Прасолов выиграл турнир по триатлону на олимпийской дистанции в рамках Спартакиады
Триатлонист Илья Прасолов одержал победу на Всероссийской Спартакиаде сильнейших на олимпийской дистанции.
Прасолов, представляющий Москву и Новосибирскую область, преодолел 1,5 км плаванием, 40 км на велосипеде и 10 км бегом за 1 час 50 минут 15 секунд.
На последних метрах дистанции он опередил Дмитрия Полянского (1:50.24), третьим финишировал Григорий Антипов (1:51.56).
В воскресенье турнир триатлонистов на Спартакиаде завершится смешанной эстафетой.