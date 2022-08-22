Спесивцев и Ершов выиграли золото Спартакиады в байдарках-двойках на 500 м

Представители Ростовской и Московской областей Максим Спесивцев и Виталий Ершов выиграли золото в гребле на байдарке‑двойке (К2) на дистанции 500 м в рамках всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Спортсмены показали время 1 минута 35,293 секунды. Серебряную медаль выиграли Александр Сергеев и Василий Погребан (01.35,606), бронза в активе Виктора Раевнева и Виктора Гавриленко (1.36,628).

В категории С2 (каноэ‑двойки) на дистанции 500 метров лучшими стали Алексей Коровашков и Иван Штыль (Приморский край ‑ Рязанская область), которые преодолели дистанцию за 1 минуту 46,703 секунды. Второе место у Ильи Штокалова и Михаила Павлова (1.47,432). Тройку лучших замкнули Владислав Чеботарь и Олег Шуринкин (1.48,233).

У женщин в гребле на байдарке‑двойке (К2) на дистанции 500 м выиграли Мария Медведева и Анастасия Карамнова (Москва ‑ Ульяновская область/Москва ‑ Саратовская область), которые показали результат 1 минута 49,855 секунды. Второе место заняли Елена Миронченко и Кира Степанова (1.51,322), третье — Полина Ишутина и Мария Давыкоза (1.51,831).

В категории С2 (каноэ‑двойки) на дистанции 500 метров среди женщин победу одержали Екатерина Шляпникова и Екатерина Пугачева (2.08,116), представляющие Воронежскую область. Вторыми финишировали Дарья Харченко и Анастасия Важинская (2.10,663), третьими — Ангелина Губанова и Ирина Андреева (2.11,004).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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