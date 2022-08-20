Триатлонистка Рясова взяла золото Спартакиады на олимпийской дистанции

Валентина Рясова завоевала золотую медаль Спартакиады сильнейших на олимпийской дистанции триатлона.

Спортсменка, представляющая Волгоградскую и Ростовскую области, преодолела 1,5 км по поде, 40 км на велосипеде и 10 км бегом за 2 часа 3,21 минуты.

Рясова опередила действующую чемпионку России в этом виде Диану Исакову (2.03,59) и Юлию Голофееву (2.04,12).

Турнир триатлонистов в рамках Спартакиады стартовал 20 августа в Москве.