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«Хочется сыграть на Итоговом турнире. Раз я уже так близок». Не пропустите интервью Карена Хачанова на «Матч ТВ»

14:03
«Хочется сыграть на Итоговом турнире. Раз я уже так близок». Не пропустите интервью Карена Хачанова на «Матч ТВ»
Карен Хачанов / Фото: © Justin Setterfield / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.

Первая ракетка России рассказал «Матч ТВ» о своей победе во Франции, желании сыграть в столице Великобритании и смене поколений в мужском теннисе.

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Полная версия интервью – в эфире программы «Все на матч» в 17:30 (мск).

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