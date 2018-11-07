«Хочется сыграть на Итоговом турнире. Раз я уже так близок». Не пропустите интервью Карена Хачанова на «Матч ТВ»
Карен Хачанов / Фото: © Justin Setterfield / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.
2018-11-07T14:03:57+03:00
Российский теннисист Карен Хачанов в конце прошлой недели обыграл серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже. Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова взяла у него интервью.
Первая ракетка России рассказал «Матч ТВ» о своей победе во Франции, желании сыграть в столице Великобритании и смене поколений в мужском теннисе.Открыть видео
Полная версия интервью – в эфире программы «Все на матч» в 17:30 (мск).
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