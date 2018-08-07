Спустя 10 лет Фесикова побеждает на ЧЕ и не может сдержать слез

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
21:20 Все на Матч!.
21:20
Все на Матч!.
22:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Великобритании. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция)
00:00
Все на Матч!.
00:35
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
03:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Италия)
05:00
Твои правила. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Великобритании. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция) [0+]
11:00
Локомотив" - "Спартак". Live. [12+]
11:20
Новости.
11:25
Все на Матч!.
11:55
Шёлковый путь. Дорожная карта. [12+]
12:25
Все на Матч!.
13:20
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Рома" (Италия) [0+]
15:20
Новости.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Великобритании.
16:25
Новости.
16:35
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
17:45
Новости.
17:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена [12+]
18:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
19:55
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. ПАОК (Греция) - "Спартак" (Россия)
21:55
Классика UFC. Тяжеловесы. [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Спустя 10 лет Фесикова побеждает на ЧЕ и не может сдержать слез

21:50
Спустя 10 лет Фесикова побеждает на ЧЕ и не может сдержать слез
Еще два золота в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.

«Мы не остановимся», - сказала Анастасия Фесикова в воскресенье после финального заплыва на 50 метров на спине. Спортсменка была заметно расстроена. Лишь 8 сотых она проиграла британке Дэвис. Последний раз золото чемпионатов Европы она брала 10 лет назад, еще выступая под фамилией Зуева.

Возможность поквитаться с Дэвис представилась Фесиковой на 100-метровке. И получилось! Анастасия выиграла у британки 17 сотых. После победы она подошла к комментаторской позиции «Матч ТВ» и не смогла сдержать слез. «Мы продолжаем бороться!» - со срывом в голосе сказала спортсменка. «Не плачь! Что ты плачешь?», - успокаивал Фесикову Дмитрий Губерниев.

Открыть видео

Вот как выглядел этот момент глазами Дмитрия Губерниева:

https://www.instagram.com/p/BmLwMnyHtIV/?hl=ru&taken-by=guberniev_dmitry

Свое второе золото на ЧЕ в Глазго завоевала Юлия Ефимова. На 200-метровке брассом – дистанции, на которой она выигрывала бронзу ОИ-2012, серебро ОИ-2016 и два золота чемпионатов мира – догнать ее было нереально. Соперницам Юлия привезла два корпуса.

Открыть видео

Во вторник на ЧЕ россияне завоевали еще три медали в плавании: Олег Костин с рекордом России стал третьим на дистанции 50 метров, бронза у Михаила Довгалюка на 200 метров вольным стилем, женская сборная уступила только британкам в кролевой эстафете 4Х200 м. Мы продолжаем лидировать в общем зачете.

Чемпионат Европы-2018. Глазго (Шотландия)

Мужчины. 50 м. Баттерфляй. Финал

1. Андрей Говоров (Украина) – 22,48 секунды

2. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 22,78

3. Олег Костин (Россия) – 22,97.

Женщины. 1500 м. Вольный стиль. Финал

1. Симона Куадарелла (Италия) – 15.51,61

2. Сара Кохлер (Германия) – 15.57,85

3. Айна Кешей (Венгрия) – 16.03,22.

Плавание. Женщины. 100 м. Спина

1. Анастасия Фесикова (Россия) – 59,19 секунды

2. Джорджия Дэвис (Великобритания) – 59,36

3. Карлотта Зофкова (Италия) – 59,61.

Плавание. Женщины. 200 м. Брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) – 2.21,31

2. Джессика Валь Монтеро (Испания) – 2.23,02

3. Молли Реншоу (Великобритания) – 2.23,43.

Плавание. Мужчины. 200 м. Вольный стиль

1. Дункан Скотт (Великобритания) – 1.45,34

2. Данас Рапсис (Литва) – 1.46,07

3. Михаил Довгалюк – 1.46,15…

6. Михаил Вековищев (оба – Россия) – 1.46,79.

Плавание. Женщины. Эстафета. 4×200 м. Вольный стиль

1. Великобритания – 7.51,65

2. Россия – 7.52,87

3. Германия – 7.53,76.

Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+