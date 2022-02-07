«Передаем Путину огромный привет». Наши прыгуны после слов президента творят историю в Китае

И в этот раз наши оказались самыми «чистыми».

И в этот раз наши оказались самыми «чистыми».

Масштаб события сложно переоценить — впервые с 1968 года в нас медаль в прыжках с трамплина. Более того, дисциплина, в которой команда ОКР взяла серебро, смешанный командный турнир, впервые вошла в олимпийскую программу.

Началось все со скандалов — были дисквалифицированы девушки из команд Германии, Австрии, Норвегии и Японии. Причина дисквалификаций — нарушения в регламенте допуска парусности комбинезона. Это старая уловка в прыжках — более свободный комбинезон создает в полете эффект парашюта, или дельтаплана, называйте как хотите, и позволяет лететь дольше. Чтобы избежать нарушений, комбинезоны меряют, один судья наверху, второй внизу. Правила знают все, но иногда при пошиве формы подходят к границе допустимых норм, надеясь на лояльность судей.

В Пекине, и об этом заранее предупреждали, комбинезоны проверяли очень жестко. Отсюда дисквалификации, заметно повлиявшие на командный турнир, — Германия без финала, Япония без медалей. Оспорить эти санкции нельзя, именно дисквалификации за комбинезоны не пересматриваются, результаты окончательные.

В этой ситуации наша команда стала той, к чьей форме не возникло вопросов, а главное — чьи спортсмены смогли справиться с нервами и волнением. Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов сотворили настоящую сенсацию, а дисквалификации соперников только поставили вопрос: а раньше точно все было по правилам? Например, четыре года назад в Пхенчхане, где Аввакумова заняла обидное четвертое место.

Все этот безумный финал трое участников команды ОКР обсудили с журналистами. Ирму Махиню вызвали на допинг-контроль, увы.

Данил Садреев: «Будущее у России офигенное»

— Что в голове сейчас?

— Безумная радость, она появилась только когда Женя Климов приземлился. До этого не было никаких эмоций, что-то, конечно, приходило в голову, но я старался себя контролировать, чтобы не сглазить, и лишь после завершения понял, что это случилось, мы это сделали.

— Когда начались дисквалификации соперников за комбинезоны, сразу осознали, что происходит?

— После первого прыжка, после того как мы все это узнали, начали перепроверять нашу экипировку, и все оказалось хорошо.

— Вообще, понимали, что медаль в миксте реальна?

— Я после сбора в Австрии понимал, что это реально. Надеялся, что и в личке будет получше результат, но со вторым прыжком не повезло.

— А что произошло на сборе в Австрии?

— Там пришла «чуйка», пошли прыжки, я в себя поверил и был убежден в том, что все будет хорошо.

— Но это чувство прыжка точно так же может и уйти.

— Да. Но когда ты на кураже, то не думаешь об этом, просто прыгаешь. Когда что-то получается в прыжках, ты не осознаешь, что ты сделал, все само происходит.

— Так все-таки эта медаль ожидаема или нет?

— Сенсация, конечно. Я в шоке, я был готов, но не мог представить, что такое может быть.

— Сложно прыгать командник, учитывая, что результат зависит не только от вас?

— Для командного турнира в команде должна быть очень хорошая обстановка, все должно друг друга поддерживать, давать напутствия, они помогают.

— Со скольких лет прыгаете?

— С шести с половиной, в этом возрасте начал прыгать с трамплина К20.

— Когда школу закончили?

— Год назад.

— Тройки были?

— Две, по физике и химии.

— Вы с Ирмой Махиней — недавние школьники. У российских прыжков хорошее будущее?

— Будущее у России офигенное, я вам так скажу. Есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время.

Аввакумова и Климов: «Нам сказали: «Давайте, вся страна на вас смотрит»

— Ребята, уже осознали серебро?

Ирина: — Погодите, немного попозже, нужно покушать, помыться.

— Ира, новую татуировку сделаете в честь медали?

— Придется, придется. Такие знаменательные события просто так не проходят.

Евгений: — Я не буду, я чистый!

— Женя, не жалеете, что ушли из двоеборья?

— Ни разу не пожалел, что ушел оттуда.

— В четвертой попытке, когда все зависело от вас, что было в голове?

— Я старался не обращать внимания на то, что происходит, на все эти дисквалификации, бороться до конца, вся команда сделала свои лучшие прыжки. Я смотрел на Ирину, которая сделала один из лучших прыжков, да?

Ирина: — Хороший.

— Когда начались дисквалификации, это немного выбило из ритма соревнований?

— Не то чтобы выбило… ну так. У нас нормальная команда, они быстренько подсуетились, машинку достали, все проверили, отправили нас, сказали: «Давайте, вся страна на вас смотрит».

— Ирина, следили за прыжком Жени, когда поняли, что все будет?

— Когда он со стола отрыва ушел, уже видно было, что все получится. Он попал в толчок, все уже сделал.

