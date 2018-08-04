Никто так в мире больше не умеет. Наши синхронистки - супертоп

Третья победа на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Статус турнира для российских синхронисток не особо важен. Будь то Олимпиада, чемпионат Европы или мира, зелёная вода в Рио или душный бассейн Глазго. Наши девушки всегда выдают максимум. Этот максимум уже традиционно приносит золотые медали. Поражения (а серебро в нашей сборной считается неудачей) случаются только в микст-дуэтах.

Накануне на ЧЕ по водным видам спорта в Глазго российская сборная получила лучшие оценки за технические программы в дуэтах и микст-дуэтах. Третья победа наших синхронисток точно по расписанию пришла в субботу - очередное золото за произвольную программу в командных соревнованиях. Можно 100 раз посмотреть их выступление, так и не поняв, как они это делают.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)

Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа

1. Россия – 97,0333

2. Украина – 94,6000

3. Италия – 92,2333

Фото: Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru