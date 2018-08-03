Два золота из двух возможных. Идеальное начало ЧЕ по водным видам спорта

По-другому быть и не могло.

В пятницу в Глазго стартовал розыгрыш первых комплектов наград чемпионата Европы по водным видам спорта. Открывалась программа двумя финалами в синхронном плавании.

Техническую программу дуэтов от российской сборной представляли олимпийская чемпионка и тринадцатикратная чемпионка мира Светлана Колесниченко и 17-летняя дебютантка Варвара Субботина. В прошлом сезоне Колесниченко выступала в паре с Александрой Пацкевич. Год назад они вместе выиграли две золотые медали ЧМ. Пацкевич решила взять паузу и пропустить сезон, но на превосходстве российской команды в технической программе дуэтов перестановка в составе не сказалась. Субботина справилась. Наши девушки обошли украинок, занявших второе место, на 2,5 балла.

Следующими свою техническую программу продемонстрировали микст-дуэты. «Саша, конечно, - ух! Майя, конечно, - ах!» - подытожила выступление Мальцева и Гурбанбердиевой главный тренер нашей сборной Татьяна Покровская, комментировавшая соревнования на телеканале «Матч ТВ». Преимущество у российского микст-дуэта было не такое внушительное, как у Колесниченко с Субботиной, но тем не менее баллов хватило для второго золота дня.

1. Россия (Светлана Колесниченко, Варвара Субботина) – 95,1035

2. Анастасия Савчук / Елизавета Яхно (Украина) – 92,6188

3. Линда Черрути / Костанца Ферро (Италия) – 89,7519

1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89.5853

2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) – 88,6973

3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217

Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru