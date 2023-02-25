Международные игры «Дети Азии»-2023 в Кузбассе объявлены открытыми

Международные спортивные игры «Дети Азии»-2023 в Кузбассе объявлены открытыми.

«Матч ТВ» вел трансляцию церемонии открытия соревнований в Кемерове в прямом эфире. В рамках программы состоялся парад делегаций спортсменов, были представлены вокальные и хореографические номера, с показательными выступлениями выступили двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

С торжественной речью к участникам и гостям соревнований обратились министр спорта РФ Олег Матыцин, глава ОКР Станислав Поздняков, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и другие.

Зимние игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Участниками соревнований стали юные атлеты из России и дружественных стран. В программу игр «Дети Азии»-2023 вошли соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках и другим видам спорта. Впервые в истории игр состязания примут сразу четыре территории: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Таштагольский муниципальный район.

«Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать соревнования в прямом эфире.