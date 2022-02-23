Заново влюбились в зимние виды? Рассказываем, где можно увидеть Большунова и Щербакову в этом сезоне

Гид для тех, кто уже скучает по Олимпиаде.

Гид для тех, кто уже скучает по Олимпиаде.

Лыжные гонки

Вид спорта, давший нам на Олимпиаде в Пекине больше всех поводов для радости. Всего в копилку российской команды лыжники внесли 11 медалей: четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Но у спортсменов практически совсем нет времени отдыхать — 26 февраля в финском Лахти стартует очередной этап Кубка мира. Главные звезды нашей сборной собираются выступить на нем, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Расписание на остаток сезона выглядит так:

Лахти (Финляндия) — 26–27 февраля

26 февраля

Мужской и женский спринты (прямая трансляция в 12:50 на «Матч ТВ»)

27 февраля

Женщины, 10 км (в 13:20 на «Матч ТВ»)

Мужчины, 15 км (в 15:10 на «Матч ТВ»)

Драммен (Норвегия) — 3 марта

Осло (Норвегия) — 5–6 марта

Фалун (Швеция) — 11–13 марта

Тюмень (Россия) — 18–20 марта

В мужских соревнованиях будет очень сложно отвоевать Большой хрустальный глобус у Йоханнеса Клебо. Отрыв у норвежца в общем зачете слишком внушительный, плюс в оставшейся части сезона пройдут четыре спринтерских старта — коронной дисциплине Йоханнеса.

Но Александр Большунов должен выигрывать дистанционный зачет. Также ждем победу Александра Терентьева в зачете лыжников не старше 23 лет. Здесь ему должны помочь спринтерские гонки, на которых он специализируется.

Главные взгляды сейчас на женский общий зачет Кубка мира, где лидирует Наталья Непряева. В этом сезоне она первой из российских женщин выиграла «Тур де Ски». Главная преследовательница Непряевой шведка Эбба Андерссон отстает почти на 200 очков. В последний раз российская лыжница выиграла общий зачет в сезоне-2000/01 — тогда Кубок мира покорился Юлии Чепаловой.

Фигурное катание

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В самом обсуждаемом виде спорта на Олимпиаде-2022 российские спортсмены выиграли общий зачет. У нас две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.

Наших новоиспеченных олимпийских чемпионов и призеров Олимпиады можно будет увидеть на двух стартах:

5-7 марта — Кубок Первого канала в Сочи (Россия)

23-27 марта — чемпионат мира в Монпелье (Франция)

Сочинский старт — неофициальный, коммерческий. Но организаторы обещают, что на нем выступит практически вся элита российского фигурного катания.

Главное событие пройдет во Франции. Состав нашей команды на чемпионат мира пока не определен, но, по идее, он не должен сильно отличаться от олимпийского. На ЧМ-2021 российская сборная завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды. Без победы мы тогда остались только в мужском одиночном катании.

После чемпионата мира в Москве должны пройти показательные выступления наших фигуристов.

Биатлон

Биатлонисты внесли ощутимый вклад в копилку нашей сборной на Олимпиаде, хоть и остались без золотых наград (первые места покорились россиянам только в лыжных гонках и фигурном катании). Стреляющие лыжники увозли из Китая одну серебряную и три бронзовых медали.

Сейчас спортсмены разъехались по домам, но уже в конце недели соберутся снова, чтобы полететь на этап Кубка мира в Контиолахти. В расписании сезона осталось еще три этапа:

Контиолахти (Финляндия) — 3–6 марта

Отепя (Эстония) — 10–13 марта

Холменколлен (Норвегия) — 17–20 марта

Кубок мира осваивает новые территории. Эстонский Отепя впервые примет у себя биатлонную элиту. Финал сезона по плану должен пройти в Норвегии, но в последние годы этот план рушится. Из-за пандемии этап в Холменколлене отменили в позапрошлом сезоне, а в прошлом перенесли в шведский Эстерсунд.

С большой долей вероятности в мужских и женских соревнованиях будет новый обладатель Кубка мира. В общем зачете КМ уверенно лидирует норвежка Марте Услбю Рейселанд. Помешать ей взять Большой хрустальный глобус могут Динара Алимбекова из Белоруссии и Эльвира Эберг из Швеции. У мужчин на первом месте идет француз Кентен Фийон Майе, а трехкратный и действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Бе заметно отстает. У него пятое место в тотале.

Российские биатлонисты бьются за попадание в топ-10. В женском зачете Кристина Резцова на 13-м месте, Ульяна Нигматуллина — на 16-м. В мужском — Александр Логинов на 8-м, Эдуард Латыпов на 13-м.

Конькобежный спорт и шорт-трек

Конькобежцы и шорт-трекисты завершили Олимпиаду с одинаковым медальным показателем: по одному серебру и одной бронзе. Впереди у спортсменов чемпионаты мира, но если конькобежцы знают свое расписание и уже 26 февраля отправятся на ЧМ в многоборье, то представители шорт-трека еще не понимают, на какие даты и куда брать билеты. Календарь главных стартов пока выглядит так:

Чемпионат мира по конькобежному спорту в многоборье — 3–6 марта, Хамар (Норвегия)

Финал Кубка мира по конькобежному спорту — 11–13 марта, Херенвен (Нидерланды)

Чемпионат мира по шорт-треку — март

Изначально шорт-трекисты должны были завершать международный сезон в канадском Монреале. Соревнования планировалось провести с 18 по 20 марта. Но ISU принял решение перенести чемпионат мира в другой город. Сейчас идет процесс обсуждения даты и места проведения соревнований. Наши спортсмены будут находиться на сборе в Новогорске, в том числе готовиться к ЧМ будут и медалисты Олимпиады-2022 Константин Ивлиев и Семен Елистратов.

На чемпионате мира по конькобежному спорту в многоборье, как и на финале Кубка мира, мы не увидим Павла Кулижникова и Наталью Воронину. Они решили досрочно завершить сезон.

Фристайл

На Олимпиаде-2022 российские фристайлисты завоевали три бронзовые награды: Анастасия Смирнова в могуле, Илья Буров в акробатике, Сергей Ридзик в ски-кроссе. В этих дисциплинах продолжается розыгрыш Кубка мира, а Бурова и Ридзика можно будет увидеть не только по телевизору, но и вживую на домашних этапах.

26 февраля, Миасс (Россия). Ски-кросс (прямая трансляция в 09:55 на телеканале «Матч! Страна»)

26 февраля, Ярославль (Россия). Лыжная акробатика (прямая трансляция в 18:55 на телеканале «Матч! Страна»)

27 февраля, Миасс (Россия). Ски-кросс (прямая трансляция в 09:55 на телеканале «Матч! Страна»)

5 марта, Москва (Россия). Лыжная акробатика

5 марта, Бакуриани (Грузия). Слоупстайл

12 марта, Тинь (Франция). Слоупстайл

12 марта, Шымбулак (Казахстан). Парный могул

13 марта, Райтеральм (Австрия). Ски-кросс

13 марта, Шымбулак (Казахстан). Лыжная акробатика

19 марта, Везонна (Швейцария). Ски-кросс

19 марта, Межев (Франция). Могул

20 марта, Межев (Франция). Парный могул

26 марта, Сильваплана (Швейцария). Слоупстайл

За победу на Кубке мира мы боремся в лыжной акробатике у мужчин. В общем зачете уверенное лидерство держит Максим Буров. Он является двукратным и действующим обладателем малого глобуса, трехкратным чемпионом мира. Олимпиада для него сложилась не так удачно, как у брата Ильи, но впереди этап в родном Ярославле, где выросли братья Буровы и другие наши звезды лыжной акробатики.

Прыжки с трамплина

Летающие лыжники принесли нашей команде, наверное, самую неожиданную медаль Олимпиады-2022. Евгений Климов, Даниил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова завоевали серебро в командном турнире. Конечно, здесь нам помогли соперники, прыжки которых судьи не засчитывали из-за неправильной экипировки.

