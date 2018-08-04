Пять медалей в шести плавательных финалах и мировой рекорд. Отличный день на чемпионате Европы

В общекомандном зачете Россия на первом месте.

В субботу на чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли шесть комплектов наград в плавании. Российские представители были в каждом финале дня. К сожалению, в одном из заплывов до подиума наши спортсмены не дотянулись. На дистанции 50 метров у женщин вольным стилем Каменева стала четвертой, а Насретдинова - пятой.

Первый финальный заплыв дня - 800 метров вольным стилем у женщин. Анна Егорова на протяжении большей части дистанции шла на 4-5 месте, но на последних 200 метрах ворвалась в призовую тройку, финишировав третьей. До Егоровой бронзовую медаль ЧЕ в этой дисциплине не завоевывала ни одна советская или российская спортсменка.

Дальше - 100 метров брассом у мужчин. В финал вышли сразу два представителя российской команды - Кирилл Пригода и Антон Чупков. Безоговорочным фаворитом здесь был британец Адам Питти. И свой статус Питти оправдал, установив мировой рекорд. Чупкову же покорился рекорд России и бронзовая медаль. Но Антон должен отыграться у британца на 200-метровке. В этой дисциплине россиянин является чемпионом мира.

Еще одно историческое достижение установила Светлана Чимрова. Она финишировала второй на дистанции 100 метров баттерфляем. До нее в призах на чемпионатах Европы в этом виде не было российских спортсменок.

Второй мировой рекорд на ЧЕ-2018 установил российский пловец! Климент Колесников на дистанции 50 метров на спине не оставил шансов никому. Владимир Морозов в этой дисциплине занял четвёртое место.

Завершалась медальная программа смешанной эстафетой 4х200 метров вольным стилем. Российская команда боролась за победу с немецкой сборной, но все-таки уступила.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Плавание. Мужчины. 100 м. Брасс

1. Адам Пити – 57,00

2. Джеймс Уилби (оба – Великобритания) – 58,54

3. Антон Чупков – 58,96

4. Кирилл Пригода (оба – Россия) – 59,10

Плавание. Женщины. 800 м. Вольный стиль

1. Симона Куадарелла (Италия) – 8.16,35

2. Айна Кешей (Венгрия) – 8.21,91

3. Анна Егорова (Россия) – 8.24,61

100 м. Баттерфляй

1. Сара Сьёстрем (Швеция) – 56,13

2. Светлана Чимрова (Россия) – 57,30

3. Елена Ди Лиддо (Италия) – 57,58

Плавание. Мужчины. 50 м. Спина

1. Климент Колесников (Россия) – 24,00 (мировой рекорд)

2. Роберт Глинта (Румыния) – 24,55

3. Шен Райан (Ирландия) – 24,64

4. Владимир Морозов (Россия) – 24,69

Плавание. Женщины. 50 м. Вольный стиль

1. Сара Сьестрем (Швеция) – 23,74

2. Пернила Блум (Дания) – 23,75

3. Раноми Кромовидйойо (Нидерланды) – 24,21

4. Мария Каменева – 24,40

5. Розалия Насретдинова (обе – Россия) – 25,04

Смешанная эстафета. 4×200 м. Вольный стиль

1. Германия – 7.28,43

2. Россия (Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Валерия Саламатина, Виктория Андреева) – 7.29,37

3. Великобритания – 7.29,72

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Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru