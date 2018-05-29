Как выбирали нового президента ОКР

Репортаж с Олимпийского собрания, на котором фехтовальщик Поздняков выиграл у пловца Попова.

«Давайте, проголосуйте там хорошо», - напутствует какая-то женщина региональных членов ОКР перед входом в здание комитета. Делегаты начали подъезжать на собрание с девяти утра, за два часа до начала. Машины преимущественно черного цвета, костюмы участников - тоже.

Те, кто ранее не высказывал, за кого будет голосовать, не стали говорить о своем выборе сейчас.

- Кого поддерживаете? - спрашиваю свежеизбранного президента СБР Владимира Драчева.

- Мы ждем. Будет хорошее собрание. Послушаем. Буду поддерживать самых лучших, самых надежных и самых сильных.

- Кто самый лучший для российского биатлона?

- Там и узнаем, - с улыбкой отвечает Драчев.

Каждому делегату - а их пришло на собрание 282 человека - необходимо было пройти процедуру регистрации. В том числе кандидатам в президенты комитета. Александр Попов быстро показал свой паспорт регистрировавшей его женщине, в который она не посмотрела. Сомневаться в подлинности Попова, едва не задевавшего макушкой потолок, не приходилось.

Второй кандидат - Станислав Поздняков - в зал для собрания прибыл с семиминутным опозданием в компании президента ОКР Александра Жукова, который через пять часов станет почетным президентом, а Поздняков займет его место во главе комитета.

- Девушки, без меня никого больше не регистрируйте. Никому мандатов не давать. Отдыхайте, - сказал вышедший из зала мужчина в 11:25.

Журналистам предложили следить за ходом заседания через твиттер комитета. Предупредив, что пресс-подход нового президента ОКР будет не раньше 14:00. Согласно опубликованным твитам, со сцены звучали слова поддержки в основном Позднякову.

Никого не удивило, когда все в том же твиттере олимпийского комитета появилась новость: президентом ОКР стал Станислав Поздняков. Победа за явным преимуществом: 78,7% против 20,6% у Попова.

- Я очень серьезно относился к этим выборам, поэтому такой результат не стал для меня удивительным, - говорил Поздняков после собрания.

Вышел к журналистам и проигравший кандидат:

- Насколько ваши программы с Поздняковым имеют точки соприкосновения? - вопрос к Попову.

- Это время переговоров, встреч. Не усложняйте. Не делайте из этого драму. Все будет нормально. Чего вы боитесь? Боятся знаете за что надо? За наших спортсменов. Мы-то что? Мы сегодня сделали выбор и будем двигаться в том направлении, в котором определились.

«Вон там четырехкратный стоит. Спрашивали у него чего-нибудь?» - с этими словами Попов пошел к стоящему рядом Александру Тихонову.

Тихонов и подвел для «Матч ТВ» итоги олимпийского собрания:

- Может быть, что-то изменится в этом здании. Я думаю, что Россия - самая богатая страна, владеющая 40 процентами запасов мировых недр, - найдет деньги. И построит наконец нормальное здание олимпийского комитета, в котором люди будут работать на благо спорта, а не просто получать зарплату.

- Именно здание имеете в виду?

- И здание, и начинку. Самая страшная проблема в России - это кадровая политика. Мы это видим во всех отраслях. Чем здесь занимаются? Трудно сказать.

- Перемены нужны?

- Обязательно. Стас - молод, здоров, велик, новосибирец. Вся моя спортивная карьера была в Новосибирске. Дай Бог ему справиться и набрать нормальную команду.

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