технологий», а также бизнес-диалоги России с зарубежными партнерами.

Участники Форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

Петербургский международный экономический форум пройдет 3–6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером форума.