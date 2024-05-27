«Олимпийский комитет Китая планирует отправить делегацию на Игры БРИКС» — Ильгар Мамедов

Олимпийский комитет Китая планирует отправить делегацию на Игры БРИКС, заявил «Матч ТВ» президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

— Есть ли какие‑то движения по участию китайских фехтовальщиков в Играх БРИКС?

— Я летал недавно в Китай. Естественно, встретился там с президентом их федерации. Это мой давний коллега, он сам рапирист. Олимпийский комитет Китая планирует отправить делегацию на Игры БРИКС. Пока [они] только планируют. В августе прошлого года мы тоже встречались, тогда он сказал так: «Если руководство скажет ехать, то мы поедем». Во время посещения нашим президентом Пекина эта тема была поднята. Думаю, эта ситуация сдвинется с точки. Общение у нас частое, но никаких подвижек не было, — сказал Мамедов «Матч ТВ».

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Источник: Матч ТВ

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