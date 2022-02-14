Eminem встал на колено, 50 Cent висел вверх ногами. Как выглядело самое необычное шоу в истории Супербоула

Культовые рэперы качали и не подкачали.

Культовые рэперы качали и не подкачали.

В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялся главный матч сезона в Национальной футбольной лиге — Супербоул. Местные «Рэмс» одержали волевую победу над «Бенгалс» (23-20), но по традиции огромное внимание американцев — помимо самой игры — привлекли рекламные ролики в паузах и шоу в большом перерыве.

Еще в сентябре стало известно, что зажигать на стадионе будут Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem и Mary J. Blige. Мощнейшая банда рэперов с Западного побережья, совершенно культовых — для Лос-Анджелеса особенно — персонажей. Причем не с новыми композициями, а самыми что ни на есть хитами вроде вирусных «Nuthin’ Вut a «G’ Thang» или «Lose Yourself».

Ожидания были столь высокими, что это шоу заранее окрестили лучшим в истории. На выходе же получилось нечто такое, к чему проще будет подобрать эпитет «странное», «необычное» или «любопытное».

Самого шоу, в общем-то, не получилось. Если раньше организаторы делали ставку на яркую визуальную часть, спецэффекты, костюмы и хореографию (можете заценить, например, выступления Katy Perry или Madonna), то сейчас все больше походило на обычный концерт. Атмосферную тусовку для своих с соответствующими декорациями.

Вероятно, это было сделано даже сознательно, чтобы «картинка» не перебивала нахлынувшую ностальгию по нулевым. А может, просто не хватило денег, так как все ушло на гонорары звездам? Живой звук, кстати, тоже можно было сделать более качественным.

Но даже в таком «домашнем» варианте шоу американцы сумели удивить. Так, 50 Cent свою «In Da Club» начал исполнять в подвешенном к потолку вверх ногами состоянии.

В связи с этим в интернете тут же посыпались мемы.

«50 Cent ждет, когда Snoop Dogg и Dr.Dre закончат свое выступление».

«50 Cent в ожидании выглядит примерно так».

Наибольший резонанс же произвел Eminem. После исполнении одной из песен Маршалл Брюс Мэтерс (мирское имя звезды) демонстративно встал на колено. Все бы ничего, только этот жест с некоторых пор в НФЛ передает вполне конкретный смысл.

Шесть лет назад разыгрывающий «Фотинайнерс» Колин Каперник в знак протеста против полицейского насилия и ущемления прав афроамериканцев отказался вставать под гимн США перед матчами. Сначала он просто сидел, затем вставал на колено. Через год у Каперника кончился контракт, и новый ему до сих пор не предложила ни одна команда, хотя Колин, по крайней мере в то время, на поле выглядел неплохо.

Позже комиссионер лиги Роджер Гуделл принесет извинения игроку и заключит с ним мировое соглашение, чтобы избежать судебных тяжб и скандалов. Встав в «позу Каперника», Eminem тем самым поддержал того, кто боролся с непростыми реалиями НФЛ. Но ведь именно НФЛ за большой куш приглашала певца выступить перед многомиллионной аудиторией.

Моментально, прямо во время Супербоула, поползи слухи о том, что у лиги есть претензии к Eminem по поводу этого жеста, так как данную акцию не согласовывали, более того, просили отказаться от подобных выходок. Однако пресс-секретарь НФЛ Брайан Маккарти заявил, что они «отсматривали все элементы шоу во время многочисленных репетиций на этой неделе».

Так или иначе осадок остался. Однозначно довольными увиденным остались разве что суперзвезды спорта, то есть, по сути, друзья и знакомые рэперов. Ну, и коллеги по ремеслу.

Леброн Джеймс: «О боже мой! Вау! Лучшее из увиденного когда-либо».

Мэджик Джонсон: «Одно из лучших шоу всех времен».

Леди Гага: «Бомба абсолютной любви! Вот что это такое! Невероятно!»

Джон Леджент: «Ооооодуренное шоу!»

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