Вилами по воде. Что по стартам в бассейне у наших команд в условиях санкций

Одни разрешают нейтральный статус, другие отказываются приглашать.

Одни разрешают нейтральный статус, другие отказываются приглашать.

Новый олимпийский цикл в летних видах спорта уже начался, но теперь у российских спортсменов снова проблемы с допуском. Большая российская семья водных видов, в которую входит плавание, плавание на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хайдайвинг и водное поло, пытается провести перезагрузку перед Олимпиадой-2024 в условиях закрытого авиасообщения и ограничений.

Так будут международные соревнования у россиян в ближайшее время в водных видах или нет?

Ключевой момент

Самое главное что нужно знать прямо сейчас — Международная федерация плавания (FINA) разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе на своих соревнованиях. При этом Европейская лига плавания (LEN) объявила, что не будет приглашать россиян на свои турниры.

Чего касаются ограничения LEN? В том числе чемпионатов и первенств Европы, еврокубковых турниров для клубов в водном поло, Кубков LEN на открытой воде. Санкции уже вступили в силу и до какого момента продлятся — сказать сложно. Если до конца года, то можно забыть о крупнейших турнирах континентального календаря — чемпионате Европы по водному поло в Сплите, чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме, которые должны стартовать в августе 2022-го.

Что на повестке дня

Соревнования FINA (по состоянию на 7 марта) доступны для участия россиян в нейтральном статусе. Это касается Мировых серий в прыжках в воду, в синхронном плавании, Мировой лиги в водном поло и главного старта сезона июньского чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Но правда в том, что в условиях закрытого авиасообщения, отказов прилетать на ответные матчи со стороны соперников, все еще действующих ограничений по вакцинации, календарь стартов FINA, теоретически доступный, в реальности значительно сокращается.

Плавание: бассейн и открытая вода

Отбор к чемпионату мира планируется провести в Казани 24–29 апреля.

— FINA доказала, что она занимается своим делом — спортом, развитием спорта и проведением соревнований. Большое спасибо за это решение, — сказал главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик, комментируя заявление федерации о допуске россиян. — Сборы у нас проходят на Круглом, планируем сбор в Цахкадзоре на март. Так что продолжаем работу.

У открытой воды пока тоже идут региональные соревнования, затем марафонцы — состав команды на чемпионат мира уже отчасти сформирован — выступят на чемпионате России в бассейне.

Прыжки в воду

Лидеры команды уже стартовали сильнейшим составом на Кубке России в Саратове. Из потерь: закончивший карьеру Илья Захаров и Виктор Минибаев, взявший паузу в соревновательной практике. Уже в начале марта, еще до озвученных рекомендаций Минспорта, Российская федерация прыжков в воду организовала Кубок Евразийских стран в Саранске, куда прилетели команды Белоруссии, Узбекистана и Армении.

— Эти соревнования очень важны для спортсменов и плане опыта, и в плане психологии. Нам нужны старты и все это только на пользу, — сказал главный тренер сборной России Светлана Моисеева «Матч ТВ». — Мы пока ни от чего отказываться не будем в плане международных стартов, а как там оно будет, увидим. Нам важно соревноваться с сильными соперниками, хотелось бы посоревноваться со сборной Китая — для нас это был бы важный опыт, хотя, конечно, понимаем насколько это сложно сейчас организовать.

Синхронное плавание

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В группе идет процесс обновления состава после Токио. Согласно календарю FINA дуэты готовились участвовать в онлайн-соревнованиях. Сам этап намечен на 19–20 марта. Никто не гарантирует, что какие-либо решения к тому моменту останутся в силе.

Водное поло

Перед новым олимпийским циклом произошли изменения в тренерском штабе команд: женскую возглавил Сергей Маркоч, мужскую — Андрей Белофастов. Из предстоящих матчей у обеих команд по календарю — игры Мировой лиги. Но это тот случай, когда и до соперников сложно добраться, и соперники не хотят лететь в Россию. Пока FINA поставила матчи этого турнира с участием россиян на паузу.

— Определенности в этом вопросе нет, — сказал Белофастов «Матч ТВ». — Мы ждем решения по Мировой лиге. И если задача по чемпионату мира остается, то это одно планирование, если его для нас не будет — это совсем другая история. Тогда нужно уже настраиваться на отбор к Олимпиаде.

При этом все российские клубы решением LEN отстранены от участия в Еврокубках. Остается только подготовка через матчи внутреннего чемпионата или организацию спарринг-матчей с теми, кто готов играть с россиянами. Меж тем, жеребьевка чемпионата Европы пройдет уже в конце апреля. Если к тому моменту решение LEN останется в силе, то об этом турнире придется забыть.

Так что ватерполисты, как и представители всех видов спорта в России, вынуждены искать альтернативные варианты по соревновательной практике. Российские команды, выступавшие в женской ватерпольной Евролиге, «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Динамо-Уралочка ЗМЗ» в день финала этого турнира, от которого были отстранены, проведут матч на Кубок Евразии. Скоро у ватерполистов состоятся и решающие матчи чемпионата России.

Так что соревновательная жизнь в бассейнах продолжается, но главной роскошью для тренеров по-прежнему остается возможность что-либо планировать.

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