«Удалила фотографии с Юсуповым через полгода после расставания». Интервью Яны Кудрявцевой

«Отказываюсь от рекламы крема от прыщей и энергетиков»
- После Олимпиады вы не сразу объявили о завершении карьеры. От чего это зависело: заканчивать или продолжать?
- От внутренних сил. Желание было и есть до сих пор. Очень подвело меня здоровье. Вторую ногу нужно было оперировать. Поняла, что не перепрыгаю девочек, которые сейчас у нас выступают. Могла бы постараться, но это тяжело. Нога болела, и как-то устала морально. Решила завершить.
- Что должно было случиться, чтобы вы остались?
- Чтобы ноги здоровые были. Тогда бы переборола эту внутреннюю усталость.
- В какой момент щелкнуло, что надо завершать?
- К этому шло. Я много с кем об этом разговаривала. Если оставаться, то на четыре года. Но все сомневались, что я смогу на такой ноге до Олимпиады допрыгать. Я знала, что закончу еще за две недели до объявления. Решила подождать, чтобы уж точно сказать.
- Не страшно было заканчивать?
- Почему? Впереди жизнь такая. Хочется и что-то новое попробовать.
- Эти 3-4 месяца от Олимпиады до объявления о завершении карьеры вы находились в системе АДАМС?
- Да. Включили еще на один год. Ирина Александровна сказала: «Можешь отдыхать. В зал тебя пока не зову». Но так как включили в АДАМС, надо было постоянно писать свое местонахождение. А я хотела отдохнуть немножко, погулять.
- В зал в итоге ходили?
- Нет. До сих пор не тренировалась. Езжу в зал к Ирине Александровне. Что-то подсказываю, помогаю иногда, смотрю на девочек. Или какие-то передачи в зале снимали. Но это не было тренировками. Сказали: «Отдыхай, сколько хочешь: год, два. Мы тебя всегда ждем».
- В еде тоже расслабились?
- Да. Я очень сильно поправилась после того, как закончила. Килограммов восемь, наверное, набрала.
- Сейчас незаметно.
- Уже все пришло в норму. Похудела. А тогда было уже неудобно переворачиваться, бока мешали.
- Как пришли в форму?
- Само собой вышло. До сих пор ем, что хочу. В том числе сладкое. Видимо, желудок пришел в норму, и стала худеть.
- С ногами какая ситуация?
- В целом не беспокоит. Иногда на погоду оперированная нога может поныть. Или если пройду на километр больше, чем обычно. Мне сказали, что это нормально. Половины кости же у меня нет. Вторая нога, которую нужно было оперировать и которая болела на Олимпиаде, сейчас не беспокоит. Видимо, зажила немножко. Если бы начала тренироваться, то болела бы.https://www.instagram.com/p/BKAfN_rhyut/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- К чему было сложнее всего привыкнуть после завершения карьеры?
- Самой готовить, убираться, стирать и гладить. Когда мы на базе жили, то за нами ухаживали. В Новогорске шведский стол. Кушаем, что хотим. Плиты для готовки там нет. Да, гладили мы сами и в стирку вещи тоже закидывали. Но в комнате убирают, постельное белье меняют. Мы привыкли к этому. Поэтому тяжело было перестроиться вначале.
- После завершения карьеры чем стали заниматься?
- Ничем. Лежала, как тюлень.
- Долго?
- Долго. Год лежала. Ни интервью, ничего не хотела. Морально устала. Начала учить английский немножко. Сходила в институт пару раз – я учусь на заочном в университете Лесгафта. Что-то по учебе делала. Старалась что-то почитать, посмотреть. Потом уже поняла, что надо что-то делать. Невозможно просто сидеть, кушать и больше ничего. Стала ездить по городам на мастер-классы. В конце прошлого года и в начале нынешнего каждую неделю улетала куда-то.
- Почему не хотелось никуда двигаться первый год?
