Одним мизинцем он поднимает 60 кг. Новый выпуск проекта «Самые сильные»
Алексей Игнатьев / Фото: © vk.com/ignattrener
«Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.
2019-01-17T18:59:10+03:00
«Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.
Личные данные жителя города Орел
- Возраст — 40 лет
- Рост — 181 см
- Вес — 116 кг
Достижения
- Установил рекорд по переноске коромысла весом 350 кг
- Разорвал книгу толщиной 1550 страниц
- За одну минуту разорвал 10 отрывных календарей
- Лучшая становая тяга — 305 кг
- Мизинцем поднимает гири общим весом 60 кг
- Протянул грузовик весом 11 тонн
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Для начала посетим тренажерный зал, где стронгмен не только занимается сам, но и тренирует других.Открыть видео
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Какая терапия помогает Алексею быть таким сильным? Экстремальный холод. Нет, речь не про закаливание холодной водой.
— Почему именно криосауна? Если коротко объяснить: в проруби — «плюс пять», а в криосауне — «минус 190».
Главная ценность процедуры — она значительно повышает выносливость.
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Алексей с легкостью сгибает железные прутья и рвет толстые календари. «Моя любимая публика — это дети», — говорит он. Видео в доказательство.Открыть видео
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Дальше переносимся в дом Игнатьева, где его ждут жена Марина и дочь. Всей семьей они готовят ужин и приглашают Глена Куцовски к столу. Там журналист узнает, что Алексей в день потребляет 2500-3000 калорий.
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- Какой танец в почете у брутального силача?
- Какое у него любимое блюдо?
- Какой эффектный «трюк» он приготовил для съемочной группы «Матч ТВ»?
- В чем секрет силы?
Смотри полный выпуск программы:Открыть видео
Предыдущие выпуски:
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