«Хочется сыграть на Итоговом турнире. Раз я уже так близок». Не пропустите интервью Карена Хачанова на «Матч ТВ»

Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.

2018-11-07T14:03:57+03:00 Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.

Первая ракетка России рассказал «Матч ТВ» о своей победе во Франции, желании сыграть в столице Великобритании и смене поколений в мужском теннисе.

Полная версия интервью – в эфире программы «Все на матч» в 17:30 (мск).

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