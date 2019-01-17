Одним мизинцем он поднимает 60 кг. Новый выпуск проекта «Самые сильные»

«Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.

2019-01-17T18:59:10+03:00 «Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.

Личные данные жителя города Орел

Возраст — 40 лет

Рост — 181 см

Вес — 116 кг

Достижения

Установил рекорд по переноске коромысла весом 350 кг

Разорвал книгу толщиной 1550 страниц

За одну минуту разорвал 10 отрывных календарей

Лучшая становая тяга — 305 кг

Мизинцем поднимает гири общим весом 60 кг

Протянул грузовик весом 11 тонн

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Для начала посетим тренажерный зал, где стронгмен не только занимается сам, но и тренирует других.

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Какая терапия помогает Алексею быть таким сильным? Экстремальный холод. Нет, речь не про закаливание холодной водой.

— Почему именно криосауна? Если коротко объяснить: в проруби — «плюс пять», а в криосауне — «минус 190».

Главная ценность процедуры — она значительно повышает выносливость.

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Алексей с легкостью сгибает железные прутья и рвет толстые календари. «Моя любимая публика — это дети», — говорит он. Видео в доказательство.

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Дальше переносимся в дом Игнатьева, где его ждут жена Марина и дочь. Всей семьей они готовят ужин и приглашают Глена Куцовски к столу. Там журналист узнает, что Алексей в день потребляет 2500-3000 калорий.

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Какой танец в почете у брутального силача?

Какое у него любимое блюдо?

Какой эффектный «трюк» он приготовил для съемочной группы «Матч ТВ»?

В чем секрет силы?

Смотри полный выпуск программы:

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