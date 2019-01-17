Одним мизинцем он поднимает 60 кг. Новый выпуск проекта «Самые сильные»

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
21:55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
22:25
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии
00:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) [0+]
03:00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Динамо" (Москва, Россия) - "Тур" (Франция) [0+]
05:00
"Деньги большого спорта". Документальный цикл [16+]
05:30
"Команда мечты" [12+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"ФутБОЛЬНО" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:55
Новости
09:00
"Дакар-2019" [12+]
09:30
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии [0+]
11:10
Новости
11:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:50
Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии [16+]
13:10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
14:25
"Дакар-2019" [12+]
14:35
"Самые сильные" [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18:05
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
18:55
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
19:25
Новости
19:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 [16+]
21:00
Все на футбол! [12+]
21:45
"ФутБОЛЬНО" [12+]
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Одним мизинцем он поднимает 60 кг. Новый выпуск проекта «Самые сильные»

18:59
Одним мизинцем он поднимает 60 кг. Новый выпуск проекта «Самые сильные»
Алексей Игнатьев / Фото: © vk.com/ignattrener
«Матч ТВ» запустил новый документальный проект с элементами discovery, посвященный самым сильным спортсменам, добившимся рекордных достижений в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, армрестлинге и других видах силового спорта. Героем очередного выпуска проекта «Самые сильные» стал Алексей Игнатьев, а ведет программу американский телеведущий, актер, журналист Глен Куцовски.

Личные данные жителя города Орел

  • Возраст — 40 лет
  • Рост — 181 см
  • Вес — 116 кг

Достижения

  • Установил рекорд по переноске коромысла весом 350 кг
  • Разорвал книгу толщиной 1550 страниц
  • За одну минуту разорвал 10 отрывных календарей
  • Лучшая становая тяга — 305 кг
  • Мизинцем поднимает гири общим весом 60 кг
  • Протянул грузовик весом 11 тонн

***

Для начала посетим тренажерный зал, где стронгмен не только занимается сам, но и тренирует других.

Открыть видео

***

Какая терапия помогает Алексею быть таким сильным? Экстремальный холод. Нет, речь не про закаливание холодной водой.

— Почему именно криосауна? Если коротко объяснить: в проруби — «плюс пять», а в криосауне — «минус 190». 

Главная ценность процедуры — она значительно повышает выносливость. 

***

Алексей с легкостью сгибает железные прутья и рвет толстые календари. «Моя любимая публика — это дети», — говорит он. Видео в доказательство.

Открыть видео

***

Дальше переносимся в дом Игнатьева, где его ждут жена Марина и дочь. Всей семьей они готовят ужин и приглашают Глена Куцовски к столу. Там журналист узнает, что Алексей в день потребляет 2500-3000 калорий.

***

  • Какой танец в почете у брутального силача?
  • Какое у него любимое блюдо?
  • Какой эффектный «трюк» он приготовил для съемочной группы «Матч ТВ»?
  • В чем секрет силы?

Смотри полный выпуск программы:

Открыть видео

Предыдущие выпуски:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+