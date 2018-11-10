Каширину едва не исключили из сборной. Но без нее у команды не было бы шансов

Легендарная спортсменка поспорит за золото в последний день ЧМ.

2018-11-10T08:59:04+03:00 Легендарная спортсменка поспорит за золото в последний день ЧМ.

С последним днем чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ашхабаде, россияне связывают свои главные ожидания. Именно 10 ноября в борьбу за медали мирового первенства вступит Татьяна Каширина – многолетний лидер сборной России. Она выступит в весовой категории свыше 87 килограммов. К Ашхабаду Каширина проделала тяжелый путь, и, хотелось бы верить, что не зря.

«Я думаю, что это судьба»

Татьяна Каширина – самая узнаваемая тяжелоатлетка в стране. Она выступает на международной арене уже десять лет, и за это время у нее появился длинный послужной список. Каширина – семикратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка мира и обладательница серебра Лондона-2012. Что уж говорить о мировых рекордах: их в арсенале Кашириной за карьеру накопилось достаточно.

Тяжелая атлетика началась для Тани, когда девочке было 11. Родители были категорически против выбора такого спорта, но она не слушала и продолжала работать со штангой. В подростковом возрасте девушка сама решила покончить с тренажерным залом, потому что он делал фигуру слишком, по ее мнению, атлетичной. Но тренеры смогли найти правильные слова, чтобы Татьяна поверила в свое большое спортивное будущее.

Уже в 18 лет Каширина дебютировала на взрослом чемпионате мира. Все видели в ней явного аутсайдера, а она взяла и выиграла серебро, попутно установив два мировых рекорда. Через год россиянка взяла золото мирового первенства в Анталье, и с тех пор пьедестал почета без Кашириной стало просто невозможно представить.

«Я не знаю, как поднимаю эти веса. Вместе с Богом. Раз дано, значит, надо это реализовывать всегда. Я думаю, что это судьба, и свыше мне помогают не просто так», - призналась россиянка.

Потом одна за другой посыпались медали самых престижных международных стартов: первенств мира и Европы. В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне наша спортсменка установила два мировых рекорда, но все равно проиграла китаянке Чжоу Лулу. Уже на следующем чемпионате мира Каширина взяла у соперницы реванш.

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На Игры в Рио Татьяна приехать не смогла из-за допингового скандала. Это коснулось ее, потому что российские спортсмены, ранее отбывавшие дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, не допускались к участию. У Кашириной такая история была. В 2006-м она на два года была отлучена от выступлений, но после этого правил не нарушала. Тот давний проступок не простили, и шанса выступить на Олимпиаде в Рио Каширина не получила.

Выиграв чемпионат Европы в 2017 году, Татьяна в очередной раз подтвердила, что списывать со счетов ее рано. Все ждали, что на первенстве мира в Ашхабаде она вновь прочно займет место лидера сборной.

Однако Каширина оказалась в шаге от вылета из команды из-за конфликта с Федерацией тяжелой атлетики России. В 2018-м она пропустила первенство округа и имела все шансы остаться за бортом ЧР, а значит - и национальной сборной. Парадоксально, но спортсменке такого уровня (по меркам не только российским, но и мировым) нужно проходить отбор наравне со всеми. По словам тренера чемпионки Владимира Краснова, пропуск турнира был согласован с федерацией: «Мы лечили колено. И даже справку предоставили», - посетовал он.

Скандал разгорелся не на шутку, и с каждым днем все меньше верилось в благоприятный для Кашириной исход. «Мы не можем отменить спортивный принцип», - заявил президент федерации Максим Агапитов. Отменить его – это действительно преступление, но еще большее – не взять в национальную команду сильнейшую тяжелоатлетку страны. Все понимали, что отсутствие Кашириной в Ашхабаде лишило бы сборную России претензии едва ли не на единственную медаль у женщин. И в последний момент руководство федерации отступилось от принципа и включило ее в старт-лист чемпионата страны.

Его она выиграла с огромным преимуществом. И теперь пришло время попробовать сделать то же самое на чемпионате мира. Основные конкурентки Кашириной – Супинг Менг из Китая и Кук Ким из КНДР. Предварительный расклад должен радовать болельщиков: Каширина будет спорить не просто за пьедестал, ей вполне по силам взять золото. Тем более что мотивации у россиянки после всех перепалок с федерацией хоть отбавляй.

Фото: Scott Halleran / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

Трансляции на matchtv.ru и канале «Матч! Арена» + заявка российской команды

10 ноября

12:30 Женщины. свыше 87 кг (Татьяна Каширина)

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Свыше 87 кг

15:30 Мужчины. свыше 109 кг (Руслан Албегов)