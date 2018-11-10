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Сверхмотивированная Каширина – главная надежда России на золото ЧМ. Прямая трансляция

12:25
Сверхмотивированная Каширина – главная надежда России на золото ЧМ. Прямая трансляция
Фото: © Scott Halleran / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Следим за соревнованиями в Ашхабаде.
  • В заключительный день чемпионата мира по тяжелой атлетике будут разыграны два комплекта медалей.
  • У женщин в весовой категории свыше 87 кг за золото поспорит Татьяна Каширина.

Удивительная история российской спортсменки.

Сейчас в активе сборной России одна медаль – Артем Окулов выиграл награду высшей пробы в весовой категории до 89 кг.

Подключайтесь к прямой трансляции – эксклюзивно на matchtv.ru!

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Свыше 87 кг
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