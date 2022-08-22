Колесников выиграл золото Спартакиады в заплыве на 100 м на спине

Климент Колесников выиграл финальный заплыв на 100 метров на спине на всероссийской Спартакиаде сильнейших спортсменов.

Колесников финишировал с результатом 52,90 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (53,16 секунды,) третьим стал Николай Зуев (53,91).

22‑летний Колесников на Олимпиаде в Токио выиграл серебро (100 м на спине) и бронзу (100 м вольным стилем). Он также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.

Соревнования по плаванию на Спартакиаде проходят в Санкт‑Петербурге и завершатся 26 августа.

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