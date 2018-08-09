Российские пловцы выиграли общий зачет ЧЕ. Все решилось в последнем финале

Без Ефимовой британцев мы бы не обошли.

В заключительный плавательный день на ЧЕ по водным видам спорта разыгрывались девять комплектов наград. Перед стартами в четверг у нашей сборной было 8 золотых медалей, у хозяев турнира – 7.

Британцы сравняли счет во втором заплыве дня – Бенжамин Проуд был первым на 50-метровке вольным стилем. Но уже в следующем финале мы вновь вышли вперед. Юлия Ефимова выиграла на этом чемпионате на 100 и 200 метровых дистанциях в брассе. Для полной коллекции не хватало золота на 50-метровке. И она эту коллекцию заполнила. Счет по общему количеству золотых стал 9:8 в нашу пользу.

В последующих четырех финалах британцы собрали два серебра и две бронзы, российские пловцы встали на пьедестал только раз – Дарья Устинова заняла второе место на 200-метровке на спине. Два заключительных вида программы – комбинированные эстафеты. Сначала плыли мужчины. По сути, определяющим стал второй этап, где рекордсмен мира Адам Питти обеспечил своей команде комфортный отрыв. Российская четверка – Колесников, Чупков, Куимов и Морозов – финишировала второй.

Британцы снова сравняли по золотым – 9:9.

Судьба общекомандной победы решалась в женской комбинированной эстафете. Вновь ключевым стал второй этап. А там у нас – Ефимова. Без шансов для всех остальных.10:9! Мы побеждаем сборную Великобритании у нее дома.

Чемпионат Европы-2018

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 21,34

2. Кристиан Гколомеев (Израиль) – 21,44

3. Андреа Вергани (Италия) – 21,68

4. Владимир Морозов (Россия) – 21,74.

Женщины. Брасс. 50 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 29,81

2. Кларк Имоджен (Великобритания) – 30,34

3. Арьянна Кастильони (Италия) – 30,41

Мужчины. 4×100 м. Комбинированная эстафета

1. Великобритания – 3.30,44

2. Россия – 3.32,03

3. Германия – 3.33,52

Женщины. 4×100 м. Комбинированная эстафета

1. Россия – 3:54.22

2. Дания – 3:56.69

3. Великобритания – 3:56.91

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru