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Ефимова начинает чемпионат Европы с победы

5 августа 21:54
Ефимова начинает чемпионат Европы с победы
Ни дня без золота.

В третий соревновательный день на чемпионате Европы по водным видам спорта разыгрывались шесть комплектов наград в плавании. Российские спортсмены участвовали в четырех финальных заплывах и только в одном из них остались без медалей – Владислав Гринев стал четвертым на дистанции 100 метров вольным стилем.

Но дальше на старт вышла главная звезда нашей сборной – Юлия Ефимова. Соперник у россиянки на дистанции 100 метров брассом был, по сути, один – литовка Рута Мейлутите. Но и она за Ефимовой не поспела, проиграв достаточно много – 0,73 секунды. После заплыва Ефимова подошла к комментаторскому столу «Матч ТВ», поблагодарила за поддержку и поцеловала Дмитрия Губерниева.

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Сбор медалей в воскресенье для российских спортсменов на этом не закончился. Сначала Анастасия Фесикова завоевала серебро на 50-метровке на спине. Для победы ей не хватило совсем чуть-чуть – 8 сотых.

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В заключительном финале дня – мужской эстафете 4Х200 метров вольным стилем – наши спортсмены также стали вторыми. Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов и Михаил Довгалюк уступили только хозяевам соревнований – сборной Великобритании.

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После трех дней наша команда уверенно возглавляет общий зачет:

1. Россия – 6 (золото)-3 (серебро)- 2 (бронза)

2. Великобритания – 3-2-2

3. Италия – 2-4-6

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Плавание. Женщины. 100 м. Брасс

1. Юлия Ефимова (Россия) - 1:05.53

2. Рута Мейлутите (Литва) - 1:06.26

3. Арьанна Кастильони (Италия) - 1:06.54

Плавание. Мужчины. 100 м. Вольный стиль

1. Алессандро Миресси (Италия) – 48,01

2. Данкан Скотт (Великобритания) – 48,23

3. Мехди Метелла (Франция) – 48,24

4. Владислав Гринев (Россия) – 48,36.

Плавание. Женщины. 50 м. Спина

1. Джорджия Дэвис (Великобритания) - 27,23

2. Анастасия Фесикова (Россия) - 27,31

3. Мимоза Джаллоу (Финляндия) - 27,70

Плавание. Мужчины. Эстафета 4x200. Вольный стиль

1. Великобритания - 7:05.32

2. Россия (Михаил Вековищев, Мартин Малютин, Данила Изотов, Михаил Довгалюк) - 7:06.66

3. Италия - 7:07.58

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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