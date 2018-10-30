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Встретив Надаля в первый раз, Касаткина сфотографировала его попу

30 октября 20:06
Встретив Надаля в первый раз, Касаткина сфотографировала его попу
Фото: © instagram.com/kasatkina
5 историй о лучшей теннисистке России.

В китайском Чжухае стартовал WTA Elite Trophy. Его еще называют малым итоговым турниром. В нем выступают 12 теннисисток: 11 лучших спортсменок в рейтинге без учета участниц главного итогового турнира, а также одна теннисистка, получившая уайлд-кард от организаторов.

Девушки разбиты на четыре группы. В полуфинал выходят только победительницы групп. Наивысший рейтинг на турнире имеет россиянка Дарья Касаткина. На групповом этапе ей достались китаянка Ван Цян и американка Мэдисон Киз.

Первый шаг к полуфиналу Касаткина уже сделала, обыграв Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Для уверенного выхода в плей-офф россиянке нужно побеждать Киз. Матч состоится в среду, 31 октября, начало - в 11:30 по московскому времени.

В преддверие встречи с Киз «Матч ТВ» рассказывает 5 любопытных историй о первой ракетке России.

Встреча с Жераром Пике

Касаткина влюблена в Барселону. Она называет столицу Каталонии городом, в котором могла бы жить. Здесь играет любимый футбольный клуб теннисистки. Касаткина несколько раз посещала домашние матчи «Барселоны» и имеет игровые футболки команды, в том числе джерси Иньесты с надписью «Kasatkina» на спине. В ее инстаграме есть фотографии со стадиона, а также с президентом клуба Жозепом Бартомеу. Но один снимок она ценит особенно.

«Турнир в Мадриде. Я после тренировки пошла переодеваться. Приходит сообщение от моего брата: «Если поторопишься – увидишь Пике в ресторане». Это был самый быстрый душ в моей жизни. Я никогда так быстро не собиралась. Спрашиваю: «Где он?» Мне говорят: «Ушел куда-то». Упустила. Только поворачиваю голову и вижу его. Думаю: «Ну, нет. Это не он». Просто не поверила своим глазам.

Подходить к нему было чуть-чуть страшновато. Я попросила сфотографировать какого-то чувака, который стоял рядом. И этот человек… Люди, когда вам дают телефон и просят сфотографировать, сделайте хотя бы три фотографии. На всякий случай. Этот человек сделал одну. Слава богу, она была нормальная. Но представьте, если бы я моргнула», – рассказывала Касаткина в интервью youtube-программе «Неспортивное поведение».

https://www.instagram.com/p/BT4GR_0BUC_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1993xua690eam

В том же интервью Дарья объяснила, чем ей так нравится Пике. Теннисистка поведала о трех главных качествах, которые ценит в мужчинах. Защитник «Барселоны» подходит по всем трем пунктам:

1. Чувство юмора

2. Надежность

3. Наличие бороды

Первая фотография в инстаграме – попа Надаля

В инстаграме Касаткина зарегистрировалась в июне 2012-го. Самый первый пост – мужской зад в белых шортах. На фото – попа Рафаэля Надаля. Автор снимка – Дарья Касаткина.

https://www.instagram.com/p/LdQbBmmd-2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=14s3yuikkdgbd

«На US open, когда мне было 17 лет, я уже сделала с ним нормальную, адекватную фотографию. Еще мне на день рождения тренер сделал подарок. Он купил книгу Надаля, которую Рафа красиво подписал: «Обнимаю, удачи в карьере».

Я буду рыдать, когда он закончит карьеру. Выросла на его теннисе. Меня многие спрашивают: «Почему у меня такая мужская игра?» Отвечаю, что в детстве всегда смотрела матчи Надаля. Возможно, благодаря этому я скольжу на грунте, играю вариативно», – делилась спортсменка в интервью Sport24.

То, что любимый теннисист является фанатом мадридского «Реала», ее не смущает. «Когда я на него смотрю, забываю, что он болеет за «Реал», – говорила Касаткина корреспонденту Eurosport.

Сумка Chanel за выход в следующий круг

В Нью-Йорке вместе с ведущей новостей телеканала «Матч ТВ» Дарьей Левченко Касаткина устроила день шопинга. Зашли в магазин Chanel. Теннисистке приглянулась сумка, но ее она не купила.

«Это было начало турнира – после второго круга. Я пришла на ужин и говорю своему фитнес-тренеру:

– Сумку видела. Просто нереальная!

– Ты ее купила?

– Нет.

– Почему?

– Она стоит очень дорого.

– Слушай меня сюда. Если ты выигрываешь в третьем круге, то идешь и покупаешь эту сумку.

Протянул свою руку и сказал: «Договорились». Я выиграла в третьем круге. Ничего не оставалось делать – после завершения турнира я купила эту сумку», – рассказывала Дарья в интервью «Неспортивному поведению».

Эта сумка стала наиболее дорогой покупкой Касаткиной для самой себя.

«Скользкое» рукопожатие с Остапенко

Алену Остапенко многие в туре не любят за ее поведение. Говорят, что она не уважает своих соперниц.

В прошлом году на US Open латвийская теннисистка проиграла в третьем круге Касаткиной, которую называли подругой Остапенко. После матча Алена холодно и небрежно встретила россиянку у сетки.

https://twitter.com/JudyMurray/status/904089225355812864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E904089225355812864&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.ru%2Ftennis%2F1055316782.html

Касаткину такое рукопожатие повеселило: «Может быть, у нее просто рука была скользкая или что-нибудь такое». О своих отношениях с Остапенко Дарья рассказала в программе «Неспортивное поведение»:

«Многие репортеры и многие люди думают, что мы с Аленой Остапенко большие друзья. Так вот, я хочу разрушить этот миф. Потому что я устала отвечать на этот вопрос, что мы не друзья. Между нами есть что-то такое не очень гладкое, что идет еще из юниоров. Не было какого-то отдельного случая, но постепенно, по чуть-чуть накапливается, накапливается, накапливается, и получается, что люди не очень друг друга переваривают.

Но теннис – индивидуальный вид спорта, так что, ну, и фиг с ним. Всем все равно. Вы выходите на корт и хотите порвать друг друга, поэтому, может, в какой-то степени это и хорошо».

216 пельменей от физиотерапевта

Во время Уимблдона в этом году Касаткина запостила в stories инстаграма полный холодильник пельменей. Корреспондент Eurosport спросил у теннисистки: «Пельмени – это и есть секретное оружие успешной игры на Уимблдоне?» Дарья ответила:

«Это была подготовка моего физиотерапевта к Уимблдону. Просто чувак не спал до 2:30 и налепил 216 пельменей. Я об этом узнала утром, когда открыла холодильник. Но я их не ела. Не люблю пельмени. Я больше по вареникам».

Прямые трансляции WTA Elite Trophy смотрите на телеканале «Матч! Игра» и на нашем сайте. Встреча Касаткина – Киз состоится в среду в 11:30 по московскому времени.  

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