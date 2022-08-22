Кузина стала победительницей Спартакиады в прыжках воду с трехметрового трамплина

Елизавета Кузина в понедельник, 22 августа, стала победительницей в прыжках воду с трехметрового трамплина на всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Кузина, представляющая Московскую область, по итогам шести попыток набрала 310,95 балла. Второе место заняла Виталия Королева (309,20) из Москвы, тройку лучших замкнула спортсменка из Подмосковья Кристина Ильиных (274,65).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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