- Я все-таки проиграла. Для меня это было тяжело. Потом поняла, что просто суперски, что я попала на эту Олимпиаду. Второе место – это успех. Как-то смирилась. Сейчас жалею, что от всего отказывалась тогда. Я что – слабый человек, который не может подавить обиду внутри? Конечно, в Рио ожидала другого. Я заслужила первое место, но так получилось. Значит, я где-то недоработала. Это во мне какая-то ошибка. Я не могу никого в этом винить, расстраиваться или обижаться на кого-то. Если только на себя.
- Первый мастер-класс у вас был в Мексике. Почему там?
- Позвали туда. Там много русских гимнасток.
- Как это происходит?
- Одна из русских гимнасток спросила: «Ты можешь приехать?» - «Смогу». Обговариваем сумму. Контракт был суперсложный. Мне помогли разобраться. Покупают билеты, я приезжаю и тренирую. Неделю там работала. Было сложно, потому что до этого год ничего не делала, а тут надо по 5-10 часов в зале тренировать. Затем уже как-то вошла в колею.
- Чем запомнилась Мексика? Какие там условия в залах?
- Если честно, мы жили не в суперкрасивом городе – Мериде. Один день были в Канкуне. Вот он – вообще шикарный. Зал в Мериде хороший. В нем тренировалось 400 гимнасток. Это очень много. Они прилетали со всех континентов. К нам сюда столько не прилетают. В целом условия хорошие, гимнастки – сообразительные.https://www.instagram.com/p/BcE-xu8l_-s/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- Как эти мастер-классы оплачиваются?
- Некоторые берут деньги с каждого пришедшего человека. У меня стоит общая сумма, вне зависимости от количества гимнасток.
- Сейчас вы зарабатываете больше или меньше, чем когда были спортсменкой?
- Больше. У гимнасток не такие высокие зарплаты. Если чемпионат мира выигрываешь, то много сразу дают: гранты, премии. Но если брать в месяц, то на мастер-классах я зарабатываю гораздо больше, чем будучи действующей спортсменкой.
- Только мастер-классы приносят доход?
- Пока да.
- А реклама в инстаграме?
- Бывает, но очень редко. Там не какие-то огромные суммы. Я не на все соглашаюсь.
- От каких предложений отказывались?
- Много было сомнительных предложений. Сейчас и не вспомню. Какие-то крема от прыщей или энергетические напитки. Спортсмен же должен правильно питаться.
- Из чего состоит ваш обычный день?
- Всегда по-разному. Когда мастер-классы, то могу на неделю куда-то улететь. Сейчас, можно сказать, каникулы. Летом очень мало мастер-классов. Просыпаюсь, кушаю, иду куда-нибудь гулять, встречаюсь с подругами, учусь. Примерно так. Пока не готова тренировать каждый день.
«После того как уронила булаву на Олимпиаде, не хотела выступать дальше»
- Весной вышел документальный фильм про Маргариту Мамун «За пределом». Вы были на премьере?
- Нет. Мы дома до этого посмотрели все вместе. Ритка меня звала на премьеру, но я отказалась.
- Когда начинались съемки, у вас не было странного ощущения, что фильм снимают про Риту, которая всегда вам проигрывала, а не про вас?
- Я не обращала на это внимание. Готовилась к Олимпиаде. Поэтому не могу сказать, что меня это злило или обижало. Наоборот, я не представляю, как Рите было тяжело. За ней два года ежедневно ходили: в душ идешь – снимают, спать ложишься – снимают. Я бы так не смогла. Мне надо было в себе побыть, понастраиваться. Для меня это не было странно. Так решили. Рита выиграла золото. Значит, не зря снимали.
- Какие впечатления от фильма?
- Хороший фильм. Правда, Ирину Александровну там в каком-то не суперхорошем свете показали. Я нормально к этому отношусь, но многие люди ее методы могут негативно воспринять.
- Когда я смотрел фильм, то мне было немного не по себе, когда Винер говорила Мамун на тренировке: «У тебя отец умирает. Покажи это в своем выступлении».
