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Прасолов выиграл турнир по триатлону на олимпийской дистанции в рамках Спартакиады

17:17
Прасолов выиграл турнир по триатлону на олимпийской дистанции в рамках Спартакиады
Илья Прасолов / Фото: © ПФК

Триатлонист Илья Прасолов одержал победу на Всероссийской Спартакиаде сильнейших на олимпийской дистанции.

Прасолов, представляющий Москву и Новосибирскую область, преодолел 1,5 км плаванием, 40 км на велосипеде и 10 км бегом за 1 час 50 минут 15 секунд.

На последних метрах дистанции он опередил Дмитрия Полянского (1:50.24), третьим финишировал Григорий Антипов (1:51.56).

В воскресенье турнир триатлонистов на Спартакиаде завершится смешанной эстафетой.