Бондарь и Терновой стали победителями Спартакиады в прыжках с десятиметровой вышки

Александр Бондарь и Руслан Терновой в понедельник, 22 августа, стали победителями в синхронных прыжках воду с десятиметровой вышки на всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Бондарь и Терновой, представляющие Москву и Московскую область, по итогам шести попыток набрали 494,97 балла. Второе место заняли Александр Белевцев и Сандро Рогава (401,52), тройку лучших замкнули Иван Карпов и Артем Левин (389,13).

Спартакиада по летним видам спорта продлится до 2 октября. Состязания проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

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