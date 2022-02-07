«Передаем Путину огромный привет». Наши прыгуны после слов президента творят историю в Китае

Масштаб события сложно переоценить — впервые с 1968 года в нас медаль в прыжках с трамплина. Более того, дисциплина, в которой команда ОКР взяла серебро, смешанный командный турнир, впервые вошла в олимпийскую программу.
Началось все со скандалов — были дисквалифицированы девушки из команд Германии, Австрии, Норвегии и Японии. Причина дисквалификаций — нарушения в регламенте допуска парусности комбинезона. Это старая уловка в прыжках — более свободный комбинезон создает в полете эффект парашюта, или дельтаплана, называйте как хотите, и позволяет лететь дольше. Чтобы избежать нарушений, комбинезоны меряют, один судья наверху, второй внизу. Правила знают все, но иногда при пошиве формы подходят к границе допустимых норм, надеясь на лояльность судей.
В Пекине, и об этом заранее предупреждали, комбинезоны проверяли очень жестко. Отсюда дисквалификации, заметно повлиявшие на командный турнир, — Германия без финала, Япония без медалей. Оспорить эти санкции нельзя, именно дисквалификации за комбинезоны не пересматриваются, результаты окончательные.
В этой ситуации наша команда стала той, к чьей форме не возникло вопросов, а главное — чьи спортсмены смогли справиться с нервами и волнением. Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов сотворили настоящую сенсацию, а дисквалификации соперников только поставили вопрос: а раньше точно все было по правилам? Например, четыре года назад в Пхенчхане, где Аввакумова заняла обидное четвертое место.
Все этот безумный финал трое участников команды ОКР обсудили с журналистами. Ирму Махиню вызвали на допинг-контроль, увы.
Данил Садреев: «Будущее у России офигенное»
— Что в голове сейчас?
— Безумная радость, она появилась только когда Женя Климов приземлился. До этого не было никаких эмоций, что-то, конечно, приходило в голову, но я старался себя контролировать, чтобы не сглазить, и лишь после завершения понял, что это случилось, мы это сделали.
— Когда начались дисквалификации соперников за комбинезоны, сразу осознали, что происходит?
— После первого прыжка, после того как мы все это узнали, начали перепроверять нашу экипировку, и все оказалось хорошо.
— Вообще, понимали, что медаль в миксте реальна?
— Я после сбора в Австрии понимал, что это реально. Надеялся, что и в личке будет получше результат, но со вторым прыжком не повезло.
— А что произошло на сборе в Австрии?
— Там пришла «чуйка», пошли прыжки, я в себя поверил и был убежден в том, что все будет хорошо.
— Но это чувство прыжка точно так же может и уйти.
— Да. Но когда ты на кураже, то не думаешь об этом, просто прыгаешь. Когда что-то получается в прыжках, ты не осознаешь, что ты сделал, все само происходит.
— Так все-таки эта медаль ожидаема или нет?
— Сенсация, конечно. Я в шоке, я был готов, но не мог представить, что такое может быть.
— Сложно прыгать командник, учитывая, что результат зависит не только от вас?
— Для командного турнира в команде должна быть очень хорошая обстановка, все должно друг друга поддерживать, давать напутствия, они помогают.
— Со скольких лет прыгаете?
— С шести с половиной, в этом возрасте начал прыгать с трамплина К20.
— Когда школу закончили?
— Год назад.
— Тройки были?
— Две, по физике и химии.
— Вы с Ирмой Махиней — недавние школьники. У российских прыжков хорошее будущее?
— Будущее у России офигенное, я вам так скажу. Есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время.
Аввакумова и Климов: «Нам сказали: «Давайте, вся страна на вас смотрит»
— Ребята, уже осознали серебро?
Ирина: — Погодите, немного попозже, нужно покушать, помыться.
— Ира, новую татуировку сделаете в честь медали?
— Придется, придется. Такие знаменательные события просто так не проходят.
Евгений: — Я не буду, я чистый!
— Женя, не жалеете, что ушли из двоеборья?
— Ни разу не пожалел, что ушел оттуда.
— В четвертой попытке, когда все зависело от вас, что было в голове?
— Я старался не обращать внимания на то, что происходит, на все эти дисквалификации, бороться до конца, вся команда сделала свои лучшие прыжки. Я смотрел на Ирину, которая сделала один из лучших прыжков, да?
Ирина: — Хороший.
— Когда начались дисквалификации, это немного выбило из ритма соревнований?
— Не то чтобы выбило… ну так. У нас нормальная команда, они быстренько подсуетились, машинку достали, все проверили, отправили нас, сказали: «Давайте, вся страна на вас смотрит».
— Ирина, следили за прыжком Жени, когда поняли, что все будет?
— Когда он со стола отрыва ушел, уже видно было, что все получится. Он попал в толчок, все уже сделал.
