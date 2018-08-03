Хаггис и прищепка на нос. Один день синхрониста Мальцева, чемпиона Европы (видео)

- Мальцев является двукратным чемпионом мира по синхронному плаванию. В его активе победа в Казани в 2015 году и в Будапеште в 2016-м. Оба раза Мальцев побеждал в произвольной программе микст-дуэтов;
- 3 августа 2018 года Мальцев в паре с Майей Гурбанбердиевой стали лучшими на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго среди микст-дуэтов в технической программе;
- Произвольная программа микст-дуэтов состоится 7 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Глазго (Шотландия)
Синхронное плавание. Микст. Техническая программа
1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89.5853
2. Манила Фламини / Джорджио Минисини (Италия) – 88,6973
3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217