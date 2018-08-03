Хаггис и прищепка на нос. Один день синхрониста Мальцева, чемпиона Европы (видео)

«Матч ТВ» в рамках проекта «День чемпиона» показывает один день из жизни российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате Европы в Глазго.

Мальцев является двукратным чемпионом мира по синхронному плаванию. В его активе победа в Казани в 2015 году и в Будапеште в 2016-м. Оба раза Мальцев побеждал в произвольной программе микст-дуэтов;

3 августа 2018 года Мальцев в паре с Майей Гурбанбердиевой стали лучшими на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго среди микст-дуэтов в технической программе;

Произвольная программа микст-дуэтов состоится 7 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия) Синхронное плавание. Микст. Техническая программа 1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89.5853 2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) – 88,6973 3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217