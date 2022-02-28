Каких турниров Россию точно не лишат? Гид по главным событиям страны в зимних видах спорта

А дома — лучше!

А дома — лучше!

После игр в Пекине «Матч ТВ» составил гид по оставшимся международным стартам в олимпийских зимних видах спорта. Но за последние дни календарь сильно изменился и во многом стал неактуален: отменены этапы Кубка мира, которые должны были пройти у нас в стране, а какие-то старты состоятся без участия наших спортсменов.

Тем не менее сезон не заканчивается. Мы составили новый гид по главным российским стартам этой весны в олимпийских видах спорта.

Лыжные гонки

26 марта — 3 апреля Чемпионат России (Сыктывкар, Республика Коми)

Российская лыжная элита продолжает выступление на Кубках мира по установленному расписанию с одним серьезным изменением: FIS отобрал у Тюмени финал КМ, который должен был пройти с 18 по 20 марта.

Сезон лыжники традиционно завершают на Кубке России. В этом году битва сильнейших спортсменов страны пройдет в Сыктывкаре.

Биатлон

12-16 марта Этап Кубка России (Уфа, Башкортостан)

30 марта — 3 апреля Чемпионат России (Тюмень, Тюменская область)

Обычно на Кубке России выступают те, кто не попал ни в основную, ни в резервную сборные. Но в этом сезоне на девятом этапе в Уфе должны собраться представители главной команды, в том числе участники Олимпиады.

Нашим биатлонистам пришлось досрочно завершить международный сезон. IBU разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях под их эгидой только в нейтральном статусе, но СБР посчитал это решение неправомерным:

«Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении Союза биатлонистов России.

Чемпионат России, который пройдет в Тюмени, — это как всегда не только финальный старт сезона, но и отбор в команду на летнюю централизованную подготовку. На нем тоже ожидаются сильнейшие биатлонисты страны, в том числе Матвей Елисеев, бравший паузу в начале этого сезона.

Конькобежный спорт и шорт-трек

18-20 марта Чемпионат России в многоборье по конькобежному спорту (Иркутск, Иркутская область)

31 марта — 3 апреля Чемпионат России по шорт-треку (Коломна, Московская область)

Из-за закрытия воздушного пространства и отмены рейсов российским конькобежцам придется пропустить чемпионат мира в многоборье, который пройдет в норвежском Хамаре с 3–6 марта, но формально в международном календаре у нас есть еще финал Кубка мира в Херенвене (11-13 марта). С 18 по 20 марта российских спортсменов мы сможем увидеть на чемпионате России в Иркутске.

В расписании шорт-трекистов остается чемпионат мира, который планируют провести в Монреале с 18 по 20 марта. Но участие в нем наших спортсменов пока под вопросом. В любом случае мы должны их увидеть на чемпионате России в Коломне.

Фристайл

9-14 марта Финал Кубка России. Дисциплина: лыжная акробатика (пос. Коробицыно, Ленинградская область)

9-14 марта Финал Кубка России. Дисциплина: могул (Чусовой, Пермский край)

12-15 марта Финал Кубка России. Дисциплина: хаф-пайп (Миасс, Челябинская область)

13-17 марта Чемпионат России. Дисциплина: лыжная акробатика (пос. Коробицыно, Ленинградская область)

14-20 марта Чемпионат России. Дисциплины: слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп (Миасс, Челябинская область)

21-25 марта Чемпионат России. Дисциплина: ски-кросс (Миасс, Челябинская область)

31 марта — 7 апреля Финал Кубка России. Дисциплины: слоуп-стайл, биг-эйр (Сочи, Краснодарский край)

В календаре Кубка мира по фристайлу внесены срочные изменения — из него убрали этапы, которые должны были состояться на территории России: лыжная акробатика в Ярославле и Москве, ски-кросс в Миассе. Другие этапы пока остаются в плане с участием наших фристайлистов.

Параллельно с Кубком мира будут проходить чемпионаты и этапы Кубка России.

Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье

29 марта — 6 апреля Чемпионат России по лыжному двоеборью (Чайковский, Пермский край)

30 марта — 7 апреля Чемпионат России по прыжкам (Нижний Тагил, Свердловская область)

Российские спортсмены продолжают выступать на Кубке мира, но под нейтральным флагом. Плюс у летающих лыжников отменили этапы КМ в Нижнем Тагиле и Чайковском. Но в этих городах пройдут чемпионаты России.

Хоккей

1 марта — 22 апреля Плей-офф Кубка Гагарина

Все меньше шансов, что сборная России выступит на чемпионате мира в мае. Против нашего участия активно выступают хозяева турнира — финны. Но за всех тех, за кого мы переживали на Олимпиаде, можно поболеть на матчах Кубка Гагарина.

Сноуборд

9-13 марта Этап Кубка России. Дисциплина: сноуборд-кросс (Миасс, Челябинская область)

9-14 марта Финал Кубка России. Дисциплины: слоуп-стайл, биг-эйр (Белогорск, Кемеровская область)

23-27 марта Чемпионат России. Дисциплина: сноуборд-кросс (Красноярск, Красноярский край)

25-28 марта Финал Кубка России. Дисциплина: хаф-пайп (Миасс, Челябинская область)

28 марта — 2 апреля Чемпионат России. Дисциплины: слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп (Миасс, Челябинская область)

29 марта — 1 апреля Этап Кубка России. Дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (Миасс, Челябинская область)

10-14 апреля Финал Кубка России. Дисциплина: сноуборд-кросс (Кировск, Мурманская область)

20-25 апреля Этап Кубка России. Дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (Кировск, Мурманская область)

29 апреля — 4 мая Финал Кубка России. Дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом-гигант (Сочи, Краснодарский край)

Еще месяц в разных дисциплинах будет идти розыгрыш Кубка мира, а в России соревнования сноубордистов запланированы до мая. Больше всего стартов примет у себя горнолыжный комплекс «Солнечная Долина» в Миассе. Помимо этапов Кубка России здесь состоится чемпионат страны в слоуп-стайле, биг-эйре и хаф-пайпе.

Горнолыжный спорт

9-14 марта Чемпионат России. Дисциплины: скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

14-19 марта Этап Кубка России. Дисциплины: слалом и слалом-гигант (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

19-25 марта Этап Кубка России. Дисциплины: слалом и слалом-гигант (Елизово, Камчатский край)

24-30 марта Чемпионат России. Дисциплины: слалом, слалом-гигант, командные соревнования (Елизово, Камчатский край)

В расписании Кубка мира есть остановки в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Словении и Франции. А вот главные российские соревнования пройдут в двух местах: Южно-Сахалинске и Елизове.