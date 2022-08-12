Команда Татарстана по волейболу победила сборную Москвы в первом туре Спартакиады

Волейболисты команды Республики Татарстан одержали победу над сборной Москвы в первом туре группового этапа Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Встреча группы А прошла в Казани и завершилась со счетом 3–1 (25:19, 25:27, 25:16, 25:19). Самым результативным игроком матча стал игрок казанского «Зенита» Дмитрий Волков, набравший 22 очка.

В другом матче квартета сборная Санкт‑Петербурга обыграла команду Белгородской области — 3–1 (18:25, 25:22, 25:18, 25:20).

В первом туре группы Б спортсмены ХМАО‑Югры потерпели поражение от сборной Кемеровской области — 1–3 (16:25, 27:25, 15:25, 18:25). Команда Новосибирской области победила волейболистов Ленинградской — 3–0 (25:21, 25:20, 25:12).

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