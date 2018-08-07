Спустя 10 лет Фесикова побеждает на ЧЕ и не может сдержать слез

Еще два золота в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Мы не остановимся», - сказала Анастасия Фесикова в воскресенье после финального заплыва на 50 метров на спине. Спортсменка была заметно расстроена. Лишь 8 сотых она проиграла британке Дэвис. Последний раз золото чемпионатов Европы она брала 10 лет назад, еще выступая под фамилией Зуева.

Возможность поквитаться с Дэвис представилась Фесиковой на 100-метровке. И получилось! Анастасия выиграла у британки 17 сотых. После победы она подошла к комментаторской позиции «Матч ТВ» и не смогла сдержать слез. «Мы продолжаем бороться!» - со срывом в голосе сказала спортсменка. «Не плачь! Что ты плачешь?», - успокаивал Фесикову Дмитрий Губерниев.

Вот как выглядел этот момент глазами Дмитрия Губерниева:

Свое второе золото на ЧЕ в Глазго завоевала Юлия Ефимова. На 200-метровке брассом – дистанции, на которой она выигрывала бронзу ОИ-2012, серебро ОИ-2016 и два золота чемпионатов мира – догнать ее было нереально. Соперницам Юлия привезла два корпуса.

Во вторник на ЧЕ россияне завоевали еще три медали в плавании: Олег Костин с рекордом России стал третьим на дистанции 50 метров, бронза у Михаила Довгалюка на 200 метров вольным стилем, женская сборная уступила только британкам в кролевой эстафете 4Х200 м. Мы продолжаем лидировать в общем зачете.

Чемпионат Европы-2018. Глазго (Шотландия)

Мужчины. 50 м. Баттерфляй. Финал

1. Андрей Говоров (Украина) – 22,48 секунды

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 22,78

3. Олег Костин (Россия) – 22,97.

Женщины. 1500 м. Вольный стиль. Финал

1. Симона Куадарелла (Италия) – 15.51,61

2. Сара Кохлер (Германия) – 15.57,85

3. Айна Кешей (Венгрия) – 16.03,22.

Плавание. Женщины. 100 м. Спина

1. Анастасия Фесикова (Россия) – 59,19 секунды

2. Джорджия Дэвис (Великобритания) – 59,36

3. Карлотта Зофкова (Италия) – 59,61.

Плавание. Женщины. 200 м. Брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.21,31

2. Джессика Валь Монтеро (Испания) – 2.23,02

3. Молли Реншоу (Великобритания) – 2.23,43.

Плавание. Мужчины. 200 м. Вольный стиль

1. Дункан Скотт (Великобритания) – 1.45,34

2. Данас Рапсис (Литва) – 1.46,07

3. Михаил Довгалюк – 1.46,15…

6. Михаил Вековищев (оба – Россия) – 1.46,79.

Плавание. Женщины. Эстафета. 4×200 м. Вольный стиль

1. Великобритания – 7.51,65

2. Россия – 7.52,87

3. Германия – 7.53,76.

Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru