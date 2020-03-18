«Организаторы турнира либо болваны, либо преступники». Дмитрий Губерниев — о резонансной истории с отменой юниорского первенства России по лыжам

Прямое включение комментатора «Матч ТВ» из дома.

Прямое включение комментатора «Матч ТВ» из дома.

Юниорское первенство России по лыжным гонкам в Архангельской области в среду отменили из-за угрозы распространения коронавируса

О том, что первая гонка турнира не состоится, стало ясно только за полчаса до старта, а один из участников был госпитализирован с подозрением на COVID-19

Напомним, что Министерство спорта РФ рекомендовало отменить или перенести на более поздний срок все официальные спортивные состязания на территории страны

Дмитрий Губерниев: «Люди, которые пошли на это, должны нести ответственность»

— Организаторы первенства страны среди юниоров либо болваны, либо преступники, называя вещи своими именами. Потому что сейчас, когда от Минспорта поступила рекомендация не проводить соревнования — в Ханты-Мансийске, в Тюмени, во многих регионах, естественно, ради того, чтобы сберечь здоровье спортсменов, зрителей и официальных лиц, турниры отменяются, почему-то Федерация лыжных гонок России решила, что в Малиновке, в Архангельской области, можно провести соревнования. Нельзя!

Слава богу, если диагноз не подтвердится у этого парня. Опасность заражения высока. Сам спортсмен не может принимать решения относительно своего анализа, — сказал Губерниев в прямом эфире программы «Все на Матч!».

— Когда местечковые интересы люди выдают за заботу о лыжах, это идет вразрез с постановлением правительства РФ. Люди, которые пошли на это, должны нести за это ответственность. Только бы не было коронавируса там, в Архангельске. Потому что в противном случае это «уголовка».

Комментарий Владимира Рыбкина (того самого лыжника), который выложил видеообращение в свой Instagram. Сейчас оно уже недоступно в его профиле.

— Буча по вирусу — это из-за меня. Не знаю, как так вышло. Ко мне вечером врач пришел, мы с посмеялись, говорили, симптомы похожи на коронавирус. А утром он сообщил, что позвонит куда-то спросить что-то, мне ничего [толком] не сказал, - и потом ко мне приходят люди в маскхалатах, как вы видели по телевизору, забирают меня. Я уже комбинезон надеваю, на гонку настраиваюсь. Уперся, говорю: «Не пойду никуда, у меня гонка». Мне отвечают: «Да ничего уже здесь не будет, сейчас мы всех здесь будем проверять». В общем, я не специально.

Также Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о появлении Валерия Польховского и Александра Королькевича в тренерском штабе сборной России по биатлону. Подробности — в видео выше.

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