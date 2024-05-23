Министр спорта РФ Дегтярев: «Будем рады приветствовать иранских спортсменов на Играх БРИКС»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с министром по делам спорта и молодежи Ирана Киюмарсом Хашеми заявил, что Россия будет рада видеть иранских спортсменов на Играх БРИКС.

— Сегодня наши связи в сфере спорта развиваются в форме прямого и открытого диалога. В рамках российско‑иранской межправительственной комиссии состоялось первое заседание профильной рабочей группы. Яркими стали выступления иранских спортсменов на VII международных спортивных летних играх «Дети Азии», международном фестивале университетского спорта, I всемирных играх национальных видов единоборств, Кубке дружбы и многих других открытых соревнованиях. Наши атлеты также принимают участие в соревнованиях в Иране. Девушки успешно выступили на первых международных играх среди женщин «Навруз», — написал Дегтярев в Telegram‑канале.

Министр спорта упомянул активное взаимодействие между «Зенитом» (Санкт‑Петербург) и «Сепаханом» (Исфахан), которые уже провели два товарищеских матча.

— При нашей поддержке российские и иранские футбольные клубы обмениваются опытом в области научно‑технической подготовки, учебных курсов, развития молодежных и юношеских команд. Кроме того, футбольные федерации наших стран готовятся к подписанию меморандума о двустороннем сотрудничестве. Иранские спортсмены стали активной частью фиджитал‑движения!

Будем рады приветствовать иранских спортсменов на спортивных играх стран БРИКС. Сегодня иранская сторона выразила интерес развивать в своей стране хоккей с шайбой. У России большой опыт, и мы готовы к сотрудничеству в этом виде спорта. В октябре 2024 года в Уфе под эгидой президента России Владимира Владимировича Путина состоится международный форум «Россия – спортивная держава», был рад лично пригласить Киюмарса Хашеми к участию, — добавил глава ведомства.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Около пяти тысяч спортсменов из более 60 стран разыграют 392 комплекта медалей в 29 видах спорта.

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