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Фанат «Реала» по прозвищу «Джан». Что еще мы знаем про Карена Хачанова?

4 ноября 23:57
Фанат «Реала» по прозвищу «Джан». Что еще мы знаем про Карена Хачанова?
Карен Хачанов / Фото: © globallookpress.com
Россиянин Карен Хачанов победил серба Новака Джоковича в финале парижского «Мастерса».

Россиянин Карен Хачанов победил «Джокера» в финале парижского «Мастерса». Поединок продолжался 1 час 39 минут и закончился со счетом 7:5; 6:4. О том как развивалась игра и подробностях персоны победителя – в материале Александры Терентьевой.

Отличный теннис показал Хачанов и заслуженно выиграл «Мастерс» в Париже, несмотря на то, что многие эксперты предрекали победу знаменитому сербу. В начале матча Новак Джокович действовал практически безошибочно и не давал Хачанову уверенно войти в игру. Ситуация изменилась после того, как Карен в середине первого сета совершил обратный брейк со счета 0:30. Россиянин приободрился и начал играть совершенно по-другому: боролся за каждый мяч в важных геймах, его удары по углам корта стали точнее, а подачи – навылет. Оба теннисиста много поскальзывались на корте – во втором сете Хачанов даже упал, но приземлился удачно.

Поединок Карен завершил ударом в угол корта, поймав Джоковича на противоходе.

Этим летом Хачанов уже встречался с «Джокером» на Уимблдоне. Тогда серб не дал нашему соотечественнику выйти в четвертьфинал английского Большого шлема.

Вот как прокомментировал свою первую в карьере победу на «Мастерсе» Карен: «Это очень многое значит для меня. Это один из самых важных титулов в моей карьере за последнее время. Я очень счастлив и не мог представить, что смогу завершить сезон победой в „Мастерсе“. Новак Джокович – теннисист номер 1 в мире. В следующем сезоне продолжу ежедневно работать с моей командой над улучшением своей игры, чтобы соревноваться с такими игроками, как Новак».

К слову, завтра, 5 ноября, Джокович станет первой ракеткой мира в рейтинге АТР. Хачанов же поднимется на 11-ю строчку.

https://www.instagram.com/p/Bpw5zDgBiTv/

Несмотря на то, что Карен Хачанов уже хорошо известен публике по всему миру, интересных фактов о нем не так много. Подробности жизни Карена – в материале «Матч ТВ».

1. «Я бы лучше остался при том, что у меня есть, – рост и мощь». Рост Хачанова – 198 см, и это совсем не мешает ему в игре: теннисист с большой скоростью передвигается по корту и достает самые трудные мячи.

2. Карен – наполовину армянин. В связи с этим у теннисиста есть прозвище «Джан». В армянском языке это слово означает «дорогой», «милый» и служит уважительной приставкой-окончанием к имени человека. Второе прозвище Хачанова, появившееся среди зарубежной аудитории, – Russian bear (Русский медведь).

3. Хачанов хорошо говорит по-английски. Известно, что спортсмен окончил московскую гимназию «Созвездие» с углубленным изучением английского языка. Также он знает испанский язык и немного говорит по-армянски.

https://www.instagram.com/p/Bpw9saTBZ8b/

4. Любимый вид спорта после тенниса – баскетбол. Хачанов признавался, что именно в баскетбол он очень любил играть в старших классах. У теннисиста есть толстовка с изображением, по всей видимости, любимого баскетболиста NBA – Майкла Джордана, в которой Карен, кстати, появился на автограф-сессии «ВТБ Кубок Кремля». 

https://www.instagram.com/p/Bo__CwiHKcl/

5. 22-летний Хачанов женат с ноября 2016 года. Историю знакомства с супругой Вероникой Шкляевой теннисист рассказал в вечернем шоу Ивана Урганта на «Первом канале»: «С Вероникой мы знакомы с 8 лет. Любовь детства. Вероника тоже занималась теннисом, мы играли в одной группе. Так как теннисисты проводят большую часть времени в аэропортах, Вероника стояла на стойке регистрации, а я со своим другом на тележке с размаху с хохотом врезаюсь в нее, она оборачивается и спрашивает у мамы: «Что это за идиоты?» Так и завязалась любовь с первого взгляда». У супруги Карена нет аккаунтов в социальных сетях. 

https://www.instagram.com/p/BhG8OUTHuaV/

6. Карен – фанат футбольного клуба «Реал» Мадрид.

Ровно 2 недели назад российский теннисист выиграл Кубок Кремля в Москве. Но именно в Париже соперники Хачанова были куда более именитые: на пути к трофею он переиграл Джона Изнера, Александра Зверева, Доминика Тима и сегодня – Новака Джоковича. Россияне не выигрывали турнир серии «Мастерс 1000» со времен Николая Давыденко, Марата Сафина и Андрея Чеснокова.

https://www.instagram.com/p/BpNM5lMHD9S/

По всей видимости, «Мастерс» в Париже – не последний турнир Хачанова в этом сезоне: Карен может получить статус второго запасного игрока на Итоговом чемпионате ATP, который пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

Турнир ATP. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд – 4 872 105 евро

Финал

Карен Хачанов (Россия) – Новак Джокович – 7:5, 6:4

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Хачанов обыграл Джоковича и добыл первую победу на «Мастерсе» для россиян за 9 лет

Текст: Александра Терентьева

Фото: Justin Setterfield / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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