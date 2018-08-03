Два золота из двух возможных. Идеальное начало ЧЕ по водным видам спорта

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
04:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. Трансляция из Великобритании. М. Мюррей - Р. Гарсия. П. Каманга - О. Дэвис [16+]
04:30
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. Трансляция из Великобритании. М. Мюррей - Р. Гарсия. П. Каманга - О. Дэвис [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:45
Место силы. [12+]
08:15
В поисках приключений. [16+]
10:00
Новости.
10:10
Спортивный календарь августа. [12+]
10:40
Всемирная Суперсерия. [16+]
11:10
Новости.
11:15
Все на футбол! Афиша. [12+]
12:15
Футбольные каникулы. [12+]
12:45
Новости.
12:50
Все на Матч!.
13:55
Футбол. Российская Премьер-Лига. 1 тур. "Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар"
15:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:45
Новости.
16:55
Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция из Великобритании. "Эвертон" (Англия) - "Валенсия" (Испания)
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21:05
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Италии. "Интер" (Италия) - "Лион" (Франция)
23:00
Новости.
23:05
Все на Матч!.
23:35
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Команды. Финал. Трансляция из Великобритании. [0+]
01:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия)
03:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Т. Джей Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Два золота из двух возможных. Идеальное начало ЧЕ по водным видам спорта

3 августа 18:08
Два золота из двух возможных. Идеальное начало ЧЕ по водным видам спорта
По-другому быть и не могло.

В пятницу в Глазго стартовал розыгрыш первых комплектов наград чемпионата Европы по водным видам спорта. Открывалась программа двумя финалами в синхронном плавании.

Техническую программу дуэтов от российской сборной представляли олимпийская чемпионка и тринадцатикратная чемпионка мира Светлана Колесниченко и 17-летняя дебютантка Варвара Субботина. В прошлом сезоне Колесниченко выступала в паре с Александрой Пацкевич. Год назад они вместе выиграли две золотые медали ЧМ. Пацкевич решила взять паузу и пропустить сезон, но на превосходстве российской команды в технической программе дуэтов перестановка в составе не сказалась. Субботина справилась. Наши девушки обошли украинок, занявших второе место, на 2,5 балла.

Открыть видео

Следующими свою техническую программу продемонстрировали микст-дуэты. «Саша, конечно, - ух! Майя, конечно, - ах!» - подытожила выступление Мальцева и Гурбанбердиевой главный тренер нашей сборной Татьяна Покровская, комментировавшая соревнования на телеканале «Матч ТВ». Преимущество у российского микст-дуэта было не такое внушительное, как у Колесниченко с Субботиной, но тем не менее баллов хватило для второго золота дня.

Хаггис и прищепка на нос. Один день синхрониста Мальцева, чемпиона Европы (видео)

Открыть видео

Синхронное плавание. Дуэт. Техническая программа

1. Россия (Светлана Колесниченко, Варвара Субботина) – 95,1035

2. Анастасия Савчук / Елизавета Яхно (Украина) – 92,6188

3. Линда Черрути / Костанца Ферро (Италия) – 89,7519

Синхронное плавание. Микст. Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89.5853

2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) – 88,6973

3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217

Фото: Jack Thomas / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+