- С нами по-другому никак. Все, что Ирина Александровна говорила, было вовремя. Без этого, может, Рита не стала бы олимпийской чемпионкой.
- Что самое жесткое Винер говорила вам?
- Я всегда имела свое мнение и могла его высказать. Говорила, что так не буду делать, а сделаю по-своему. Ирина Александровна меня уважала и никогда не повышала голос. Может, в какие-то редкие моменты, которые я сейчас вспомнить не могу. Мы с ней разговаривали на равных. Зачем кричать, если ты и так все понимаешь?https://www.instagram.com/p/BHuqZv7BWwh/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- Какие проступки в Новогорске лучше не совершать?
- Уходить с базы можно только с разрешения. Если тебя не найдут, то будет очень плохо. Не бросать и не швырять предметы. Нельзя огрызаться тренеру. Вовремя приходить на тренировку.
- А за лишний вес ругали?
- Это даже не обсуждается. Но у меня не было проблемы с лишним весом, и я на взвешивание не ходила. А девочки-групповички взвешивались ежедневно – утром и вечером.
- Вы никогда режим не нарушали?
- У гимнасток короткий век. Понимала, что могу все это сделать потом. Старалась прилично себя вести. Бывало, конечно, всякое. Например, нужно вернуться до 22:00. Если не успеешь, то сразу тренерам сообщат. Это было преступление. Я могла в 22:30 прийти. Так чтобы на ночь куда-то убежать – нет. Боялась.
- Одиночницам от Винер достается больше, чем групповичкам?
- Наоборот. Она их каждый день тренирует. Одиночницы же работают со своим личным тренером. К нам Ирина Александровна может и не прийти, если нет настроения или занята. С групповичками она постоянно. Им явно больше достается.
- Все хотят быть одиночницами?
- Нет. Для меня лично групповые упражнения – это очень тяжело. Им кажется по-другому.
- Но в группе тебя меньше видно.
- Главное – золотая медаль. В каком виде – это уже неважно. Не думаю, что они нам завидуют.
- После премьеры фильма Винер рассказывала, что ей не включили видеосвязь перед вашим выступлением с булавами. Не включили, так как боялись, что Ирина Александровна болеет за Мамун и может вам что-то лишнее наговорить.
- Это все в такой суматохе было, что я точно не помню. Да, не разговаривала перед лентой или перед булавами. Но не было такого, что бы я обижалась. Все происходило слишком быстро. Мы выходили с ковра, надевали другой купальник и почти сразу на второй вид шли. Помню, что Елена Львовна (Карпушенко - личный тренер Кудрявцевой. - «Матч ТВ») звала меня поговорить, а я сказала, что не успеваю.
- Продолжая историю, Винер сказала, что вы хорошо выступили в заключительном виде – ленте, – потому что думали, что Рита ошиблась и у вас появился шанс.
- Мы выступали и разминались в разных залах. Но я следила за Ритой на экране. Видела, что она идеально чисто выступила. Поэтому не думала, что она что-то могла уронить.
Когда я уронила булаву, то сказала, что не пойду с лентой выступать. Мне: «Как?» Я: «Пойду сразу на второе место». Тренеры говорят: «Какое второе место? Сейчас еще ленту уронишь и вообще не будешь в тройке. Иди, выступай!» Я стою, ленту глажу: «Никуда не пойду». Собралась в итоге, вышла. Хорошо выступила, слава богу. Хотя за ленту у меня всегда самая низкая оценка была.https://www.instagram.com/p/Ba_970RllUQ/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- Как часто сейчас вы общаетесь с Ритой?
- Она тут живет в соседнем доме. Часто видимся. Она себе купила собаку. Теперь вместе с собаками гуляем. Жизнь все равно разводит. Раньше мы жили в одной комнате. У нее своя личная жизнь, у меня – своя. Конечно, стало меньше общения. Но эту связь мы не потеряли. Можем встретиться, поболтать.
- С Винер тоже не прекратили общение?
- Да. Недавно была на фестивале у Алины Кабаевой. Ирина Александровна встретила: «Яночка, как мне плохо без тебя, моя любимая. Приходи в зал. Подскажешь хоть что-нибудь». Она мне пишет иногда, я ей - тоже. Ирина Александровна любит в whatsapp всякие смешные картинки присылать, мемы.
«Когда выложила обычные фото в купальнике, появилось 12 новостей про откровенную фотосессию Кудрявцевой»
- В конце апреля некоторые издания дали новость про то, что вы «поделились откровенным фото в инстаграме». Вы над этим посмеялись в сториз. Вам такие новости больше нравятся или нет?
- Там было обычное фото в купальнике. Видимо, уже обсудить нечего. Конечно, внимание всегда приятно. Просто странно, что в таком свете меня обсуждают. Больше, наверное, смешно. Были такие же фотографии, которые я и до этого выкладывала. Ничего голого и откровенного. 12 новостей про это было.https://www.instagram.com/p/BiJWcgaF_jg/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- Гуглили свое имя?
- Нет. Мне присылает девочка, которая ведет мою группу «ВКонтакте». Я понимаю, почему так пишут. Ни капли не разозлилась. Это нормально.
- Полгода назад из вашего инстаграма пропали фотографии с футболистом Артуром Юсуповым. Что произошло?
- Просто не сошлись. Разные мы. Он – хороший мальчик. Я, если честно, не очень люблю это обсуждать.
- Было тяжелое расставание?
- Нет. Все спокойно, по-дружески. Никаких ссор, ругани. Ничего такого не было.
- Как в вашей жизни появился хоккеист Дмитрий Кугрышев?
- Давно уже были знакомы, как все спортсмены. Близко начали общаться и переписываться в августе прошлого года.
- Когда все думали, что вы встречаетесь с Юсуповым?
- Я просто не удаляла фотографии, хотя отношения с ним уже давно к тому моменту закончились.
- Глядя на ваш инстаграм, складывается ощущение, что вы видитесь с Дмитрием только на отдыхе.
- Нет. Мы живем вместе в Москве. Я не в Новогорске живу, просто приехала сюда на интервью. Когда он играл в Омске, я там жила. Сейчас в Москве. Скоро поедем в Уфу (Кугрышев подписал контракт с клубом «Салават Юлаев». – «Матч ТВ»).https://www.instagram.com/p/BhyyzInlxlZ/?hl=ru&taken-by=kudryavtseva_y
- Почему он?
- Я с ним ничего не боюсь. Он мне родным человеком стал. Как-то быстро у нас все получилось.
- На протяжении 15 лет у вас была конкретная цель – золото Олимпиады. Какая цель сейчас?
- Семья, дети. Хотя у меня еще маленький возраст, но я часто об этом думаю. Пока не могу сказать, что тренерская карьера для меня цель и мечта. Я считаю, что и в другом могу себя проявить. Нравится работа ведущей на телевидении, хотела бы попробовать себя в кино. Понимаю, что надо учиться. Не получится, что захотела и пошла.
- По гимнастике не скучаете?
- Скучаю, когда смотрю свои старые выступления. Хочется еще раз там побывать, еще раз выступить. Но тренироваться и не вылазить из зала для меня все-таки тяжело.
- У вас где-то хранятся записи выступлений?
- Нет. В ютубе набираем с подругами и смотрим. Иногда вместе с Димой. Он мне все время: «Покажи что-нибудь». Мячик даст. Я с этим мячиком что-нибудь делаю. Скучаю по гимнастике.
- С какими ощущения смотрите старые записи?
- Всегда с разными. Когда со сломанной ногой выступала, то это вообще… Смотреть не могу, как на нее встаю. Вспоминаю, как она болела. Думаю: «Как я вообще все это пережила?» Чемпионаты мира я все выиграла, поэтому хорошие впечатления от просмотра. Олимпиаду тоже с радостью смотрю.
Фото: instagram.com/kudryavtseva_y
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