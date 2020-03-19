«Матч ТВ» там, где спорт. Даже когда весь спорт на карантине

Отмена почти всех спортивных мероприятий в мире неизбежно отражается на программной политике телеканалов, в том числе и «Матч ТВ». Прямые трансляции на «Матч ТВ» исчезли, но даже находясь дома, болельщики смогут вновь ощутить приятные эмоции от спортивного действа высочайшего уровня и погрузиться в праздничную атмосферу.

Отмена почти всех спортивных мероприятий в мире неизбежно отражается на программной политике телеканалов, в том числе и «Матч ТВ». Прямые трансляции на «Матч ТВ» исчезли, но даже находясь дома, болельщики смогут вновь ощутить приятные эмоции от спортивного действа высочайшего уровня и погрузиться в праздничную атмосферу.

Со следующей недели запускается тематический показ повторных трансляций:

«Наш футбол 2020»,

«Европейская классика»,

«Финалы года»,

«Лучший английский футбол»,

«Волейбольный сезон Лиги чемпионов» и др.

Поскольку Евро-2020 не отменен, а только перенесен, мы начинаем показ цикла эксклюзивных программ, посвященных этому турниру: «Наши на Евро», «Чудеса Евро», «Эмоции Евро», «Футбольное столетие» с легендарными героями и уникальными историями.

Наша гордость — это специальные репортажи, снятые силами лучших авторов «Матч ТВ», которые не потеряли своей актуальности. В их числе: «Будапештские игры», «Баскетбол в Поднебесной», «Русские в Испании», «Джентльмены регбийной удачи», «Лига чемпионов. Live», «Лига Европы. Live», «Лига Наций. Live», «Спартак — ЦСКА. Live», «Ливерпуль — Челси. Live» и пр. В эфир будут выходить студийные программы с гостями и экспертами. Им будет, что обсудить, ведь спорт рано или поздно обязательно вернется!

Кроме того, у «Матч ТВ» богатый архив программ об истории спорта и «золотых моментов». Это не только памятные победы российских спортсменов и отечественных команд, но и незабываемые матчи крупнейших турниров по футболу (Лига Наций. «Финал четырех»), волейболу (Лига чемпионов. «Кузбасс» — «Берлин»), баскетболу (мужской чемпионат мира. Россия — Нигерия), водному поло (женский чемпионат Европы. Россия — Нидерланды), регби (мужской чемпионат мира. Россия — Самоа), теннису (Кубок Дэвиса. Россия — Сербия), санному спорту (чемпионат мира в Сочи), самые зрелищные боксерские поединки (Всемирная Суперсерия. Нонито Донэр — Наоя Иноуэ), и бои смешанных единоборств (Bellator 227. Бен Хендерсон — Майлс Джури), ярчайшие автогонки (Формула-1. «Гран-при России») и т. д.

Даже в такое непростое время «Матч ТВ» остается флагманом спортивного вещания в России!