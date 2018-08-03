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Тренеры поставили экспериментальный состав. В итоге – у нас золото

3 августа 21:12
Тренеры поставили экспериментальный состав. В итоге – у нас золото
Неожиданная победа в мужской эстафете вольным стилем.

На чемпионате Европы по водным видам спорта разыграли первые медали в плавании. Всего – четыре комплекта наград. В двух финалах представителей российской сборной не оказалось. В женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем наша команда заняла шестое место. Последние медали дня разыграли в аналогичной дисциплине у мужчин.

Состав на финал в мужской эстафете был необычным. Он на 100 процентов отличался от того, что выступал в квалификационном заплыве. Утром команду представляли Гринев, Кузьменко, Фесиков и Жилкин. Вечером в финале плыли уже Рылов, Изотов, Морозов и Колесников. Одним из главных сюрпризов стало не столько отсутствие одного из сильнейших кролистов в стране Фесикова, сколько присутствие Рылова. Все свои самые важные награды – бронзу Олимпиады и золото ЧМ – он завоевал в плавании на спине. Также в этой дисциплине специализируется Климент Колесников, плывший в финале на четвертом этапе.

Но как состав, так и расстановка пловцов по этапам полностью себя оправдали. Спиннист Рылов проплыл свои 100 метров кролем с третьим результатом, затем Изотов одну позицию отыграл, а Морозов создал для Колесникова задел перед соперниками. Клемент преимущество не растерял. Золото!  

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Ранее в пятницу были разыграны два комплекта наград в синхронном плавании. В обоих видах (в технической программе у дуэтов и микст-дуэтов) победу одержали российские спортсмены.

Плавание. Мужчины. Эстафета 4×100 м. Вольный стиль

1. Россия (Евгений Рылов, Данила Изотов, Владимир Морозов, Климент Колесников) – 3.12,23

2. Италия – 3.12,90

3. Польша – 3.14,20

400 м. Вольный стиль

1. Михаил Романчук (Украина) – 3.45,18

2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3.47,07

3. Хеннинг Мюлайтнер (Германия) – 3.47,18

Плавание. Женщины. Эстафета 4×100 м. Вольный стиль

1. Франция – 3.34,65

2. Нидерланды – 3.34,77

3. Дания – 3.37,03…

6. Россия (Мария Каменева, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Виктория Андреева) – 3.38,65

400 м. Комплекс

1. Фантин Лезафр (Франция) – 4.34,17

2. Илариа Кузинато (Италия) – 4.35,05

3. Ханна Майли (Великобритания) – 4.35,34

Фото: Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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