— Женя, недавно меняли баланс лыж, почему и когда?
Евгений: — Перед Олимпиадой сдвинули крепления, не буду говорить куда, чтобы секреты не раскрывать. Сезон был тяжелый, я старался на каждом старте, и перед Олимпиадой стало очевидно, что инвентарь работает не так, как должен. После этого переставили крепления, и все пошло в гору.
— Данил нам сказал, что на сборе в Австрии поймал «чуйку». У вас эти тоже произошло или по сезону все было ровно, понятно?
Ирина: — Не могу сказать, что по сезону я хорошо выступала, попадала в двадцатку, но не более того. Мы с тренером строили подготовку так, чтобы подойти к Олимпиаде на максимальном пике. Кто бы что ни говорил — в тридцать лет тяжело всегда находиться на высоком уровне формы весь сезон. Это невозможно.
— Дубровский сказал, что у вас комбинезоны под один прыжок, это правда?
— Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой, на Кубках мира я в них не прыгала.
Евгений: — На Игры комбинезоны новые, до них в арсенале было два комбинезона, на Игры — один. В мужской сборной так.
Ирина: — У меня один комбинезон под Игры, теперь буду в нем прыгать до конца сезона, думаю.
— По сезону это серебро прогнозировалось?
— Олимпиада — это вообще другой старт, все по-другому. Знаете, один раз меня спросили, чем Игры отличаются от других стартов. Так вот, в Чайковский мы приезжаем два раза в год, а в Пекин — впервые за четыре года. Здесь все иначе, ты выходишь и прыгаешь иначе, с другими мыслями.
Евгений: — Если брать зиму, то лидеры сменились. Многие из тех, кто в начале зимы не прыгал, запрыгали.
Ирина: — Посмотрите на подиум у парней вчера.
— Ваша медаль — главная сенсация, все об этом говорят, согласны?
Евгений: — Согласны, но мы это заслужили. Это подтверждают предыдущие дни.
Ирина: — Да, мы реально это заслужили даже без всех этих дисквалификаций. Я вчера разговаривала с друзьями и сказала, что рассчитываю при самом плохом раскладе на бронзу.
— Впереди большой трамплин, какие ожидания от него, мысли?
Евгений: — Прыгать. Я смотрю на него, он очень хорошо выглядит. Если сравнивать с малым, то отличия небольшие, и надеюсь, что с первого прыжка на большом все получится.
— Сколько нужно прыжков на новом трамплине, чтобы понять его?
— Обычно с первого прыжка все понятно. Лично я малый тут понял в первого прыжка. Делал его осторожно, но ветер был хороший, лыжи встали, и все.
Ирина: — Мне тоже одного прыжка хватило на первой тренировке. На вторую не пошла, все было понятно, зачем себя нервировать.
— Вечеринка будет в честь серебра?
— Какая вечеринка, мы спортсмены! Социальная дистанция.
Евгений: — Но мы сегодня еще долго не уснем.
Ирина: — Да, мы будем еще долго переживать, мусолить все это, что так, а что не так.
— Есть хоть где в деревне поесть вкусно?
— Да, у меня там пицца и отличный кофе, мне нравится.
Евгений: — Вкусные чизкейки.
— Много было Олимпиад, но смешанная команда на Играх впервые. Может, нужно было раньше ввести в программу эту дисциплину?
Ирина: — На самом деле когда впервые в летнее Гран-при включили такие соревнования, один спортсмен, который сейчас уже не выступает, сказал, что с девочками прыгать не будет. Потом прошло какое-то время, у девушек результаты подросли, а у парней заметно упали, и уже у нас была девочка, которая говорила, что прыгать в парнями не будет. А сегодня все сошлось — хорошо подготовленные мальчики и такие же девочки.
— Биатлон обойдете по медалям в итоге на этих Играх?
Евгений: — У нас есть желание, чтобы наша страна всех обошла, а не виды друг с другом рубились.
— Женя, а если тех, кто прыгает здесь, поставить в двоеборье, обошел бы всех?
— По лыжной гонке? Думаю, да. Я периодически катаюсь на лыжах и готов даже дистанцию пробежать, почему нет.
— У двоеборцев как раз четвертого не хватает.
— Ну, на Играх у меня свои задачи.
— Ирина, теперь рады, что вернулись в прыжки?
Ирина: — Мне кажется, я уходила ради этого, нужно было скинуть с себя четвертое место Игр в Корее, чтобы вернуться за этими эмоциями. Теперь можно и уходить (смеется).
— Здесь серебро, ждать в Турине золото?
— Давайте все это переварим, пройдет время, потому что командной медали никогда не было вообще в нашей истории.
— Дубровский сказал, что переслал в общий чат слова Путина, что тот следит за прыжками с трамплина.
Евгений: — Да, это было.
Ирина: — И мы такие: «Оооооо!»
Евгений: — Передаем ему огромный привет.