50 ярких фотографий 2017 года от «Матч ТВ»

Наши фотокорреспонденты Сергей Киврин и Андрей Голованов кладут вам под елку галерею из своих снимков.

Юлия Путинцева и ее парящая ракетка на St. Petersburg Trophy.

Участницам теннисного турнира в Санкт-Петербурге организаторы устроили культурную программу. Американка Винус Уильямс с любопытством разглядывала яйца Фаберже.

Итальянке Роберте Винчи на правах победительницы St. Petersburg Trophy 2016 года доверили произвести традиционный полуденный выстрел из пушек Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Но победу в 2017-м одержала Кристина Младенович, которая наблюдала за выстрелом Винчи со стороны.

Аргентина проиграла Казахстану в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, и Диего Шварцман со злости чуть не съел ракетку.

Елена Веснина не может понять, как сборная России могла уступить в Кубке Федерации команде Бельгии.

Екатерина Макарова против сборной Бельгии не играла, но в феврале поучаствовала в разгроме сборной Китайского Тайбэя (4:1), выиграв оба своих матча.

В этом году сестры Аверины забрали все золото чемпионата мира. Сможете определить, кто на этом фото: Дина или Арина?

А это уже не гимнастика, а акробатический рок-н-ролл.

В этом виде спорта можно не сдерживать эмоции и даже показать зрителям и судьям язык.

В недавнем интервью «Матч ТВ» наш фотокорреспондент Сергей Киврин рассказывал, что фигурное катание снимать легче всего.

Мы точно будем не раз использовать эту фотографию Евгении Медведевой в 2018-м, потому что снимок - прекрасный.

В свои 18 Медведева побывала на первых ступенях пьедестала всех крупных соревнований, кроме Олимпиады. Это фигуристка попробует исправить в Пхенчхане.

В этом году самый легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила 70-летний юбилей.

Алексей Немов повелевает огнем на своем шоу «Легенды спорта».

Красочные забеги уже стали летней традицией.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе в 2017-м прошел в подмосковном комплексе «Лисья нора».

Вот что бывает с тарелками после точного выстрела.

В Сочи состоялись зимние Всемирные военные игры. Скалолазание стало настоящим хитом соревнований.

Азербайджан обыграл Турцию на Исламских играх в Баку. Эту радость не спрячешь.

Практически идеальная симметрия на матче баскетбольного ЦСКА.

Главное – не заглядеться на свое отражение и не упасть с велосипеда.

Участники MITJET 2L Russian Cup надымили на подмосковной трассе Moscow Raceway.

В Москве нынешней зимой мало снега, но это не беда.

Участник горнолыжных соревнований в Южно-Сахалинске будто убегает от лавины.

На Матче звезд КХЛ лед плавился от количества крутых хоккеистов.

Финал Кубка Гагарина - это просто космос!

Хоккеисты СКА начинают понимать, что ночь будет жаркой.

На Байконуре - совсем другой хоккей.

Главный трофей КХЛ никогда не бывает без присмотра.

Поехали!

На Красной площади люди били друг друга по лицу, но никого не задержали. Все в рамках закона.

День российского бокса не закончился с заходом солнца.

3047 - столько людей приняли участие в самой массовой тренировке по боксу в истории.

Юлия Ефимова, ее знаменитая розовая шапочка и победный жест. На чемпионате мира в Будапеште россиянка выиграла на дистанции 200 метров брассом.

На чемпионате России по плаванию была своя дискотека.

Вся красота водного поло – в одном кадре.

Игорь Акинфеев пытается накрыть Квинси Промеса.

Техника Квинси удивила и Алана Дзагоева.

Массимо Каррера повел «Спартак» в нужном направлении.

Танцы локтями в главном дерби страны.

Артуро Видаль и его сборная Чили не прилетят летом 2018-го на чемпионат мира в Россию.

Золотое поколение сборной Германии.

Эмоции Александра Самедова в матче против его бывшей команды - «Локомотива».

Юрий Семин неудержим в сезоне-2017/18.

Самое народное празднование чемпионства в РФПЛ.

Глушаков нашел новую тару для миллеровского самогона.

Луис Адриано пришел в «Спартак» в январе 2017 года и через полгода уже стал чемпионом РФПЛ и обладателем Супекубка России.

На столичном дерби жгли, жгут и будут жечь.

Лужники - главная арена чемпионата мира по футболу-2018.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, кажется, не против, если этот кубок останется в России.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин