«Удалила фотографии с Юсуповым через полгода после расставания». Интервью Яны Кудрявцевой

Серебряный призер Олимпиады – о жизни после спорта, тренировках Винер, расставании с футболистом Юсуповым и отношениях с хоккеистом Кугрышевым.

«Отказываюсь от рекламы крема от прыщей и энергетиков»

- После Олимпиады вы не сразу объявили о завершении карьеры. От чего это зависело: заканчивать или продолжать?

- От внутренних сил. Желание было и есть до сих пор. Очень подвело меня здоровье. Вторую ногу нужно было оперировать. Поняла, что не перепрыгаю девочек, которые сейчас у нас выступают. Могла бы постараться, но это тяжело. Нога болела, и как-то устала морально. Решила завершить.

- Что должно было случиться, чтобы вы остались?

- Чтобы ноги здоровые были. Тогда бы переборола эту внутреннюю усталость.

- В какой момент щелкнуло, что надо завершать?

- К этому шло. Я много с кем об этом разговаривала. Если оставаться, то на четыре года. Но все сомневались, что я смогу на такой ноге до Олимпиады допрыгать. Я знала, что закончу еще за две недели до объявления. Решила подождать, чтобы уж точно сказать.

- Не страшно было заканчивать?

- Почему? Впереди жизнь такая. Хочется и что-то новое попробовать.

- Эти 3-4 месяца от Олимпиады до объявления о завершении карьеры вы находились в системе АДАМС?

- Да. Включили еще на один год. Ирина Александровна сказала: «Можешь отдыхать. В зал тебя пока не зову». Но так как включили в АДАМС, надо было постоянно писать свое местонахождение. А я хотела отдохнуть немножко, погулять.

- В зал в итоге ходили?

- Нет. До сих пор не тренировалась. Езжу в зал к Ирине Александровне. Что-то подсказываю, помогаю иногда, смотрю на девочек. Или какие-то передачи в зале снимали. Но это не было тренировками. Сказали: «Отдыхай, сколько хочешь: год, два. Мы тебя всегда ждем».

- В еде тоже расслабились?

- Да. Я очень сильно поправилась после того, как закончила. Килограммов восемь, наверное, набрала.

- Сейчас незаметно.

- Уже все пришло в норму. Похудела. А тогда было уже неудобно переворачиваться, бока мешали.

- Как пришли в форму?

- Само собой вышло. До сих пор ем, что хочу. В том числе сладкое. Видимо, желудок пришел в норму, и стала худеть.

- С ногами какая ситуация?

- В целом не беспокоит. Иногда на погоду оперированная нога может поныть. Или если пройду на километр больше, чем обычно. Мне сказали, что это нормально. Половины кости же у меня нет. Вторая нога, которую нужно было оперировать и которая болела на Олимпиаде, сейчас не беспокоит. Видимо, зажила немножко. Если бы начала тренироваться, то болела бы.

- К чему было сложнее всего привыкнуть после завершения карьеры?

- Самой готовить, убираться, стирать и гладить. Когда мы на базе жили, то за нами ухаживали. В Новогорске шведский стол. Кушаем, что хотим. Плиты для готовки там нет. Да, гладили мы сами и в стирку вещи тоже закидывали. Но в комнате убирают, постельное белье меняют. Мы привыкли к этому. Поэтому тяжело было перестроиться вначале.

- После завершения карьеры чем стали заниматься?

- Ничем. Лежала, как тюлень.

- Долго?

- Долго. Год лежала. Ни интервью, ничего не хотела. Морально устала. Начала учить английский немножко. Сходила в институт пару раз – я учусь на заочном в университете Лесгафта. Что-то по учебе делала. Старалась что-то почитать, посмотреть. Потом уже поняла, что надо что-то делать. Невозможно просто сидеть, кушать и больше ничего. Стала ездить по городам на мастер-классы. В конце прошлого года и в начале нынешнего каждую неделю улетала куда-то.

- Почему не хотелось никуда двигаться первый год?

- Я все-таки проиграла. Для меня это было тяжело. Потом поняла, что просто суперски, что я попала на эту Олимпиаду. Второе место – это успех. Как-то смирилась. Сейчас жалею, что от всего отказывалась тогда. Я что – слабый человек, который не может подавить обиду внутри? Конечно, в Рио ожидала другого. Я заслужила первое место, но так получилось. Значит, я где-то недоработала. Это во мне какая-то ошибка. Я не могу никого в этом винить, расстраиваться или обижаться на кого-то. Если только на себя.

- Первый мастер-класс у вас был в Мексике. Почему там?

- Позвали туда. Там много русских гимнасток.

- Как это происходит?

- Одна из русских гимнасток спросила: «Ты можешь приехать?» - «Смогу». Обговариваем сумму. Контракт был суперсложный. Мне помогли разобраться. Покупают билеты, я приезжаю и тренирую. Неделю там работала. Было сложно, потому что до этого год ничего не делала, а тут надо по 5-10 часов в зале тренировать. Затем уже как-то вошла в колею.

- Чем запомнилась Мексика? Какие там условия в залах?

- Если честно, мы жили не в суперкрасивом городе – Мериде. Один день были в Канкуне. Вот он – вообще шикарный. Зал в Мериде хороший. В нем тренировалось 400 гимнасток. Это очень много. Они прилетали со всех континентов. К нам сюда столько не прилетают. В целом условия хорошие, гимнастки – сообразительные.

- Как эти мастер-классы оплачиваются?

- Некоторые берут деньги с каждого пришедшего человека. У меня стоит общая сумма, вне зависимости от количества гимнасток.

- Сейчас вы зарабатываете больше или меньше, чем когда были спортсменкой?

- Больше. У гимнасток не такие высокие зарплаты. Если чемпионат мира выигрываешь, то много сразу дают: гранты, премии. Но если брать в месяц, то на мастер-классах я зарабатываю гораздо больше, чем будучи действующей спортсменкой.

- Только мастер-классы приносят доход?

- Пока да.

- А реклама в инстаграме?

- Бывает, но очень редко. Там не какие-то огромные суммы. Я не на все соглашаюсь.

- От каких предложений отказывались?

- Много было сомнительных предложений. Сейчас и не вспомню. Какие-то крема от прыщей или энергетические напитки. Спортсмен же должен правильно питаться.

- Из чего состоит ваш обычный день?

- Всегда по-разному. Когда мастер-классы, то могу на неделю куда-то улететь. Сейчас, можно сказать, каникулы. Летом очень мало мастер-классов. Просыпаюсь, кушаю, иду куда-нибудь гулять, встречаюсь с подругами, учусь. Примерно так. Пока не готова тренировать каждый день.

«После того как уронила булаву на Олимпиаде, не хотела выступать дальше»

- Весной вышел документальный фильм про Маргариту Мамун «За пределом». Вы были на премьере?

- Нет. Мы дома до этого посмотрели все вместе. Ритка меня звала на премьеру, но я отказалась.

- Когда начинались съемки, у вас не было странного ощущения, что фильм снимают про Риту, которая всегда вам проигрывала, а не про вас?

- Я не обращала на это внимание. Готовилась к Олимпиаде. Поэтому не могу сказать, что меня это злило или обижало. Наоборот, я не представляю, как Рите было тяжело. За ней два года ежедневно ходили: в душ идешь – снимают, спать ложишься – снимают. Я бы так не смогла. Мне надо было в себе побыть, понастраиваться. Для меня это не было странно. Так решили. Рита выиграла золото. Значит, не зря снимали.

- Какие впечатления от фильма?

- Хороший фильм. Правда, Ирину Александровну там в каком-то не суперхорошем свете показали. Я нормально к этому отношусь, но многие люди ее методы могут негативно воспринять.

- Когда я смотрел фильм, то мне было немного не по себе, когда Винер говорила Мамун на тренировке: «У тебя отец умирает. Покажи это в своем выступлении».

- С нами по-другому никак. Все, что Ирина Александровна говорила, было вовремя. Без этого, может, Рита не стала бы олимпийской чемпионкой.

- Что самое жесткое Винер говорила вам?

- Я всегда имела свое мнение и могла его высказать. Говорила, что так не буду делать, а сделаю по-своему. Ирина Александровна меня уважала и никогда не повышала голос. Может, в какие-то редкие моменты, которые я сейчас вспомнить не могу. Мы с ней разговаривали на равных. Зачем кричать, если ты и так все понимаешь?

- Какие проступки в Новогорске лучше не совершать?

- Уходить с базы можно только с разрешения. Если тебя не найдут, то будет очень плохо. Не бросать и не швырять предметы. Нельзя огрызаться тренеру. Вовремя приходить на тренировку.

- А за лишний вес ругали?

- Это даже не обсуждается. Но у меня не было проблемы с лишним весом, и я на взвешивание не ходила. А девочки-групповички взвешивались ежедневно – утром и вечером.

- Вы никогда режим не нарушали?

- У гимнасток короткий век. Понимала, что могу все это сделать потом. Старалась прилично себя вести. Бывало, конечно, всякое. Например, нужно вернуться до 22:00. Если не успеешь, то сразу тренерам сообщат. Это было преступление. Я могла в 22:30 прийти. Так чтобы на ночь куда-то убежать – нет. Боялась.

- Одиночницам от Винер достается больше, чем групповичкам?

- Наоборот. Она их каждый день тренирует. Одиночницы же работают со своим личным тренером. К нам Ирина Александровна может и не прийти, если нет настроения или занята. С групповичками она постоянно. Им явно больше достается.

- Все хотят быть одиночницами?

- Нет. Для меня лично групповые упражнения – это очень тяжело. Им кажется по-другому.

- Но в группе тебя меньше видно.

- Главное – золотая медаль. В каком виде – это уже неважно. Не думаю, что они нам завидуют.

- После премьеры фильма Винер рассказывала, что ей не включили видеосвязь перед вашим выступлением с булавами. Не включили, так как боялись, что Ирина Александровна болеет за Мамун и может вам что-то лишнее наговорить.

- Это все в такой суматохе было, что я точно не помню. Да, не разговаривала перед лентой или перед булавами. Но не было такого, что бы я обижалась. Все происходило слишком быстро. Мы выходили с ковра, надевали другой купальник и почти сразу на второй вид шли. Помню, что Елена Львовна (Карпушенко - личный тренер Кудрявцевой. - «Матч ТВ») звала меня поговорить, а я сказала, что не успеваю.

- Продолжая историю, Винер сказала, что вы хорошо выступили в заключительном виде – ленте, – потому что думали, что Рита ошиблась и у вас появился шанс.

- Мы выступали и разминались в разных залах. Но я следила за Ритой на экране. Видела, что она идеально чисто выступила. Поэтому не думала, что она что-то могла уронить.

Когда я уронила булаву, то сказала, что не пойду с лентой выступать. Мне: «Как?» Я: «Пойду сразу на второе место». Тренеры говорят: «Какое второе место? Сейчас еще ленту уронишь и вообще не будешь в тройке. Иди, выступай!» Я стою, ленту глажу: «Никуда не пойду». Собралась в итоге, вышла. Хорошо выступила, слава богу. Хотя за ленту у меня всегда самая низкая оценка была.

- Как часто сейчас вы общаетесь с Ритой?

- Она тут живет в соседнем доме. Часто видимся. Она себе купила собаку. Теперь вместе с собаками гуляем. Жизнь все равно разводит. Раньше мы жили в одной комнате. У нее своя личная жизнь, у меня – своя. Конечно, стало меньше общения. Но эту связь мы не потеряли. Можем встретиться, поболтать.

- С Винер тоже не прекратили общение?

- Да. Недавно была на фестивале у Алины Кабаевой. Ирина Александровна встретила: «Яночка, как мне плохо без тебя, моя любимая. Приходи в зал. Подскажешь хоть что-нибудь». Она мне пишет иногда, я ей - тоже. Ирина Александровна любит в whatsapp всякие смешные картинки присылать, мемы.

«Когда выложила обычные фото в купальнике, появилось 12 новостей про откровенную фотосессию Кудрявцевой»

- В конце апреля некоторые издания дали новость про то, что вы «поделились откровенным фото в инстаграме». Вы над этим посмеялись в сториз. Вам такие новости больше нравятся или нет?

- Там было обычное фото в купальнике. Видимо, уже обсудить нечего. Конечно, внимание всегда приятно. Просто странно, что в таком свете меня обсуждают. Больше, наверное, смешно. Были такие же фотографии, которые я и до этого выкладывала. Ничего голого и откровенного. 12 новостей про это было.

- Гуглили свое имя?

- Нет. Мне присылает девочка, которая ведет мою группу «ВКонтакте». Я понимаю, почему так пишут. Ни капли не разозлилась. Это нормально.

- Полгода назад из вашего инстаграма пропали фотографии с футболистом Артуром Юсуповым. Что произошло?

- Просто не сошлись. Разные мы. Он – хороший мальчик. Я, если честно, не очень люблю это обсуждать.

- Было тяжелое расставание?

- Нет. Все спокойно, по-дружески. Никаких ссор, ругани. Ничего такого не было.

- Как в вашей жизни появился хоккеист Дмитрий Кугрышев?

- Давно уже были знакомы, как все спортсмены. Близко начали общаться и переписываться в августе прошлого года.

- Когда все думали, что вы встречаетесь с Юсуповым?

- Я просто не удаляла фотографии, хотя отношения с ним уже давно к тому моменту закончились.

- Глядя на ваш инстаграм, складывается ощущение, что вы видитесь с Дмитрием только на отдыхе.

- Нет. Мы живем вместе в Москве. Я не в Новогорске живу, просто приехала сюда на интервью. Когда он играл в Омске, я там жила. Сейчас в Москве. Скоро поедем в Уфу (Кугрышев подписал контракт с клубом «Салават Юлаев». – «Матч ТВ»).

- Почему он?

- Я с ним ничего не боюсь. Он мне родным человеком стал. Как-то быстро у нас все получилось.

- На протяжении 15 лет у вас была конкретная цель – золото Олимпиады. Какая цель сейчас?

- Семья, дети. Хотя у меня еще маленький возраст, но я часто об этом думаю. Пока не могу сказать, что тренерская карьера для меня цель и мечта. Я считаю, что и в другом могу себя проявить. Нравится работа ведущей на телевидении, хотела бы попробовать себя в кино. Понимаю, что надо учиться. Не получится, что захотела и пошла.

- По гимнастике не скучаете?

- Скучаю, когда смотрю свои старые выступления. Хочется еще раз там побывать, еще раз выступить. Но тренироваться и не вылазить из зала для меня все-таки тяжело.

- У вас где-то хранятся записи выступлений?

- Нет. В ютубе набираем с подругами и смотрим. Иногда вместе с Димой. Он мне все время: «Покажи что-нибудь». Мячик даст. Я с этим мячиком что-нибудь делаю. Скучаю по гимнастике.

- С какими ощущения смотрите старые записи?

- Всегда с разными. Когда со сломанной ногой выступала, то это вообще… Смотреть не могу, как на нее встаю. Вспоминаю, как она болела. Думаю: «Как я вообще все это пережила?» Чемпионаты мира я все выиграла, поэтому хорошие впечатления от просмотра. Олимпиаду тоже с радостью смотрю.

Фото: instagram.com/kudryavtseva_y

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