— Женя, недавно меняли баланс лыж, почему и когда?

Евгений: — Перед Олимпиадой сдвинули крепления, не буду говорить куда, чтобы секреты не раскрывать. Сезон был тяжелый, я старался на каждом старте, и перед Олимпиадой стало очевидно, что инвентарь работает не так, как должен. После этого переставили крепления, и все пошло в гору.

— Данил нам сказал, что на сборе в Австрии поймал «чуйку». У вас эти тоже произошло или по сезону все было ровно, понятно?

Ирина: — Не могу сказать, что по сезону я хорошо выступала, попадала в двадцатку, но не более того. Мы с тренером строили подготовку так, чтобы подойти к Олимпиаде на максимальном пике. Кто бы что ни говорил — в тридцать лет тяжело всегда находиться на высоком уровне формы весь сезон. Это невозможно.

— Дубровский сказал, что у вас комбинезоны под один прыжок, это правда?

— Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой, на Кубках мира я в них не прыгала.

Евгений: — На Игры комбинезоны новые, до них в арсенале было два комбинезона, на Игры — один. В мужской сборной так.

Ирина: — У меня один комбинезон под Игры, теперь буду в нем прыгать до конца сезона, думаю.

— По сезону это серебро прогнозировалось?

— Олимпиада — это вообще другой старт, все по-другому. Знаете, один раз меня спросили, чем Игры отличаются от других стартов. Так вот, в Чайковский мы приезжаем два раза в год, а в Пекин — впервые за четыре года. Здесь все иначе, ты выходишь и прыгаешь иначе, с другими мыслями.

Евгений: — Если брать зиму, то лидеры сменились. Многие из тех, кто в начале зимы не прыгал, запрыгали.

Ирина: — Посмотрите на подиум у парней вчера.

— Ваша медаль — главная сенсация, все об этом говорят, согласны?

Евгений: — Согласны, но мы это заслужили. Это подтверждают предыдущие дни.

Ирина: — Да, мы реально это заслужили даже без всех этих дисквалификаций. Я вчера разговаривала с друзьями и сказала, что рассчитываю при самом плохом раскладе на бронзу.

— Впереди большой трамплин, какие ожидания от него, мысли?

Евгений: — Прыгать. Я смотрю на него, он очень хорошо выглядит. Если сравнивать с малым, то отличия небольшие, и надеюсь, что с первого прыжка на большом все получится.

— Сколько нужно прыжков на новом трамплине, чтобы понять его?

— Обычно с первого прыжка все понятно. Лично я малый тут понял в первого прыжка. Делал его осторожно, но ветер был хороший, лыжи встали, и все.

Ирина: — Мне тоже одного прыжка хватило на первой тренировке. На вторую не пошла, все было понятно, зачем себя нервировать.

— Вечеринка будет в честь серебра?

— Какая вечеринка, мы спортсмены! Социальная дистанция.

Евгений: — Но мы сегодня еще долго не уснем.

Ирина: — Да, мы будем еще долго переживать, мусолить все это, что так, а что не так.

— Есть хоть где в деревне поесть вкусно?

— Да, у меня там пицца и отличный кофе, мне нравится.

Евгений: — Вкусные чизкейки.

— Много было Олимпиад, но смешанная команда на Играх впервые. Может, нужно было раньше ввести в программу эту дисциплину?

Ирина: — На самом деле когда впервые в летнее Гран-при включили такие соревнования, один спортсмен, который сейчас уже не выступает, сказал, что с девочками прыгать не будет. Потом прошло какое-то время, у девушек результаты подросли, а у парней заметно упали, и уже у нас была девочка, которая говорила, что прыгать в парнями не будет. А сегодня все сошлось — хорошо подготовленные мальчики и такие же девочки.

— Биатлон обойдете по медалям в итоге на этих Играх?

Евгений: — У нас есть желание, чтобы наша страна всех обошла, а не виды друг с другом рубились.

— Женя, а если тех, кто прыгает здесь, поставить в двоеборье, обошел бы всех?

— По лыжной гонке? Думаю, да. Я периодически катаюсь на лыжах и готов даже дистанцию пробежать, почему нет.

— У двоеборцев как раз четвертого не хватает.

— Ну, на Играх у меня свои задачи.

— Ирина, теперь рады, что вернулись в прыжки?

Ирина: — Мне кажется, я уходила ради этого, нужно было скинуть с себя четвертое место Игр в Корее, чтобы вернуться за этими эмоциями. Теперь можно и уходить (смеется).

— Здесь серебро, ждать в Турине золото?

— Давайте все это переварим, пройдет время, потому что командной медали никогда не было вообще в нашей истории.

— Дубровский сказал, что переслал в общий чат слова Путина, что тот следит за прыжками с трамплина.

Евгений: — Да, это было.

Ирина: — И мы такие: «Оооооо!»

Евгений: — Передаем ему огромный привет.

Читайте также: