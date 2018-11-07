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«Когда играешь в финале с Джоковичем, терять тебе нечего». Хачанов — в интервью «Матч ТВ»

17:44
«Когда играешь в финале с Джоковичем, терять тебе нечего». Хачанов — в интервью «Матч ТВ»
Фото: © Justin Setterfield / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.

–  В финале парижского «Мастерса» с Джоковичем было ощущение, что ты совершенно не нервничал. Это ошибочное ощущение? Внутри сердечко-то колотилось?

– Может быть, так выглядело со стороны. Может, я действительно повзрослел и набрался опыта. Когда ты играешь в финале с таким соперником, как Новак, который является фаворитом в какой-то степени, то терять тебе нечего. Хороший турнир провел, так что почему бы и нет? Может, сегодня можно его и обыграть, сделать сенсацию. Игра у меня складывалась удачно на протяжении всей недели. Это придало мне уверенности в финале.

– Расскажи, что за история случилась со Зверевым?

– Как я понял, ему не понравилось, что кто-то из моего бокса много выкрикивал и болел. Это не по-спортивному. Какая разница, кто там кричит. Ты должен обращать внимание на себя. Во время перехода он мне сказал об этом. Но после матча все было нормально. Мы нормально общаемся. У соперников на корте часто случается подобное, таких моментов очень много было. Во время матча иногда тяжело сдержать свои эмоции, ты можешь что-то ляпнуть, высказать, не подумав. 

– Какое место сейчас ты себе самому отводишь в элите мужского тенниса?

– Я всегда говорю, что твой рейтинг отражает твое место. 

– Давай повыше, в 10-ку заберемся. 

– Все возможно, но 10-й строчки одно место. Но все равно, данный рейтинг показывает, как ты провел год. На данный момент я 11-й. Скачок до 10-ки не так далек. 

– Сколько ты себе даешь времени для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема»?

– Тяжело сказать. Я не люблю ставить временные рамки. Изначально ты ставишь себе цель попасть в топ-20, а в итоге заканчиваешь год ближе к 10-ке. Что-то гарантировать всегда тяжело. 

Полное интервью Хачанова:

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