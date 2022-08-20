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Триатлонистка Рясова взяла золото Спартакиады на олимпийской дистанции

16:03
Триатлонистка Рясова взяла золото Спартакиады на олимпийской дистанции
Валентина Рясова / Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Валентина Рясова завоевала золотую медаль Спартакиады сильнейших на олимпийской дистанции триатлона.

Спортсменка, представляющая Волгоградскую и Ростовскую области, преодолела 1,5 км по поде, 40 км на велосипеде и 10 км бегом за 2 часа 3,21 минуты.

Рясова опередила действующую чемпионку России в этом виде Диану Исакову (2.03,59) и Юлию Голофееву (2.04,12).

Турнир триатлонистов в рамках Спартакиады стартовал 20 августа в Москве.