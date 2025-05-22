Регата имени Игоря Ченцова пройдет под эгидой ПМЭФ

Регата имени Игоря Ченцова включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Гонки яхтсменов пройдут с 22 по 25 мая на Пестовском водохранилище и откроют новый сезон серии по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025.

В соревнованиях примут участие победитель и призер чемпионатов и Кубков России, Европы и мира Игорь Лисовенко, бронзовый призер чемпионата мира и Европы 2015 в классе 470 Денис Грибанов, бронзовый призер чемпионата мира в классе 470 Павел Созыкин и другие ведущие яхтсмены России.

«Можно смело говорить о том, что еще одна спортивная традиция ПМЭФ уверенно набирает ветер в паруса. Игорь Ченцов посвятил свою жизнь развитию отечественного парусного спорта. По инициативе его супруги Ирины Ченцовой федерация, Фонд Росконгресс и Tenzor Sailing Club проводят ежегодный турнир, который открывает водную часть спортивных игр ПМЭФ. Важно, что дело его жизни успешно продолжается. Ведущие яхтсмены России могут получать соревновательную практику в том числе благодаря клубным форматам. С каждым годом уровень таких турниров растет. Важно, что активное содействие в этой работе Минспорту и федерации оказывает бизнес», — отметил член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

К турниру будут допущены 20 сильнейших команд и около 100 яхтсменов из клубного рейтинга TSC. Эта система стала впервые применяться в парусном спорте в прошлом году по инициативе организаторов турнира. Рейтинг определяет сильнейшие парусные команды по результатам их участия в крупнейших регатах в классе яхт MX700 в течение двух лет.

В рамках Регаты имени Игоря Ченцова пройдут однодневные соревнования Tenzor Cup Junior для детей от 7 до 13 лет, которые позволят юным яхтсменам получить полезные навыки.

Кроме того, запланированы памятные мероприятия, посвященные 80-летнему Юбилею Победы. Особое внимание по уже сложившейся традиции будет уделено наследию выдающихся людей в парусном спорте.

Программа Спортивных игр ПМЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Министерством спорта Российской Федерации.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

Все новости о спортивных событиях ПМЭФ –t.me/Sport_Roscongress

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