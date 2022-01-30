Медведев – Надаль. Финал Открытого чемпионата Австралии. Онлайн!

Еще одна возможность для российского теннисиста взять турнир Большого шлема.

Еще одна возможность для российского теннисиста взять турнир Большого шлема.

• В Мельбурне в финале Открытого чемпионата Австралии россиянин Даниил Медведев (2 номер рейтинга ATP) встречается с испанцем Рафаэлем Надалем (5 номер)

• Для Медведева это четвертый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Пока у него один выигранный титул из трех попыток – US Open-2021

• Надаль может выиграть 21-й «Большой шлем», что станет рекордом для ATP

• Теннисисты играли между собой 4 раза. Счет встреч 3:1 в пользу испанца

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*первыми идут геймы Медведева

12:16 3:2. Под ноль берет гейм Медведев на подаче Надаля! Есть первый брейк россиянина!

12:12 2:2. Геймы на подаче Медведева проходят значительно быстрее. Надо продолжать цепляться Даниилу на приеме.

12:07 1:2.Очень зрелищный гейм выдали теннисисты. У Даниила было два брейк-поинта, но Надаля спасала подача. А еще испанец выдал чудо-удар при счете 30:0 в пользу Медведева: россиянин был у сетки и бил наверняка, но Рафа успел подставить ракетку, и мяч по замысловатой траектории залетел на корт Дани.

11:57 1:1.А Медведев быстро берет свою подачу.

11:54 0:1. Не без труда, но справляется Надаль со своей подачей. Выигрывал по ходу 40:15, но дважды ошибся и позволил Медведеву сравнять. В итоге испанцу потребовалось еще два розыгрыша.

11:48 Первый сет стартовал!

11:42 Жеребьевку выигрывает Надаль. Он выбрал подачу в первом гейме первого сета.

11:40 Появляются теннисисты на корте. Россиянина публика встретила неоднозначно. Кажется, что часть зрителей недовольно гудела, другие наоборот подбадривали Даниила.

11:35 Для Медведева это четвертый финал турнира «Большого шлема» и второй подряд:

US Open-2019 - поражение от Надаля

Australian Open-2021 - поражение от Джоковича

US Open-2021 - победа над Джоковичем

11:30 В случае победы в финале Рафаэль Надаль может установить рекорд - выиграть 21-й турнир «Большого шлема». Но Australian Open - самый непокорный для испанца «мейджор». Он побеждал здесь только однажды в 2009 году.

11:20 В полуфинале турнира россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса. Во втором сете произошел скандал: Даниил в грубой форме указывал судье на вышке о том, что отец Циципаса подсказывает сыну во время матча. За такое поведение Медведев был оштрафован на 12 тысяч долларов.

11:15 Медведев получил второй номер посева на турнире, но так как первая ракетка планеты Новак Джокович был депортирован из Австралии, Даниил имеет наивысший рейтинг в Мельбурне. У Надаля шестой номер посева.

11:10 Теннисисты играли между собой 4 раза. В первых трех встречах сильнее был Надаль. В 2019-м он выиграл в финалах канадского «Мастерса» и US Open, а также на групповой стадии Итогового турнира. Но последняя победа за Даниилом - в полуфинале Итогового в 2020 году.

11:00 Доброе утро! Совсем скоро начнется главный матч на Открытом чемпионате Австралии - финал мужского турнира между 25-летним Даниилом Медведевым и 35-летний Рафаэлем Надалем. Ориентировочно теннисисты выйдут на корт в 11:30 по московскому времени.