Из Пекина прыгуны прилетели пораньше, успели немного отдохнуть и уже собираются вылетать на этапы Кубка мира. Расписание у них следующее:

25-27 февраля — Лахти (Финляндия). Мужчины

25-27 февраля — Хинценбах (Австрия). Женщины

3 марта — Лиллехаммер (Норвегия). Мужчины и Женщины

4-6 марта — Осло (Норвегия). Мужчины и женщины

12-13 марта — Оберхоф (Германия) Женщины

19-20 марта — Оберстдорф (Германия). Мужчины

19-20 марта — Нижний Тагил (Россия). Женщины

25-27 марта — Планица (Словения). Мужчины

26-27 марта — Чайковский (Россия) Женщины

Сноуборд

В этом виде спорта сборная России завоевала только одну медаль, хотя мы ожидали от команды большего. Бронзу на своих последних Играх взял Вик Уайлд. Возможно, мы могли бы его увидеть еще на Кубке мира в Москве 26 февраля, но этап перенесли на декабрь-2022 из-за строительных работ на Воробьевых горах.

Расписание постолимпийских этапов Кубка мира:

26-27 февраля, Мон-Сен-Ан (Канада) — сноуборд-кросс

5 марта, Рогла (Словения) — параллельный гигантский слалом

6 марта, Бакуриани (Грузия) — слоупстайл

12-13 марта, Пьянкавалло (Италия) — параллельный слалом

12 марта, Райтеральм (Австрия) — сноуборд-кросс

19 марта, Шпиндлерув-Млин (Чехия) — слоупстайл

19-20 марта, Берхтесгаден (Германия) — параллельный слалом

20 марта, Везонна (Швейцария) — сноуборд-кросс

27 марта, Сильваплана (Швейцария) — слоупстайл

Шансы завоевать Кубок мира у нас есть только в параллельных дисциплинах. Дмитрий Логинов и София Надыршина занимают третьи места в общем зачете.

Хоккей

В Пекине мы уступили сборной Финляндии в финале Игр, но есть возможность поквитаться с ними на чемпионате мира. Конечно, команды будут выступать на турнире другими составами, ведь в отличие от Олимпиады-2022 на ЧМ смогут сыграть хоккеисты НХЛ.

Матчи пройдут в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. На предварительном раунде сборная России встретится со сборными Канады, Словакии, Швейцарии, Германии, Дании, Казахстана и Италии. В четвертьфинал из группы выходят четыре команды из восьми.

Женский чемпионат мира пройдет с 24 августа по 6 сентября в Дании.

Другие виды спорта

Завершен розыгрыш Кубка мира в бобслее, скелетоне и санном спорте. Напомним, что на Олимпиаде в этих трех видах спорта у нас только одна бронзовая медаль саночницы Татьяны Ивановой.

В керлинге, где олимпийских наград у нас не было никогда, весной пройдут чемпионаты мира.

19-27 марта, Принс-Джордж (Канада) — ЧМ среди женских команд

2-10 апреля, Лас-Вегас (США) — ЧМ среди мужских команд

23-30 апреля, Женева (Швейцария) — ЧМ среди смешанных пар

Лыжное двоеборье — еще один наш безмедальный вид. Здесь впереди три этапа Кубка мира.

26-27 февраля, Лахти (Финляндия). Мужчины

5-6 марта, Осло (Норвегия). Мужчины

12-13 марта, Шонах (Германия). Мужчины и женщины

В горных лыжах, где шансы россиян тоже невысоки, еще целый месяц соревнований.

26-27 февраля, Гармин-Партенкирхен (Германия). Мужчины

26-27 февраля, Кран-Монтана (Швейцария). Женщины

5-6 марта, Квитфьелль (Норвегия). Мужчины

5-6 марта, Ленцерхайде (Швейцария). Женщины

11-12, Оре (Швеция). Женщины

12-13 марта, Краньска-Гора (Словения). Мужчины

16-17 марта, Мерибель (Франция). Мужчины и женщины

18-20 марта, Куршевель (Франция). Мужчины и женщины

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