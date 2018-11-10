Сверхмотивированная Каширина – главная надежда России на золото ЧМ. Прямая трансляция
Фото: © Scott Halleran / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Следим за соревнованиями в Ашхабаде.
- В заключительный день чемпионата мира по тяжелой атлетике будут разыграны два комплекта медалей.
- У женщин в весовой категории свыше 87 кг за золото поспорит Татьяна Каширина.
Удивительная история российской спортсменки.
Сейчас в активе сборной России одна медаль – Артем Окулов выиграл награду высшей пробы в весовой категории до 89 кг.